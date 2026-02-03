El termómetro no da tregua y las piletas se convirtieron en un sueño imposible para muchas familias. Mientras el asfalto arde y los chicos rebotan por las paredes del departamento, la pregunta del millón que resuena en cada hogar es: ¿dónde refrescarse sin vaciar la billetera?
¡IDEAL PARA LOS MÁS CHICOS!
Piletas gratis en CABA: La lista que pocos conocen
El Gobierno de la Ciudad puso en marcha piletas públicas gratuitas para el verano, con sedes distribuidas en distintos barrios y horarios específicos.
La respuesta llegó directo desde el Gobierno de la Ciudad, que abrió las puertas de sus natatorios públicos para que el verano sea un poco más llevadero.
En este caso, doce puntos distribuidos por toda la ciudad ofrecen acceso libre y gratuito a sus instalaciones acuáticas, con horarios pensados para que tanto los fines de semana como algunos días de la semana se transformen en un escape del calor infernal.
Horarios y sedes
Los parques Sarmiento y Manuel Belgrano abren sus puertas los sábados y domingos de 9:00 a 18:00 horas, ofreciendo jornadas completas donde los más pequeños pueden quemar energía mientras los adultos disfrutan de un respiro. Por su parte, diez polideportivos –Pomar, Colegiales, Costa Rica, Avellaneda, Santojanni, Martín Fierro, Chacabuco, Pereyra, Dorrego y Patricios– funcionan en idéntico esquema de fin de semana, pero con horario de 11:00 a 19:00 horas.
Un dato no menor para los fanáticos de nadar: la pileta de Martín Fierro cuenta con andariveles especialmente destinados a la práctica libre de natación. Ideal para quienes buscan ejercitarse sin las restricciones de los horarios de clase.
Ahora bien, si tu agenda no te permite escapadas de fin de semana, varios polideportivos suman opciones entre semana. Avellaneda, Pomar, Patricios y Chacabuco habilitan sus natatorios de lunes a viernes entre las 17:00 y 19:00 horas, mientras que Dorrego abre únicamente martes y jueves en ese mismo rango horario.
No obstante, hay que tener en cuenta este detalle crucial: para acceder a las piletas de Martín Fierro, Santojanni y Pereyra es obligatorio reservar turno previo, dato que puede observarse a través de la página oficial del Gobierno porteño. El sistema de turnos busca organizar el flujo de personas y evitar aglomeraciones innecesarias.
Dónde funcionan las piletas públicas habilitadas en CABA
¿Dónde están exactamente estos oasis urbanos? El Parque Manuel Belgrano se ubica en Salguero 3450, mientras que el Parque Sarmiento se encuentra en Avenida Ricardo Balbín 4750. Entre los polideportivos, la oferta es amplia: Colegiales en Freire 120, Costa Rica sobre Constituyentes y Chorroarín, Chacabuco en Avenida Eva Perón 1410, Avellaneda en Lacarra 1257, Pomar en Mercedes 1300, Santojanni en Patrón 6222, Dorrego en Lisandro de la Torre y Monte, Martín Fierro en Oruro 1300, Patricios en Pepiri 135, y Pereyra en Vélez Sarsfield 1271.
La propuesta oficial busca garantizar el acceso al agua en los meses de más calor, convirtiendo espacios públicos en puntos de alivio frente a las altas temperaturas. Una opción concreta para disfrutar el verano sin quedarse encerrado ni afrontar gastos difíciles de sostener.
