Estas tortugas de Galápagos se habían extinguido y la ciencia hizo que volvieran

"Tras más de un siglo de ausencia, vuelve como símbolo de restauración real: ciencia, decisión y trabajo sostenido en el marco del Proyecto de Restauración Ecológica Floreana", agregaron.

Cómo son las nuevas tortugas liberadas en islas Galápagos, según la ciencia

Las nuevas tortugas gigantes de Floreana tienen un toque de ciencia.

"Durante las últimas dos décadas, el análisis genético de las tortugas de Galápagos, tanto silvestres como de especímenes de museo, ha abierto una ventana de oportunidad para la conservación de vanguardia, con el fin de restaurar las poblaciones de tortugas en islas donde se han extinguido", destaca Galápagos Conservancy.

Según Christian Sevilla, director de ecosistemas del Parque Nacional Galápagos, las tortugas liberadas recientemente en Floreana contienen entre el 40 % y el 80 % de la composición genética de Chelonoidis niger, una especie extinta desde hace un siglo y medio, apunta The Associated Press (AP).

La especie híbrida, según Sevilla, se produjo a partir de tortugas gigantes halladas cerca del volcán Wolf, en la isla Isabela de las Galápagos. Luego se escogió “entre los adultos que tenían mayor genética” para obtener a largo plazo una mayor pureza de la especie original.

“Tienen el tamaño suficiente para ser liberadas y se pueden defender de los animales introducidos” como ratas y gatos, dijo Fredy Villalba, a cargo del centro de crianza de tortugas terrestres del Parque Nacional Galápagos, a la AFP. “Se han escogido los mejores ejemplares con el mejor linaje para que vivan en esta isla”.

Cómo la NASA ayudó al regreso de las tortugas gigantes a las islas Galápagos

Incluso, la NASA participó en el regreso de las tortugas gigantes a islas Galápagos al proporcionar datos satelitales para ayudar a los científicos a descubrir cuál era el mejor lugar para reubicar a los animales.

"Las observaciones de la Tierra de la NASA permiten a los científicos mapear las condiciones ambientales en las islas y rastrear cómo la vegetación, la humedad y la temperatura cambian con el tiempo: pistas sobre dónde las tortugas pueden encontrar alimento y agua", destaca la agencia espacial en un comunicado.

Ahora, Galápagos Conservancy está usando datos satelitales de la NASA para guiar las liberaciones de tortugas en otras islas Galápagos.

Finalmente, el regreso de las tortugas gigantes a Floreana es una señal de esperanza para la conservación del medio ambiente.

