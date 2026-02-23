En El Nueve nadie disimula la incomodidad: a pocas semanas del debut de Eugenia Tobal, Escuela de Cocina está cerca del final, y en los pasillos recuerdan la etapa de Jimena Monteverde, cuando la receta parecía funcionar sola. Una apuesta fresca terminó en internas, números flacos y la pregunta si el problema era el menú o quién sostenía la cuchara.
SE ENFRÍA LA COCINA
Eugenia Tobal se quedó sin fuego en El Nueve y ya le buscan reemplazo
La conductora Eugenia Tobal duró menos que un hervor en El Nueve. Con rating por el piso, internas y cocina floja, ¿se viene el reemplazo que la deja afuera?
El vacío que dejó Jimena Monteverde y Eugenia Tobal no pudo llenar
Puertas adentro de El Nueve lo reconocen sin demasiado maquillaje: la salida de Jimena Monteverde fue un golpe estructural para Escuela de Cocina. No era solo la chef, era el corazón del formato, la que le daba coherencia gastronómica y presencia real en la cocina. Sin ella, el ciclo quedó desdibujado, y el desembarco de Eugenia Tobal, que en otro contexto podía haber funcionado, terminó expuesto.
La primicia sobre el posible levantamiento la contó Laura Ubfal en La Linterna, el ciclo que se emite por Bondi, donde explicó que la productora Kuarzo ya trabaja contrarreloj para presentar una nueva propuesta que ocupe la franja de 17 a 19. Aunque lo que más resonó en los pasillos fue que el programa "no tiene vuelta atrás", algo que en la tele suele significar que la decisión está prácticamente tomada aunque todavía no se haya oficializado.
En el medio hubo discordia, reemplazos temporales y versiones cruzadas. Roberto "Tano" Ottini, uno de los cocineros, habló con Juan Etchegoyen y eligió no meterse en la interna: "Honestamente, creo que son situaciones que a veces en los medios suceden, trato de cumplir mi rol lo mejor posible cada dia, con el respeto que siempre tengo por mis compañeras y compañeros de trabajo". Y agregó: "No creo tener nada para aportar al respecto. Te mando un gran abrazo".
Con Monteverde, la franja tenía números acordes al promedio del canal; ahora, el rating quedó estancado y eso en televisión abierta es un problema serio, sobre todo en una tarde donde cada décima cuenta.
Amor en lugar de recetas: La nueva apuesta de El Nueve
Frente a ese panorama, El Nueve decidió cambiar el menú completo y apostar por un talk show de citas pensado para un público adulto, un formato que, según detalló Ubfal, tendría espíritu de Yo me quiero casar… ¿y usted?, pero actualizado, con historias reales, segundas oportunidades y un tono mezcla de emoción y humor sin caer en lo bizarro.
La idea es salir de la cocina y buscar identificación emocional, algo que históricamente rindió mejor en esa pantalla cuando se apunta a espectadores mayores que buscan verse reflejados. Se trata más que nada de generar empatía, algo que la gastronomía, sin una figura fuerte que la sostenga, no estaba logrando.
Ironías del destino, el nombre que sobrevuela la conducción es Rocío Marengo, quien reemplazó unos días a Tobal y que ahora podría quedarse con la franja completa después de dejar buena impresión en la emisora. No hay nada cerrado, pero las reuniones avanzan rápido porque el canal no quiere dejar la grilla agujereada.
Mientras tanto, los programas de Carmen Barbieri y Flor de la V seguirían al aire, ya que mantienen el share esperado en relación al promedio del canal, algo que también fue aclarado por Ubfal. El objetivo es que el cambio en el tramo de 17 a 19 empuje toda la tarde y recupere competitividad frente a otras señales.
En definitiva, la decisión marca un cambio de rumbo en la estrategia de El Nueve, que busca recuperar terreno con una apuesta más emotiva que culinaria. Y en televisión, cuando se pierde la identidad, hay que barajar y dar de nuevo.
--------------------------------------------------------------------
