Esta noche Boca comienza su camino en la Copa Libertadores con lo que será el primer partido de la fase de grupos ante la Universidad Católica de Chile. En la previa varios hinchas vivieron una pesadilla con lo que fue un robo a mano armada donde además quedaron heridos que afortunadamente no fue de gravedad.
PREVIA CALIENTE
Incidentes en Chile, los detalles del violento episodio que sufrieron los hinchas de Boca
Tensión en Chile. Alerta ante el saldo de los disturbios tras el paso de Boca en territorio trasandino.
En la tarde de ayer el plantel de Boca arribó a Chile para lo que será el choque de esta noche contra la Universidad Católica. Como suele suceder cada vez que el Xeneize viaja, una multitud se acercó al hotel para sacarse fotos con los jugadores y hasta obtener algún autógrafo. Lo que parecía ser un día tranquilo se terminó saliendo de control.
Apenas un rato después se supo que hinchas de Colo Colo (No de la U Católica, rival de Boca de esta noche) atacaron a familias e hinchas del Xeneize. Según se pudo saber, un grupo de adolescentes identificados con el Cacique produjeron diferentes robos a mano armada donde hubo heridos y si bien ninguno fue de gravedad hubo un joven que terminó con un dedo fracturado.
¿Por qué hinchas de Colo Colo atacaron a la gente de Boca?
Se sabe que la hinchada de Colo Colo mantiene una fuerte enemistad con Boca desde lo que sucedió en la Copa Libertadores 1991 con un verdadero escándalo que se produjo en suelo chileno con una trifulca que quedó en la historia. Más allá de esto, en el último tiempo se exacerbó la bronca entre hinchas chilenos y argentinos.
Aún está fresco el desastre que produjeron los hinchas de la U de Chile en el Libertadores de América contra Independiente, lo que luego derivó en la eliminación del Rojo de la Copa Sudamericana. Es por este motivo que en suelo trasandino prefieren no recibir a fanáticos de clubes argentinos así como en Argentina tampoco quieren recibir a público que venga del otro lado de la cordillera.
Más allá de este hecho de violencia que sufrieron los hinchas de Boca en la noche de ayer, se ha vivido un clima de tranquilidad, sin enfrentamientos masivos entre barras como sucedió en otros encuentros. De todas maneras las autoridades chilenas le indicaron a los fanáticos Xeneizes que traten de transitar sin ningún distintivo o prenda del club de La Ribera para evitar se presas de nuevos malvivientes.
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