Con Lyria 3, Gemini IA ya permite generar pistas musicales con texto y foto

. Genera pistas más realistas y musicalmente complejas.

Cómo crear canciones con Lyria 3 en Gemini

Google ha activado Lyria 3 en Gemini para ofrecer a sus usuarios y usuarias una forma sencilla de crear su propia música, pero siendo consciente de que este producto no sustituye el talento humano ni se acerca a producciones profesionales. Así lo explican en su comunicado: “El objetivo de estas pistas no es crear una obra maestra musical, sino darte una forma única de expresarte”.

Para utilizar Lyria 3 tan solo tienes que acceder a Gemini, clicar en el menú desplegable “Herramientas” y seleccionar la opción “Crear música”. Una vez hecho esto, tendrás la opción de seleccionar una de las pistas de audio predeterminadas de Gemini para crear tu propio remix a partir de estas.

Generar canciones desde cero

En caso de que quieras generar una canción de cero, simplemente tendrás que redactar el prompt o subir un archivo. Cuanto más detalladas sean tus indicaciones, más se ajustará el resultado final a lo que deseas. Estas son las opciones que tienes para crear tu música con Lyria 3:

. Texto a audio: introduce un prompt escrito. Este puede indicar la letra exacta que quieres que se cante, el estilo musical, el tipo de voces, etc. También puedes optar por darle instrucciones de estilo y dejar que sea la IA quien invente la letra en base a una idea central. Por ejemplo: “Crea una balada cómica de R&B sobre un calcetín que encuentra a su pareja”.

. Archivo a audio: Lyria 3 te da la opción de subir a Gemini una imagen, un PDF, una diapositiva o un documento para que, siguiendo tus indicaciones, se inspire en el archivo y genere una canción. Por ejemplo, puedes decirle: “Usa estas fotos para crear una pista de audio sobre mi perra Branca en sus paseos por el bosque”.

Tras enviar tus indicaciones, en menos de un minuto, Lyria 3 te devolverá una canción de 30 segundos que incluirá una portada personalizada generada por Nano Banana. Podrás reproducir el audio dentro de Gemini o descargarlo en tu dispositivo como vídeo (audio y portada) o como archivo de audio MP3.

Lyria 3 en YouTube Shorts

Además de introducir las capacidades de Lyria 3 en Gemini, Google también ha activado esta IA en la función “Pista Fantástica” (también conocida como “Dream Track”) de YouTube Shorts para creadores y creadoras que no residan en Estados Unidos.

“Pista Fantástica” permite generar bandas sonoras originales para Shorts con IA mediante simples descripciones de texto. Una capacidad que se verá potenciada con las mejoras que integra Lyria 3.

Verificación con SynthID

Al igual que otras herramientas de IA de Google como Nano Banana, Lyria 3 incluye la marca de agua digital invisible SynthID en todas las obras que genera. Gracias a esto, cualquier usuario o usuaria puede subir una pista de audio a Gemini y preguntar si esta ha sido generada con la IA de Google. Gemini examinará el archivo y buscará la etiqueta SynthID, pudiendo informar a la persona si ese audio se generó o no con la inteligencia artificial de Google.

El pedido de más de 200 artistas en 2024

En 2024, más de 200 artistas, incluidos Billie Eilish, Pearl Jam y Katy Perry, pidieron a las empresas de tecnología que dejaran de usar la IA para “infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos”.

Google no es la única empresa en ofrecer contenidos de este tipo gratis. Suno y Udio son algunos de los modelos más populares, que también permiten crear canciones de cualquier estilo, sobre cualquier tema y en varios idiomas.

