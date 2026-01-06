La secretaría de Educación, publicó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 en todo el país, tras la definición de los feriados nacionales y provinciales a todo esto, los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron a cumplir con 190 de clases efectivos, como garantiza la normativa vigente.
Clclo lectivo 2026 definido (fechas de aperturas, vacaciones de invierno y cierre de año)
Trascendieron cuando comenzarán las clases, días de vacaciones de invierno y cierre de ciclo 2026. Calendario nacional definido.
Las clases iniciarán en
Santiago del Estero, 18 de febrero
Tierra del Fuego, 24 de Febrero
CABA, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, 25 de febrero
Chubut, Jujuy y San Luis 23 de febrero.
Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán, 2 de marzo
Vacaciones
- Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco del 20 al 31 de julio
- Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe del 6 al 17 de julio,
- Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán serán del 13 al 24 de julio.
Finalización
Formosa será el 17 de diciembre
CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre.
Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Misiones el 22 de diciembre y
