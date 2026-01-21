ROSARIO. La Nueva Vicentin anunció que el lunes 19 de enero concretó los primeros pagos acordados en la propuesta de cramdown homologada por el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del juez, Fabián Lorenzini. Hasta el momento 664 acreedores recibieron los anticipos financieros correspondientes.
"NUEVO Y TRASCENDENTE HITO"
Vicentin dio un paso clave en su proceso de salvataje
Vicentin dio un paso crucial en su proceso de reestructuración al comenzar a pagar a sus acreedores tras la homologación judicial del cramdown.
En paralelo, se continúa procesando a los restantes beneficiarios que están completando la documentación requerida.
Este acto marca un nuevo y trascendente hito para la Nueva Vicentin Argentina (la denominación que eligió el Grupo Grassi tras quedarse con el control a mediados de diciembre pasado), en el que comienzan a hacerse efectivos los pagos que fueran conformados por los acreedores que adhirieron a las distintas opciones ofrecidas dentro de la propuesta.
Opciones de pago para los acreedores
Los pagos efectivizados corresponden a dos categorías específicas de acreedores que optaron por distintas alternativas de cobro:
* Categoría A2 - Abastecimiento Directo con Anticipo Financiero: contempla a los acreedores que eligieron recibir 200 toneladas de soja por cada mil dólares de crédito. Los mismos recibirán un anticipo de hasta 25.000 dólares que cubrirá como máximo el 80% de su acreencia. La opción ofrece una recuperación de hasta el 140% del crédito y una bonificación de 7 dólares por tonelada una vez cubierto el anticipo otorgado.
* Categoría A3 - Fideicomiso con Anticipo Financiero: incluye a quienes integraron sus derechos en un fideicomiso y percibirán anticipos de hasta 25.000 dólares, hasta un 50% de su crédito.
Vale recordar que Vicentin anunció su concurso de acreedores a fines de 2019. En tanto, los flamantes dueño de la empresa remarcaron:
Reactivación productiva
Con respecto a la actividad industrial, la compañía comunicó que la planta de Ricardone se encuentra operando a pleno, con un procesamiento mensual cercano a las 90.000 toneladas de girasol y sus subproductos.
Por su parte, en la planta de San Lorenzo, se llevan adelante tareas de mantenimiento y actualización en el marco de la parada anual programada, con inversiones que ya comenzaron a ejecutarse.
Finalmente, desde el Directorio indicaron que se encuentran en proceso de evaluación todas las unidades de negocio del grupo, con el objetivo de avanzar en su reactivación y puesta en valor.
En otro capítulo, embargaron a exfuncionarios de Macri por corrupción
A principios de este mes, la causa judicial por el vaciamiento del Grupo Vicentin sumó un nuevo capítulo: el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 ordenó el embargo y la inhibición general de bienes de exfuncionarios del Banco Nación que ocuparon cargos clave durante el gobierno de Mauricio Macri.
Entre los principales involucrados figuran el expresidente de la entidad, Javier González Fraga, y su vicepresidente, Lucas Llach. Por su parte, otros 18 directivos también están en el radar.
La medida apunta a asegurar una eventual pena de decomiso, posibles multas y la reparación del daño ocasionado al Estado. Según sostiene la resolución judicial, el propósito es evitar que se consolide el presunto beneficio obtenido a partir de maniobras ilegales que habrían favorecido al conglomerado agroexportador en los meses previos a su default.
