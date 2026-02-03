Piletas gratis en CABA: La lista que pocos conocen

Ahora bien, si tu agenda no te permite escapadas de fin de semana, varios polideportivos suman opciones entre semana. Avellaneda, Pomar, Patricios y Chacabuco habilitan sus natatorios de lunes a viernes entre las 17:00 y 19:00 horas, mientras que Dorrego abre únicamente martes y jueves en ese mismo rango horario.

No obstante, hay que tener en cuenta este detalle crucial: para acceder a las piletas de Martín Fierro, Santojanni y Pereyra es obligatorio reservar turno previo, dato que puede observarse a través de la página oficial del Gobierno porteño. El sistema de turnos busca organizar el flujo de personas y evitar aglomeraciones innecesarias.

Dónde funcionan las piletas públicas habilitadas en CABA

¿Dónde están exactamente estos oasis urbanos? El Parque Manuel Belgrano se ubica en Salguero 3450, mientras que el Parque Sarmiento se encuentra en Avenida Ricardo Balbín 4750. Entre los polideportivos, la oferta es amplia: Colegiales en Freire 120, Costa Rica sobre Constituyentes y Chorroarín, Chacabuco en Avenida Eva Perón 1410, Avellaneda en Lacarra 1257, Pomar en Mercedes 1300, Santojanni en Patrón 6222, Dorrego en Lisandro de la Torre y Monte, Martín Fierro en Oruro 1300, Patricios en Pepiri 135, y Pereyra en Vélez Sarsfield 1271.

La propuesta oficial busca garantizar el acceso al agua en los meses de más calor, convirtiendo espacios públicos en puntos de alivio frente a las altas temperaturas. Una opción concreta para disfrutar el verano sin quedarse encerrado ni afrontar gastos difíciles de sostener.

----------------------------------

Más contenido en Urgente24

Flor de la V todavía no se fue pero El Nueve ya le busca reemplazo: "Estarían pensando en..."

Diego Brancatelli quiso chicanear a Mariana Brey y se comió una paliza: "Tengo una foto que..."

Mauro Icardi pierde todo menos las mañas: "Le respondería mensajes a una..."

La señal de WhatsApp que revela que están usando tu cuenta y no lo sabés