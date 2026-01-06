urgente24
Clclo lectivo 2026 definido (fechas de aperturas, vacaciones de invierno y cierre de año)

Trascendieron cuando comenzarán las clases, días de vacaciones de invierno y cierre de ciclo 2026. Calendario nacional definido.

06 de enero de 2026 - 20:22
Definidas las fechas del ciclo lectivo 2026

Por GUILLERMO CARRIL

La secretaría de Educación, publicó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 en todo el país, tras la definición de los feriados nacionales y provinciales a todo esto, los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron a cumplir con 190 de clases efectivos, como garantiza la normativa vigente.

Visión país

Las clases iniciarán en

Santiago del Estero, 18 de febrero

Tierra del Fuego, 24 de Febrero

CABA, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, 25 de febrero

Chubut, Jujuy y San Luis 23 de febrero.

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán, 2 de marzo

Clases y fechas

Vacaciones

  • Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco del 20 al 31 de julio
  • Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe del 6 al 17 de julio,
  • Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán serán del 13 al 24 de julio.

Finalización

Formosa será el 17 de diciembre

CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre.

Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Misiones el 22 de diciembre y

La Pampa el 23 de diciembre.

