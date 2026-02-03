Iberia se hace cargo y baja los precios de sus vuelos entre Madrid y Barcelona

La medida estará vigente, al menos, hasta el 19 de febrero y apunta a ofrecer una opción de transporte estable y previsible en medio de la incertidumbre operativa que atraviesa la alta velocidad. Desde la compañía señalaron que el refuerzo de la ruta responde al fuerte aumento de consultas y reservas registrado en los últimos días, especialmente entre viajeros frecuentes y usuarios corporativos.

Accidentes, límites de velocidad y un sistema bajo máxima presión

Tras los choques de las últimas semanas, la red ferroviaria española entró en un esquema de emergencia operativa. Las autoridades dispusieron reducciones de velocidad en varios corredores de alta velocidad, con rebajas que en algunos tramos pasaron de los 300 km/h a 200 km/h, además de la suspensión de servicios nocturnos y la cancelación de frecuencias mientras avanzan las investigaciones técnicas sobre el estado de las vías y el material rodante.

Oscar Puente El ministro de Transportes, Óscar Puente, bajo presión tras los accidentes y las restricciones que impactaron en la red ferroviaria.

El impacto no fue sorpresivo para los trabajadores del sector. El sindicato de maquinistas Semaf, que agrupa a cerca del 90% de los conductores de tren en España, venía denunciando centenares de incidencias previas en distintos trayectos, incluidos movimientos bruscos, vibraciones anómalas y desgaste acelerado de la infraestructura. Según el gremio, el deterioro es progresivo y responde a una falta sostenida de inversión en mantenimiento, tanto en las vías como en los trenes.

Tras la muerte de dos maquinistas en menos de 48 horas (el conductor del tren de alta velocidad implicado en el accidente de Córdoba y el maquinista en prácticas fallecido en el choque de un tren de cercanías contra un muro derrumbado en Barcelona), Semaf convocó además a una huelga nacional del 9 al 11 de febrero, al considerar “inadmisible” el deterioro de un sistema que, según advierten, ya no garantiza niveles óptimos de seguridad ni fiabilidad. Los propios conductores reconocen que hoy deben reducir la velocidad en tramos específicos para minimizar riesgos, en un contexto de uso récord de la red.

El efecto fue inmediato: menos trenes disponibles, más demoras y una oferta claramente insuficiente para absorber la demanda diaria. El corredor Madrid–Barcelona, el más transitado del país y uno de los grandes emblemas de la liberalización ferroviaria, quedó especialmente afectado. Con el servicio funcionando por debajo de su capacidad habitual y sin una fecha clara de normalización, miles de pasajeros se vieron forzados a buscar alternativas.

Ese vacío operativo es el que explica la rápida intervención de Iberia, que salió a cubrir parte de la demanda desplazada con más vuelos y precios topeados en la ruta aérea más utilizada de España.

