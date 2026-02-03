La Costa Atlántica de Buenos Aires tiene muchas playas concurridas como Mar del Plata, pero hay otras que están cerca y son muy poco conocidas. Este balneario te va a encantar desde el primer momento y es ideal si no te gustan las aglomeraciones.
IDEAL
La playa cerca de Mar del Plata que pocos conocen y enamora como ninguna
Cerca de Mar del Plata, en Buenos Aires, hay una playa poco conocida que muchos saltean pero que tiene una belleza particular.
Si querés ir a una playa que sea tranquila, sin demasiada acumulación de gente y con varias opciones para estar en contacto con la naturaleza, entonces no te podés perder este balneario increíble que combina lo mejor del mar y el bosque.
La playa de Buenos Aires que enamora a todos
A un poco más de 400 kilómetros de Buenos Aires, esta playa cercana a Mar del Plata comienza a ganar mucho más reconocimiento. La misma es Mar de Cobo, un pueblo que tiene solamente 300 hectáreas y deleita con su paz y tranquilidad.
Además de tener playas muy amplias y que son poco concurridas, Mar de Cobo combina la belleza del mar y la arena con una reserva forestal llena de álamos, cipreses y pinos. Una combinación que sin duda te hace respirar otro aire y sentirte muy en paz.
Muy similar a Mar de las Pampas o balnearios que combinan bosque con playa, Mar de Cobo tiene la particularidad de también contar con una laguna escondida que es ideal para la pesca deportiva. Es una zona muy tranquila con gastronomía de primer nivel, alojamientos que van a tono con el paisaje y lugares ideales para caminar.
Para llegar a Mar de Cobo desde Capital Federal se debe tomar la Ruta Provincial 2 hasta el cruce con la Ruta Provincial 11. Es un camino muy similar al que se utiliza para llegar a Mar del Plata o Miramar. Este balneario pertenece al partido de Mar Chiquita y poco a poco muchos lo descubren.
-----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Carnaval sin multitudes: las escapadas más tranquilas para hacer sin demasiada gente
Las termas de Buenos Aires que todos visitan por sus precios bajos
La playa de agua turquesa que deslumbra a todos en Argentina
Las imperdibles termas de Buenos Aires que ofrecen descuentos todo el verano