Destapó la olla: ¿Qué dice el fuerte comunicado de Brooklyn Beckham sobre sus padres?

En el comunicado, el hijo de Victoria y David Beckham detalla algunos de los momentos más conflictivos vividos con su familia. "Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento", dijo.

También señaló: "intentaron sobornarme para que renunciara a los derechos de mi nombre".

Brooklyn, además, confesó que pasó un incómodo momento en su boda debido a la actitud de su madre.

"Mi madre se aprovechó de mi primer baile con mi esposa (...) bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida", dijo.

"Mi familia ha faltado al respeto a mi esposa constantemente", aseguró el hijo de Victoria y David Beckham: "No quiero reconciliarme con mi familia".

¿Cuál fue la declaración de Brooklyn Beckham?

He aquí el comunicado completo de Brooklyn Beckham:

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado.

No quiero reconciliarme con mi familia. No me controlan, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida. Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací.

Últimamente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras en los medios, la mayoría a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz.

Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado. Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo. Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que renunciara a los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos.

Se empeñaron en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces se iniciarían los términos del acuerdo. Mi negativa afectó el día de pago, y desde entonces nunca me han tratado igual. Durante la planificación de la boda, mi madre llegó a llamarme "malvado" porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera, Sandra, y a la niñera de Nicola en nuestra mesa, ya que ninguna de ellas tenía marido. Nuestros padres tenían sus propias mesas, igualmente adyacentes a la nuestra.

La noche antes de nuestra boda, mi familia me dijo que Nicola no era de sangre ni de familia. Desde que empecé a defenderme ante mi familia, he recibido innumerables ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya.

Incluso mis hermanos me atacaron en redes sociales, antes de que me bloquearan de la nada el verano pasado. Mi madre se aprovechó de mi primer baile con mi esposa, que habíamos planeado con semanas de antelación con una romántica canción de amor. Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero mi madre me esperaba para bailar conmigo. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida. Queríamos renovar nuestros votos para crear nuevos recuerdos del día de nuestra boda que nos trajeran alegría y felicidad, no ansiedad ni vergüenza.

Mi familia ha faltado al respeto a mi esposa constantemente, por mucho que hayamos intentado unirnos. Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas con la clara intención de incomodarnos a ambos.

A pesar de esto, viajamos a Londres para el cumpleaños de mi padre y nos rechazaron durante una semana mientras esperábamos en la habitación del hotel intentando planear un momento de calidad con él. Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras por todas partes.

Cuando finalmente aceptó verme, lo hizo con la condición de que no invitara a Nicola. Fue una bofetada. Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verme.

Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero. El amor familiar se define por cuánto publicas en redes sociales o por la rapidez con la que lo dejas todo para posar para una foto familiar, incluso si eso implica renunciar a nuestras obligaciones profesionales.

Durante años nos hemos esforzado por estar presentes y apoyar cada desfile de moda, cada fiesta y cada evento de prensa para mostrar a 'nuestra familia perfecta'. Pero la única vez que mi esposa le pidió apoyo a mi madre para salvar a los perros desplazados durante los incendios de Los Ángeles, mi madre se negó.

La idea de que mi esposa me controla es completamente errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido.

Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí, y he encontrado paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Todos deseamos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia".

