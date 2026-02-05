Irreversible: Cuántos chinos usaron inteligencia artificial en 2025

Al mismo tiempo, hay otros países que lideran la adopción de esta tecnología de manera directa o a través de lenguajes específicos, aunque con un número menor de personas. Es el caso de Singapur y Emiratos Árabes, donde la penetración alcanza tasas del 61% y el 64% respectivamente y coinciden con economías de alto poder adquisitivo.

Además, existen relevamientos por hemisferios. En el norte, con países más desarrollados acumulados, el alcance llega al 25% de la población en edad laboral, mientras que en el sur la cifra se desploma al 14%, enseñando una importante brecha de acceso y una demora consecuente en su uso en ciertos países.

De cara al 2026, se espera que todas esas cifras se eleven en lo que respecta al uso de IA generativa. Esta última se diferencia de la IA integrada a otras tecnologías, aquella sobre la que el usuario puede desconocer su presencia, que tiene una tasa de penetración aún mayor a nivel global.

chatgpt y gemini

La inteligencia artificial en Argentina

En el caso argentino, la democratización de la IA se ha acelerado a pesar de los impedimentos estructurales. De hecho, el país lidera el nivel de uso de lenguajes generativos entre adultos, con un alcance del 51% según el Reuters Institute Digital News Report 2025, lo que representaría una proyección cercana a los 14 millones de usuarios habituales.

A nivel regional, Argentina y México son los dos países con más adopción de IA según Google. Estos superan al resto principalmente por el uso de chatbots y otros modelos.

