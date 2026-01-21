Vicentin dio un paso clave en su proceso de salvataje

* Categoría A3 - Fideicomiso con Anticipo Financiero: incluye a quienes integraron sus derechos en un fideicomiso y percibirán anticipos de hasta 25.000 dólares, hasta un 50% de su crédito.

Vale recordar que Vicentin anunció su concurso de acreedores a fines de 2019. En tanto, los flamantes dueño de la empresa remarcaron:

"Este acto marca un nuevo y trascendente hito para la Nueva Vicentin Argentina, en el que comienzan a hacerse efectivos los pagos que fueran conformados por los acreedores que adhirieron a las distintas opciones ofrecidas dentro de la propuesta".

image Los desembolsos alcanzan a las categorías A2 y A3, con anticipos de hasta US$ 25.000 y esquemas que permiten recuperar hasta el 140% de la acreencia.

Reactivación productiva

Con respecto a la actividad industrial, la compañía comunicó que la planta de Ricardone se encuentra operando a pleno, con un procesamiento mensual cercano a las 90.000 toneladas de girasol y sus subproductos.

Por su parte, en la planta de San Lorenzo, se llevan adelante tareas de mantenimiento y actualización en el marco de la parada anual programada, con inversiones que ya comenzaron a ejecutarse.

Finalmente, desde el Directorio indicaron que se encuentran en proceso de evaluación todas las unidades de negocio del grupo, con el objetivo de avanzar en su reactivación y puesta en valor.

En otro capítulo, embargaron a exfuncionarios de Macri por corrupción

A principios de este mes, la causa judicial por el vaciamiento del Grupo Vicentin sumó un nuevo capítulo: el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 ordenó el embargo y la inhibición general de bienes de exfuncionarios del Banco Nación que ocuparon cargos clave durante el gobierno de Mauricio Macri.

Entre los principales involucrados figuran el expresidente de la entidad, Javier González Fraga, y su vicepresidente, Lucas Llach. Por su parte, otros 18 directivos también están en el radar.

La medida apunta a asegurar una eventual pena de decomiso, posibles multas y la reparación del daño ocasionado al Estado. Según sostiene la resolución judicial, el propósito es evitar que se consolide el presunto beneficio obtenido a partir de maniobras ilegales que habrían favorecido al conglomerado agroexportador en los meses previos a su default.

