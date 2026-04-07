Incidentes en Chile, los detalles del violento episodio que sufrieron los hinchas de Boca

Aún está fresco el desastre que produjeron los hinchas de la U de Chile en el Libertadores de América contra Independiente, lo que luego derivó en la eliminación del Rojo de la Copa Sudamericana. Es por este motivo que en suelo trasandino prefieren no recibir a fanáticos de clubes argentinos así como en Argentina tampoco quieren recibir a público que venga del otro lado de la cordillera.