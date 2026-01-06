Las aspiraciones de Diego Santilli no se detienen en integrar el gabinete de Javier Milei. El ministro del Interior ya ha expresado públicamente su deseo de gobernar la provincia de Buenos Aires a partir de 2027, cuando vence el mandato de Axel Kicillof.
DESIGNACIÓN
Con miras al armado territorial, Diego Santilli suma a una ex intendente a su equipo
El ministro nombró a una ex intendente del interior bonaerense con origen en el GEN como subsecretaria de Asuntos Políticos de su cartera.
El 'Colo' se instaló en el principal distrito electoral con la inesperada victoria en las elecciones legislativas, cuando como cabeza de lista dio vuelta la dura derrota que LLA había sufrido en los comicios provinciales de septiembre.
Es con miras a ese proyecto que se interpreta la incorporación de una exintendente del interior bonaerense al equipo de Santilli en la cartera de Interior.
Se trata de Fernanda Antonijevic, cuya designación como subsecretaria de Asuntos Políticos fue oficializada este martes con su publicación en el Boletín Oficial.
Con la firma de Santilli, el Decreto 4/2026 nombra a Antonijevic desde el 01/01 dentro de la órbita de la secretaría de Interior que dirige Gustavo Coria.
Abogada, Antonijevic acaba de concluir su mandato como diputada provincial del PRO. Si bien ahora reporta a las filas libertarias (ha repetido el slogan de Javier Milei "Hacer a la Argentina Grande Otra Vez"), la dirigente entró a la legislatura bonaerense por Juntos por el Cambio en 2021, cuando fue el mismo Santilli quien lideró la boleta vencedora de aquellas elecciones legislativas.
Previamente, fue intendente de Baradero por JxC en 2015, pero al igual que Mauricio Macri en la Presidencia y María Eugenia Vidal en la Provincia, Antonijevic no logró su reelección, siendo derrotada por el peronista Esteban Sanzio.
El origen político de Antonijevic se encuentra en el GEN de Margarita Stolbizer, espacio por el que consiguió una banca en el Concejo Deliberante baradense en 2009, y luego otra en la legislatura provincial en 2011.
Más contenido de Urgente24
Milei redefine su política exterior para el inicio de 2026: Los países que visitará en el primer trimestre
Tierra del Fuego arde: Renunció todo el gabinete económico y ríen Luis Caputo y Milei
Incendios: Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz combaten las llamas y hay evacuaciones
Anmat: Otra renuncia y asume un exOSDE con el fentanilo contaminado de fondo