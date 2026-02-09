Estudiantes 0-0 Riestra: el Pincha recibe al Malevo sin Edwuin Cetré

Estudiantes y Deportivo Riestra juegan su partido de la cuarta fecha del Torneo Apertura. Desde las 19.15, el Pincha recibe al Malevo en el Estadio UNO, sin la ausencia de su gran delantero: Edwuin Cetré. El colombiano tiene negociaciones muy avanzadas para convertirse en refuerzo de Boca.
EN VIVO
-
19:28
El Pincha tiene la pelota y propone, mientras el Malevo espera el contragolpe
-
19:18
Comienza el partido
-
19:00
Formación confirmada en Deportivo Riestra: juego por poderío ofensivo
-
18:55
Formación confirmada en Estudiantes: cambios y regresos
-
18:41
Un regreso muy esperado por los hinchas vuelve en Estudiantes
-
18:05
El inesperado goleador del Torneo Apertura 2026: de Ecuador a Parque Patricios
-
17:47
Los 4 partidos del Torneo Apertura que se juegan este lunes
-
17:30
Quién es el arbitro y quién está en el VAR para el partido
-
17:28
TV: Dónde ver Estudiantes vs. Riestra
-
17:25
Edwuin Cetré, la gran ausencia en los convocados del Pincha
El Pincha no convocó al delantero colombiano en lo que es toda una declaración de intenciones: están encaminadas las negociaciones para que el club de La Plata lo venda, con el 100% del pase, a Boca Juniors.
Mientras se terminan de ultimar detalles para el acuerdo, parece ser que el entrenador Eduardo Domínguez comienza a ordenar un dibujo táctico sin Cetré.
Estudiantes acumula dos empates y una victoria -un gran triunfo precisamente ante Boca-, y necesita sumar de a tres para no perderle pisada los de arriba.
Por su parte, Deportivo Riestra ha perdido los dos primeros partidos y empató el otro, por lo que su necesidad de sumar pasa por salir del fondo de la tabla de posiciones.
