"Si no hay pan, que haya circo": el fútbol salva a Milei de una agenda muy desfavorable

La sumatoria de las desventuras de River y Boca (renuncia de Marcelo Gallardo a la que se podría sumar la de Claudio Úbeda) se amontonan con el paro dictado por la Asociación del Fútbol Argentino.

El escritor, periodista y ex embajador Jorge Asís suele explicar lo que ocurre en la Argentina actual de manera muy simple.

Este es un gobierno de consultores y… ¿Qué hacen los consultores? Campañas. Entonces, tenemos un gobierno nacional que se dedica todo el tiempo a las campañas. Este es un gobierno de consultores y… ¿Qué hacen los consultores? Campañas. Entonces, tenemos un gobierno nacional que se dedica todo el tiempo a las campañas.

image Bill Clinton y George Bush padre

Sin embargo, la magia tiene un tiempo limitado.

Cuando George Bush padre se caía en las encuestas y ponía en riesgo su reelección en 1992 luego de haber triunfado en la guerra de Kuwait tras el operativo “Tormenta del Desierto”, los asesores del joven demócrata Bill Clinton (quien lo derrotó) explicaban lo que estaba ocurriendo de manera también sencilla: “Es la economía, estúpido”.

Cuando los bolsillos enflaquecen y la realidad se pone dura, hasta los más encumbrados en las encuestas terminan mordiendo el polvo.