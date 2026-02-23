Analía Franchín recibió un baño de realidad en vivo: "¿Qué es un monotributista?"

Embed "Un monotributista es un trabajador registrado"



El comentario de Analía Franchín a una abogada laboralista. pic.twitter.com/NSek0dvDmy — El Destape (@eldestapeweb) February 20, 2026

Brancatelli le explicó directamente, sin anestesia pero sin mala intención que un monotribuista sí es un trabajador informal, pero la panelista insistió: "Pero no estás en la informalidad, sos un trabajador registrado". A esto, Brancatelli le dio un baño de realidad y le respondió: "No, registrado es cuando a vos te pagan los aportes una empresa y estás en relación de dependencia. Analía, me extraña, sos monotributista".

Ella cerró el cruce entre defendiéndose y justificándose por no saber: "¡Que no te extrañe, Branca! No soy abogada laboralista y le dije que desde la ignoracia, te pregunto".

La reforma laboral y esa zona gris donde vive medio país

Pese al blooper televisivo de Franchín, quedó al descubierto algo bastante más estructural: la desconexión entre el debate público y la realidad laboral concreta de millones de argentinos. Según datos oficiales, cerca del 46 % de los trabajadores se mueve en la informalidad o en esquemas precarios, y el monotributo parece haberse convertido en una especie de híbrido que muchos naturalizan sin entender del todo qué implica en términos de aportes, cobertura y derechos.

La reforma laboral que impulsa Javier Milei propone, entre otras cosas, cambios en las indemnizaciones, en los períodos de prueba y en las modalidades de contratación, y el concepto de "colaborador" que se discutía en el programa es uno de los puntos que más polémica generó entre especialistas, sindicatos y empresarios. Y mientras tanto, en la televisión se discute con la misma intensidad pero no siempre con el mismo nivel de información.

image La confusión de Franchín dejó al descubierto la fragilidad del debate sobre el trabajo. Se discuten las reformas estructurales sin entender cómo impactan en la realidad concreta de millones de argentinos.

Lo de Franchín se volvió tendencia porque evidenció esa falta de claridad, y si bien generó risas porque tuvo algo de tragicomedia, también dejó una sensación de que no se puede opinar con liviandad sobre una reforma que impacta en tu propio bolsillo y en el de millones.

Cuando se habla de trabajo en la Argentina no se está discutiendo teoría, se está hablando de aportes jubilatorios, de cobertura médica y de estabilidad. Y ahí ya no alcanza con una postura ideológica; hace falta saber exactamente dónde estás parado.

----------------------------------------------------------------------

