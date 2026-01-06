De Machado al Cártel de los Soles: Los 'sapos' que Trump le está haciendo tragar a Milei

Rápidamente la Casa Rosada se alineó con USA y dejó de pedir por Machado y González Urrutia, además de validar, como decidió Trump, que el chavismo continúe gobernando, ahora con Delcy Rodríguez al frente, aunque bajo un fuerte condicionamiento.

Cártel de los Soles

Ese es uno de los 'sapos' que Trump le hizo tragar a Milei. Pero no el único. En las últimas horas se conoció que el Departamento de Justicia estadounidense le quitó a Maduro la acusación de liderar el denominado Cártel de los Soles, e incluso se relativizó su existencia como organización estructurada.

En su lugar, lo describen ahora como un "sistema de clientelismo" y una "cultura de corrupción" alimentada por los ingresos del tráfico de drogas. No obstante, sigue pesando sobre el depuesto dictador la imputación de haber participado de una "conspiración narcotraficante".

Según publicó el diario New York Times, tras la captura de Maduro por parte de la administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia hizo pública una versión reformulada del acta de acusación en la que no entendería al Cártel de los Soles como una organización sino como una expresión para aludir a funcionarios militares y civiles corruptos vinculados al negocio de la droga.

La publicación cita de la nueva acta de acusación que las ganancias del narcotráfico y la protección de sus socios “fluyen hacia funcionarios corruptos de índole civil, militar y de inteligencia de rangos inferiores, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba —a quienes se les denomina Cartel de los Soles, en referencia a la insignia del sol colocada en los uniformes de los militares venezolanos de alto rango—”, decía la nueva acta de acusación.

En julio de 2025 el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como organización terrorista,

"El cartel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen de Maduro, que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente a Tren de Aragua y al cártel de Sinaloa", describió entonces la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dependiente del secretario Scott Bessent.

En noviembre, el Departamento de Estado tomó la misma decisión. En el medio, en agosto último y producto de su alineamiento irrestricto con Washington, lo que le permitió el salvataje financiero en la previa a las elecciones legislativas, Javier Milei declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista.

Lo hizo mediante una Resolución Conjunta de los ministerio de Seguridad, que entonces comandaba Patricia Bullrich, y la Cancillería, en esa oportunidad liderada por Gerardo Werthein, que incorporaba a la supuesta organización al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actor de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Según esa resolución, se daba por "verificado" que el Cártel de los Soles "mantiene una vinculación operativa y de intereses con la organización Tren de Aragua y presenta elementos que permiten sustentar razonablemente su vinculación con actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal y contrabando de combustible, hasta el control de extracción y contrabando de oro, coltán y otras piedras preciosas".

"Todo ello evidencia un entramado de colaboración criminal que amplifica el alcance de sus actividades ilícitas, incluyendo financiamiento del terrorismo y su impacto en la región", agregaba.

Tras la captura de Maduro, Patricia Bullrich, hoy senadora, reivindicó que la Argentina haya incorporado al Cártel de los Solos dentro del listado de organizaciones terroristas.

"Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro. Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica", festejó Bullrich.

Hoy, como a Milei, le toca comerse el sapo.

