Con miras al armado territorial, Diego Santilli suma a una ex intendente a su equipo

Fernanda-Antonijevic Fernanda Antonijevic nació políticamente en el GEN de Margarita Stolbizer. Fue intendente de Baradero.

Con la firma de Santilli, el Decreto 4/2026 nombra a Antonijevic desde el 01/01 dentro de la órbita de la secretaría de Interior que dirige Gustavo Coria.

Abogada, Antonijevic acaba de concluir su mandato como diputada provincial del PRO. Si bien ahora reporta a las filas libertarias (ha repetido el slogan de Javier Milei "Hacer a la Argentina Grande Otra Vez"), la dirigente entró a la legislatura bonaerense por Juntos por el Cambio en 2021, cuando fue el mismo Santilli quien lideró la boleta vencedora de aquellas elecciones legislativas.

Previamente, fue intendente de Baradero por JxC en 2015, pero al igual que Mauricio Macri en la Presidencia y María Eugenia Vidal en la Provincia, Antonijevic no logró su reelección, siendo derrotada por el peronista Esteban Sanzio.

El origen político de Antonijevic se encuentra en el GEN de Margarita Stolbizer, espacio por el que consiguió una banca en el Concejo Deliberante baradense en 2009, y luego otra en la legislatura provincial en 2011.

Más contenido de Urgente24

Milei redefine su política exterior para el inicio de 2026: Los países que visitará en el primer trimestre

Tierra del Fuego arde: Renunció todo el gabinete económico y ríen Luis Caputo y Milei

Incendios: Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz combaten las llamas y hay evacuaciones

Anmat: Otra renuncia y asume un exOSDE con el fentanilo contaminado de fondo