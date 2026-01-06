Clclo lectivo 2026 definido (fechas de aperturas, vacaciones de invierno y cierre de año)

Chubut, Jujuy y San Luis 23 de febrero.

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán, 2 de marzo

image Clases y fechas

Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco del 20 al 31 de julio

Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe del 6 al 17 de julio,

Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán serán del 13 al 24 de julio.

Finalización

Formosa será el 17 de diciembre

CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre.

Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Misiones el 22 de diciembre y

La Pampa el 23 de diciembre.

