Estudiantes decidió el futuro de Edwuin Cetré tras la oferta de Boca: "Cerca"

De esta manera todo indica que Cetré seguirá por más tiempo en Estudiantes y la chance de emigrar se dará solamente si aparece un club dispuesto a pagar lo que pretenden en La Plata. Boca, más allá de seguir interesado en el colombiano pensando en el próximo mercado de pases, no ve con buenos ojos hacer una inversión cercana a los 5 millones de dólares por un jugador que tiene un inconveniente en una de sus rodillas.

Desde Estudiantes esgrimen que más allá de que es cierto que en la resonancia magnética sale un pequeño problema en una de las rodillas de Cetré, la misma no le impidió jamás jugar con normalidad y de hecho luego de que se cayeran sus transferencias a Paranaense y Boca el extremo siguió formando parte de las convocatorias y partidos sin problemas.

Cetré tiene prácticamente todo listo para continuar en Estudiantes y la negociación con Boca quedó descartada por completo pensando en el próximo mercado de pases.

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