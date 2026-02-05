La llegada de la inteligencia artificial (IA) a la vida cotidiana es un hecho en todo el mundo. Sin embargo, en lugares como China, esa realidad parece acelerada y con un rumbo irreversible hacia la penetración total de esa tecnología, tal y como ocurrió en hitos pasados como la computadora personal, el Internet y más tarde los smartphones.
ALCANCE
Irreversible: Cuántos chinos usaron inteligencia artificial en 2025
En 2025, la penetración de la inteligencia artificial en China aceleró sin freno. Cuántas personas accedieron a su uso para tareas cotidianas.
En ese sentido, el Gobierno chino dio cuenta de la avanzada de la industria de la IA destacando que 602 millones de usuarios nacionales alcanzaron esa tecnología durante el 2025. El dato reveló un crecimiento del 142% respecto al 2024 y abarcó poco menos de la mitad de la población total del país asiático (más de 1.400 millones de personas).
La información, surgida del Centro de Información de la Red de Internet de China (CNNIC), fue difundida por la propaganda oficial como un hito en el desarrollo tecnológico del país. Tan solo en un año, el acceso a la IA creció en 25 puntos porcentuales revelando el arribo acelerado a todo tipo de ámbitos, tanto laborales como particulares.
Esto último fue posible en un contexto de conectividad único que el Estado chino promociona. Según el CNNIC, el Internet alcanzó a 1.125 millones de personas en todo China, completando cerca del 80% de la población total mediante una red de cobertura 5G que abarca al 95% de las aldeas administrativas.
La IA en el mundo
Según el Microsoft AI Economy Institute, la IA generativa “stand alone” o no añadida alcanzó una tasa de penetración global que rondó el 16% de la población mundial. Eso deriva en un estimado de 1.300 millones de usuarios durante el 2025, casi la mitad de ellos concentrados en China.
Al mismo tiempo, hay otros países que lideran la adopción de esta tecnología de manera directa o a través de lenguajes específicos, aunque con un número menor de personas. Es el caso de Singapur y Emiratos Árabes, donde la penetración alcanza tasas del 61% y el 64% respectivamente y coinciden con economías de alto poder adquisitivo.
Además, existen relevamientos por hemisferios. En el norte, con países más desarrollados acumulados, el alcance llega al 25% de la población en edad laboral, mientras que en el sur la cifra se desploma al 14%, enseñando una importante brecha de acceso y una demora consecuente en su uso en ciertos países.
De cara al 2026, se espera que todas esas cifras se eleven en lo que respecta al uso de IA generativa. Esta última se diferencia de la IA integrada a otras tecnologías, aquella sobre la que el usuario puede desconocer su presencia, que tiene una tasa de penetración aún mayor a nivel global.
La inteligencia artificial en Argentina
En el caso argentino, la democratización de la IA se ha acelerado a pesar de los impedimentos estructurales. De hecho, el país lidera el nivel de uso de lenguajes generativos entre adultos, con un alcance del 51% según el Reuters Institute Digital News Report 2025, lo que representaría una proyección cercana a los 14 millones de usuarios habituales.
A nivel regional, Argentina y México son los dos países con más adopción de IA según Google. Estos superan al resto principalmente por el uso de chatbots y otros modelos.
