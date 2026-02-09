Estudiantes 0-0 Riestra: el Pincha recibe al Malevo sin Edwuin Cetré

Live Blog Post

El inesperado goleador del Torneo Apertura 2026: de Ecuador a Parque Patricios

Jordy Caicedo es el goleador del Apertura hasta el momento. El ecuatoriano de 28 años es el delantero de Huracán, que ayer venció a San Lorenzo en clásico con gol de su 9.

Caicedo llegó en enero a préstamo con opción de compra desde Atlas, de México. Por ahora es el máximo artillero del campeonato, con 4 goles.