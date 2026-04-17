Uno de los protagonistas más importantes del último mercado de pases fue Edwuin Cetré, figura de Estudiantes de La Plata, quien estuvo a punto de marcharse al Atlético Paranaense de Brasil, luego a Boca y finalmente se quedó en el Pincha hasta junio. Ahora desde la ciudad de las diagonales indicaron cuál será el futuro del colombiano.
A SOLA FIRMA
Estudiantes decidió el futuro de Edwuin Cetré tras la oferta de Boca: "Cerca"
Luego de lo que fue una extensa negociación con Boca, Estudiantes definió el futuro de Edwuin Cetré.
Edwuin Cetré fue una de las figuras excluyentes de Estudiantes de La Plata en la coronación del Torneo Clausura y es por eso que comenzó a tener varios interesados. Cuando estaba todo dado para que se concrete su llegada al Atlético Paranaense de Brasil, la operación se cayó con el futbolista a punto de firma.
Aprovechando esta situación el que aceleró fue Boca nuevamente sucedió lo mismo. Cuando estaba todo dado para que el colombiano se ponga la camiseta azul y oro, la operación se cayó debido las dudas que generó la revisión médica del colombiano. El Xeneize le ofreció a Estudiantes concretar el traspaso a préstamo con obligación de compra pero el club presidido por Juan Sebastián Verón se negó.
El mercado de pases se terminó y finalmente Edwuin Cetré se quedó en Estudiantes con una promesa para el mes de junio: asegurar una venta o bien renovarle el contrato con una importante mejora salarial. En las últimas horas el periodista especializado en mercados de pases César Merlo se encargó de asegurar que lo que avanzó fuertemente es la extensión del vínculo del colombiano con el Pincha.
Edwuin Cetré renueva con Estudiantes
“Estudiantes de La Plata avanzó bastante en la renovación de Edwuin Cetré: las partes ya están cerca en el aspecto numérico. Aún se discute si el nuevo contrato vencerá en diciembre del 2027 o 2028”, afirmó César Merlo. Cabe recordar que el actual vínculo de Cetré con el Pincha se termina en diciembre de este 2026.
De esta manera todo indica que Cetré seguirá por más tiempo en Estudiantes y la chance de emigrar se dará solamente si aparece un club dispuesto a pagar lo que pretenden en La Plata. Boca, más allá de seguir interesado en el colombiano pensando en el próximo mercado de pases, no ve con buenos ojos hacer una inversión cercana a los 5 millones de dólares por un jugador que tiene un inconveniente en una de sus rodillas.
Desde Estudiantes esgrimen que más allá de que es cierto que en la resonancia magnética sale un pequeño problema en una de las rodillas de Cetré, la misma no le impidió jamás jugar con normalidad y de hecho luego de que se cayeran sus transferencias a Paranaense y Boca el extremo siguió formando parte de las convocatorias y partidos sin problemas.
Cetré tiene prácticamente todo listo para continuar en Estudiantes y la negociación con Boca quedó descartada por completo pensando en el próximo mercado de pases.
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