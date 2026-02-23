La reforma laboral se metió de lleno en la mesa de A la Barbarossa y Analía Franchín terminó en una situación incómoda que todavía circula por redes, porque quiso bancar el proyecto con seguridad pero terminó mostrando que no tenía del todo claro dónde estaba parada. En el medio, Diego Brancatelli la expuso con el monotributo y la dejó muda.
TODOS PENSARON QUE ERA CHISTE
Analía Franchín recibió un baño de realidad en vivo: "¿Qué es un monotributista?"
La periodista Analía Franchín quiso defender la reforma laboral y terminó arrinconada cuando Diego Brancatelli le recordó su situación. Momento tremendo.
Defender sin conocer: El instante incómodo de Analía Franchín
A la Barbarossa, el ciclo que conduce Georgina Barbarossa por Telefe, venía desarrollando un móvil con Bárbara, abogada laboralista, quien analizaba los puntos más discutidos de la reforma aprobada en el Congreso y advertía sobre las zonas grises del nuevo esquema, especialmente el concepto de "colaborador", que según explicó podría reemplazar las relaciones de dependencia formales.
En ese contexto, Analía Franchín intervino con una pregunta que buscaba respaldar la idea de regularizar la informalidad: "¿Y qué te parece el hecho de que traten de poner al 46 % de los trabajadores, que está en la informalidad, en blanco?". La abogada no titubeó y le respondió: "Yo no creo que todos los trabajadores vayan a estar registrados. Hoy está el tema del colaborador".
La explicación siguió y ahí tomó la palabra Diego Brancatelli, compañero de Franchín, quien intentó llevar el concepto a tierra: "Que hoy un monotributista puede contratar hasta tres personas, en ese regímen de contratación de monotributistas. Es decir, un monotributista contrata a otros tres monotributistas, sin estar en relación de dependencia". "Exactamente, lo que dice Brancatelli", coincidió la abogada.
Fue entonces cuando Franchín terminó viralizada en redes y replicada en clips difundidos desde la cuenta oficial de Telefe en YouTube por una pregunta que nadie supo si era chiste o real: "¿Pero qué es exactamente un monotributista?". El estudio quedó en silencio hasta que Franchín agregó: "Pero, perdón la ignorancia, te pregunto como abogada laboralista: un monotributista, no está regularizado, no está en la informalidad".
Brancatelli le explicó directamente, sin anestesia pero sin mala intención que un monotribuista sí es un trabajador informal, pero la panelista insistió: "Pero no estás en la informalidad, sos un trabajador registrado". A esto, Brancatelli le dio un baño de realidad y le respondió: "No, registrado es cuando a vos te pagan los aportes una empresa y estás en relación de dependencia. Analía, me extraña, sos monotributista".
Ella cerró el cruce entre defendiéndose y justificándose por no saber: "¡Que no te extrañe, Branca! No soy abogada laboralista y le dije que desde la ignoracia, te pregunto".
La reforma laboral y esa zona gris donde vive medio país
Pese al blooper televisivo de Franchín, quedó al descubierto algo bastante más estructural: la desconexión entre el debate público y la realidad laboral concreta de millones de argentinos. Según datos oficiales, cerca del 46 % de los trabajadores se mueve en la informalidad o en esquemas precarios, y el monotributo parece haberse convertido en una especie de híbrido que muchos naturalizan sin entender del todo qué implica en términos de aportes, cobertura y derechos.
La reforma laboral que impulsa Javier Milei propone, entre otras cosas, cambios en las indemnizaciones, en los períodos de prueba y en las modalidades de contratación, y el concepto de "colaborador" que se discutía en el programa es uno de los puntos que más polémica generó entre especialistas, sindicatos y empresarios. Y mientras tanto, en la televisión se discute con la misma intensidad pero no siempre con el mismo nivel de información.
Lo de Franchín se volvió tendencia porque evidenció esa falta de claridad, y si bien generó risas porque tuvo algo de tragicomedia, también dejó una sensación de que no se puede opinar con liviandad sobre una reforma que impacta en tu propio bolsillo y en el de millones.
Cuando se habla de trabajo en la Argentina no se está discutiendo teoría, se está hablando de aportes jubilatorios, de cobertura médica y de estabilidad. Y ahí ya no alcanza con una postura ideológica; hace falta saber exactamente dónde estás parado.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"
Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."