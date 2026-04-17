Una de cal y otra de arena (2): Chile complicado, Venezuela festeja

Entre las 43 medidas contenidas en un proyecto de ley que Kast presentó (una Ley Bases a la chilena), se incluyen

baja cde los impuestos corporativos,

un estatuto de garantías para grandes proyectos de inversión y

un subsidio para la contratación de personal formal.

“A corto plazo, desde una perspectiva fiscal, el gasto es marginalmente expansivo”, declaró el ministro Quiroz, en una conferencia de prensa. “Si queremos recuperar el crecimiento y la inversión, necesitamos restablecer la competitividad tributaria”.

Kast y Quiroz apuestan a que la reducción de impuestos y la simplificación de los trámites burocráticos impulsarán la expansión económica, aumentando entonces la recaudación fiscal y permitiéndoles alcanzar su objetivo de equilibrar el presupuesto al final de su mandato de 4 años. Sin embargo, es una estrategia arriesgada dado el contexto global, donde el alza vertiginosa de los precios de la energía ha llevado a los analistas a recortar sus previsiones de crecimiento para este año.

Para compensar la reducción de impuestos, el gobierno intenta limitar el gasto público + la reducción del 3% en el gasto general que Quiroz ordenó en todos los ministerios en marzo, aunque posteriormente excluyó al Ministerio de Seguridad Pública, en un contexto de mayor control de la inmigración ilegal y la delincuencia.

“Estamos considerando un recorte de US$ 2.000 millones en nuestro escenario base para 2026”, escribieron economistas como Javier Salinas. Respecto al proyecto de ley, “en general, estimamos un costo fiscal de entre US$ 1.800 millones y US$ 2.000 millones, cuyo impacto se reflejará entre 2026 y 2027”.

Kast_3_AFP José Antonio Kast, del Partido Republicano, en Paine, al sur de Santiago, el 14/12/2025, celebrado por sus simpatizantes. FOTO: JAVIER TORRES / AFP

Ante esta situación, la empresa de servicios financieros LarrainVial prevé que la deuda pública siga aumentando. La entidad financiera estima que

la deuda representará el 42,8% del PIB a finales de 2026 y el 43,4% en 2027, frente al 41,7% actual;

o sea un déficit fiscal del 1,2% del PIB en 2026 y del 1,3% en 2027.

La deuda bruta de Chile se acerca al 45% del PIB.

Las estimaciones de LarrainVial se basan en un crecimiento económico del 2,7% en 2026 y del 3,1% en 2027, impulsado por la inversión, pero es una estimación más optimista que la mayoría.

El gobierno anterior registró un déficit del 2,8% del PIB en 2025, muy por encima del objetivo del 1,7%, y pronosticó déficits hasta finales de la década.

Kast prometió durante su campaña recortes de gastos por valor de US$ 6.000 millones en sus primeros 18 meses de mandato, de los cuales US$ 3.000 millones deberían ocurrir en 2026.

“Aún no hay mucha claridad sobre las medidas compensatorias para contrarrestar el déficit de ingresos, más allá de una mayor recaudación de impuestos derivada de una supuesta aceleración del crecimiento del PIB”, dijo Samuel Carrasco, economista jefe para Chile en Credicorp Capital.

Pero la economía se contrajo un 0,3% interanual en febrero, mientras que la producción de cobre, principal producto de exportación del país, cayó a su nivel más bajo en casi 9 años. Y esto fue antes de la guerra en Irán...

El Banco Central de Chile redujo su pronóstico de crecimiento para 2026 a entre el 1,5% y el 2,5%, en vez del 2% al 3%. La última encuesta de economistas de la institución también mostró una revisión a la baja en las estimaciones, del 2,5% al 2%.

Sin embargo, Kast demostró su disposición a tomar decisiones fiscales difíciles cuando permitió que los precios del combustible aumentaran hasta un 54%.

El gobierno ahora apuesta a que el proyecto de Ley Ómnibus puede reactivar el crecimiento y restablecer el equilibrio fiscal.

Festejo venezolano

En tanto, Venezuela festeja que sus bonos repuntan tras la reanudación del contacto con el FMI.

Con Nicolás Maduro algo semejante era impensable. Pero Delcy Rodríguez ha girado hacia el centro, en parte así limita a su rival, María Corina Machado.

Los bonos venezolanos denominados en dólares están repuntando porque la decisión del Fondo Monetario Internacional de dialogar con el gobierno de Delcy mejora el ánimo de los inversores respecto a la deuda venezolana, que se encuentra en situación de impago.

Un eventual acuerdo con el FMI allanaría el camino para que Venezuela recupere el acceso a financiación y recursos cruciales que ayudarían a restaurar la reestructuración de la deuda del país petrolero.

El FMI no ha realizado su revisión anual habitual de la economía de todos país miembro desde 2004. Por lo tanto, es una Caja de Pandora. Pero, por ahora, la expectativa es por el acontecimiento y no por su resultado.

La mayoría de los miembros del 'board' del FMI respaldaron la reanudación de los contactos, según informó el Fondo en un comunicado.

Y ocurrió 1 mes después de que USA reconociera la autoridad de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

“Celebramos esta decisión de los Estados miembros del FMI como un paso importante en la estabilización y recuperación económica de Venezuela”, posteó el viernes el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro de Estados Unidos (@USTreasury) espera que Venezuela colabore con el FMI en políticas que beneficien a todos los venezolanos”.

scott bessent Scott Bessent apuntala a Delcy Rodríguez. FOTO: xAI / Grok

Los bonos soberanos con vencimiento en 2027 subieron hasta US$ 0,01, cotizando por encima de los US$ 0,53 por US$ 1, y manteniéndose en sus niveles más altos desde mediados de 2017, según datos de precios indicativos recopilados por Bloomberg. Los bonos emitidos por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) también experimentaron un fuerte repunte, alcanzando los de vencimiento en 2026 su nivel más alto en casi una década.

La cotización de la deuda venezolana ha registrado uno de los mayores incrementos entre los mercados emergentes este año.

El gobierno interino de Rodríguez coopera con la Administración Trump para impulsar la inversión en el sector energético del país y dinamizar la economía local.

Y USA le ha permitido recuperar sus exportaciones de crudo.

El acercamiento entre ambas naciones ha reforzado las expectativas de una tan esperada reestructuración de la deuda, actualmente bloqueada por las sanciones estadounidenses.

Pero... "El FMI podría pronosticar una realidad económica sustancialmente peor que la que reflejan los precios del mercado", afirmó David Austerweil, subdirector de cartera de mercados emergentes en VanEck, con sede en Nueva York. "La falta de datos auditados y actualizados para que los inversores valoren los bonos ha permitido al mercado prever un escenario optimista en cuanto a la quita y la rentabilidad de salida. Seguimos creyendo que es una atractiva oportunidad de inversión, pero los precios se han disparado por encima de nuestras previsiones a corto plazo".

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