La paradoja Wikipedia: menos visitas, más centralidad en la era de la IA

wikipedia4 Los chatbots sintetizan información sin necesidad de que el usuario haga clic en la fuente original. Y buena parte de esas respuestas se nutren de contenido de Wikipedia.

La caída que no es desaparición

Rebobinemos: Tras ajustar sus métricas, la Fundación detectó un descenso cercano al 8% en visitas humanas en comparación con los mismos meses de 2024.

La causa principal sería el impacto de la IA generativa y de los nuevos hábitos de consumo informativo, especialmente entre usuarios jóvenes que buscan respuestas en plataformas sociales o asistentes conversacionales.

Sin embargo, una 1ra. conclusión importante: la reducción de tráfico no implica una pérdida de centralidad.

Al contrario: casi todos los grandes modelos de lenguaje (LLMs) utilizan datasets de Wikipedia para su entrenamiento. Los buscadores priorizan su contenido como fuente confiable. Y la enciclopedia sigue siendo uno de los repositorios de conocimiento estructurado más extensos y utilizados del planeta.

Wikipedia recibe menos clics. Pero su contenido circula más que nunca.

“Knowledge is human”

Lejos de plantear un enfrentamiento con la IA, la Fundación Wikimedia lanzó en 2025 una nueva estrategia centrada en un principio claro: la inteligencia artificial debe fortalecer a las personas voluntarias, no reemplazarlas.

En palabras de la organización, el objetivo no es sustituir el conocimiento curado por humanos, sino usar IA para eliminar barreras técnicas y automatizar tareas repetitivas.

Entre las líneas de trabajo se incluyen:

flujos asistidos para moderadores y patrulleros que detectan vandalismo,

herramientas que mejoran la búsqueda interna y liberan tiempo editorial,

traducción automatizada para expandir contenidos a nuevos idiomas,

sistemas de mentoría guiada para incorporar nuevos editores.

El mensaje es explícito: el núcleo de Wikipedia sigue siendo su comunidad.

Jimmy-Wales Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia: "Los modelos son creativos, pero no necesariamente precisos. Y el criterio editorial sigue siendo humano."

El riesgo estructural

Aquí vamos a una 3ra. conclusión: El verdadero dilema no es tecnológico, sino sistémico.

Si menos personas visitan Wikipedia, potencialmente menos personas editan.

Si menos usuarios ingresan, puede disminuir la base de donantes que sostiene la infraestructura.

Y si esa infraestructura se debilita, el ecosistema de IA pierde una de sus principales fuentes de entrenamiento confiable.

La paradoja es clara: la inteligencia artificial se alimenta de Wikipedia mientras reduce la necesidad de que los usuarios lleguen a ella.

Desde la Fundación advierten que el conocimiento humano sigue siendo la base del ecosistema digital. Incluso cuando el usuario no entra a Wikipedia.org, está leyendo contenido creado por voluntarios.

Pero la sostenibilidad del modelo exige algo más que reconocimiento implícito: requiere atribución, tráfico responsable y participación activa.

El problema de la ilusión de precisión

Un ejemplo reciente ilustra la tensión. En la Wikipedia en alemán, un editor detectó números ISBN inexistentes en referencias bibliográficas. Al investigar, descubrió que provenían de respuestas generadas por un chatbot que había “inventado” datos con apariencia verosímil.

Esto lo hacía Jorge Luis Borges en sus textos de ficción pero es gravísimo que suceda en datos de la vida real.

El error fue corregido por voluntarios. Pero el episodio dejó en evidencia algo más profundo: la IA puede producir texto convincente, aunque no necesariamente verificado.

Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, lo resume con una frase que se repite en sus intervenciones públicas: "Los modelos son creativos, pero no necesariamente precisos. Y el criterio editorial sigue siendo humano."

wikipedia amenazada La cuestión es más profunda: ¿cómo se sostiene un ecosistema de conocimiento abierto cuando el consumo se desintermedia?

¿Competencia o infraestructura?

Entonces, la discusión ya no es si la IA reemplazará a Wikipedia. Tampoco si los chatbots “le quitan visitas”.

La cuestión es más profunda: ¿cómo se sostiene un ecosistema de conocimiento abierto cuando el consumo se desintermedia?

Wikipedia puede perder tráfico directo y, al mismo tiempo, volverse más indispensable que nunca como infraestructura del saber digital.

En la economía de la inteligencia artificial, la enciclopedia no compite en velocidad ni en interfaz conversacional. Compite en algo menos visible, pero más decisivo: la calidad, trazabilidad y consenso humano detrás de cada dato.

---------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que tiene a medio mundo atrapado

Beto Casella dejó por el piso a Viviana Canosa: "Muy cerca de Massa, Milei y..."

La estafa que clona a Mercado Pago y ya está en todos lados

Yanina Latorre al límite: la humillaron y perdió los papeles