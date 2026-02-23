Eugenia Tobal se quedó sin fuego en El Nueve y ya le buscan reemplazo

Embed

Amor en lugar de recetas: La nueva apuesta de El Nueve

Frente a ese panorama, El Nueve decidió cambiar el menú completo y apostar por un talk show de citas pensado para un público adulto, un formato que, según detalló Ubfal, tendría espíritu de Yo me quiero casar… ¿y usted?, pero actualizado, con historias reales, segundas oportunidades y un tono mezcla de emoción y humor sin caer en lo bizarro.

La idea es salir de la cocina y buscar identificación emocional, algo que históricamente rindió mejor en esa pantalla cuando se apunta a espectadores mayores que buscan verse reflejados. Se trata más que nada de generar empatía, algo que la gastronomía, sin una figura fuerte que la sostenga, no estaba logrando.

image El canal apuesta a un programa de citas para adultos que recupere la franja, con Rocío Marengo en carpeta.

Ironías del destino, el nombre que sobrevuela la conducción es Rocío Marengo, quien reemplazó unos días a Tobal y que ahora podría quedarse con la franja completa después de dejar buena impresión en la emisora. No hay nada cerrado, pero las reuniones avanzan rápido porque el canal no quiere dejar la grilla agujereada.

Mientras tanto, los programas de Carmen Barbieri y Flor de la V seguirían al aire, ya que mantienen el share esperado en relación al promedio del canal, algo que también fue aclarado por Ubfal. El objetivo es que el cambio en el tramo de 17 a 19 empuje toda la tarde y recupere competitividad frente a otras señales.

En definitiva, la decisión marca un cambio de rumbo en la estrategia de El Nueve, que busca recuperar terreno con una apuesta más emotiva que culinaria. Y en televisión, cuando se pierde la identidad, hay que barajar y dar de nuevo.

