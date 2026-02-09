urgente24
Estudiantes 0-0 Riestra: el Pincha recibe al Malevo sin Edwuin Cetré

Estudiantes y Deportivo Riestra se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Apertura. El delantero colombiano tiene destino Xeneize.

9 de febrero de 2026 - 17:32

EN VIVO

Estudiantes y Deportivo Riestra juegan su partido de la cuarta fecha del Torneo Apertura. Desde las 19.15, el Pincha recibe al Malevo en el Estadio UNO, sin la ausencia de su gran delantero: Edwuin Cetré. El colombiano tiene negociaciones muy avanzadas para convertirse en refuerzo de Boca.

El Pincha no convocó al delantero colombiano en lo que es toda una declaración de intenciones: están encaminadas las negociaciones para que el club de La Plata lo venda, con el 100% del pase, a Boca Juniors.

Mientras se terminan de ultimar detalles para el acuerdo, parece ser que el entrenador Eduardo Domínguez comienza a ordenar un dibujo táctico sin Cetré.

Estudiantes acumula dos empates y una victoria -un gran triunfo precisamente ante Boca-, y necesita sumar de a tres para no perderle pisada los de arriba.

Por su parte, Deportivo Riestra ha perdido los dos primeros partidos y empató el otro, por lo que su necesidad de sumar pasa por salir del fondo de la tabla de posiciones.

El Pincha tiene la pelota y propone, mientras el Malevo espera el contragolpe

Comienza el partido

Formación confirmada en Deportivo Riestra: juego por poderío ofensivo

Arce; Paz, Barbieri, Sansotre, Ramírez; Gallo, Monje, Alonso, Goitía; Herrera, Benegas

Formación confirmada en Estudiantes: cambios y regresos

Muslera: Meza, González Pírez, Palacios, Benedetti; Piovi, Medina, Sosa; Tobio Burgos, Carrillo, Pérez

Un regreso muy esperado por los hinchas vuelve en Estudiantes

Fernando Muslera vuelve al arco del Pincha. El guardameta uruguayo se lesionó a fines de enero en su tendón de Aquiles y se perdió las dos últimas fechas. Ante el Malevo, volverá a estar bajo los tres palos.

El inesperado goleador del Torneo Apertura 2026: de Ecuador a Parque Patricios

Jordy Caicedo es el goleador del Apertura hasta el momento. El ecuatoriano de 28 años es el delantero de Huracán, que ayer venció a San Lorenzo en clásico con gol de su 9.

Caicedo llegó en enero a préstamo con opción de compra desde Atlas, de México. Por ahora es el máximo artillero del campeonato, con 4 goles.

Los 4 partidos del Torneo Apertura que se juegan este lunes

Además del duelo entre Pincha y Malevo, habrá otros tres choques para cerrar la cuarta fecha del Apertura:

  • Barracas vs. Gimnasia La Plata
  • Lanús vs. Talleres
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia
Quién es el arbitro y quién está en el VAR para el partido

Facundo Tello es el árbitro del encuentro. Lo acompaña Silvio Trucco en el VAR.

TV: Dónde ver Estudiantes vs. Riestra

El partido se transmite por ESPN Premium.

Edwuin Cetré, la gran ausencia en los convocados del Pincha

Cuando este domingo Estudiantes presentó la lista de convocados para el partido vs. Deportivo Riestra, allí una cara brillaba por su ausencia: la de Edwuin Cetré. Todo un indicio del panorama futuro del delantero, que ya tiene negociaciones muy avanzadas con Boca para marcharse a La Ribera.

El Xeneize pretende comprar el 100% del pase por un valor que ronda los 4 millones de dólares.

