Miguel Kiguel fulmina la proyección de Milei: "No vamos a volver al 1,5% de inflación"

Miguel Kiguel P.jpg Miguel Kiguel, titular de Econviews.

Kiguel aseguró que por la desaparición de fenómenos estacionales, como la Educación que impactó en marzo, y la estabilización del precio de la carne, en abril "la inflación va a bajar".

No obstante, señaló que "la tendencia general" indica que "le va a costar mucho al Gobierno" bajar la inflación del rango del 2,4%. "Si quiere bajar de esos niveles, probablemente tenga que sí volver a poner freno en la economía", evaluó en diálogo con LN+.

El economista opinó que "debe haber una interna" dentro del Ejecutivo respecto a qué camino seguir "pensando que hay elecciones el año que viene".

En esa línea se preguntó que preferirá la gente: "que la inflación esté en 1,5% a costa de tasas altas y el ingreso no sube o que se tranquilice en niveles aceptables para los argentinos y la economía empiece a repuntar".

"Apuntar a una inflación del 1% requiere un esfuerzo enorme para la economía y para la gente", dijo.

Estímulo

Respecto de la situación de la actividad económica, Kiguel reconoció que cuando se habla de "crecimiento" en la actualidad esto abarca "a muy pocos sectores", como el agro y la minería, lo contrario a lo que se observa en sectores como industria, la construcción y los salarios. Definió esta dualidad como "economía K" en la que un extremo sube y el otro baja.

"Hay un efecto que se ve mucho ahora que es la gente dice "no llego a fin de mes", los salarios son insuficientes. Entre comerciantes e industriales no hay entusiasmo, sino que están viendo cómo llegan. Hay gente que la está pasando mal", dijo.

Estimó que "hacia adelante" la economía "empieza a rebotar, pero lento". "No es lo que tuvimos el año pasado, que la economía voló. Es una cosa más despacito. Eso es lo que viene", resumió.

En ese escenario, Kiguel sostuvo que "el Gobierno no le encuentra la vuelta" para que reactive más rápido, y que debería, por ejemplo, "impulsar la construcción, que genera empleo y un efecto multiplicador".

Para el economista, el Ejecutivo debería aplicar "políticas de estímulo para dar un empujón inicial" a la actividad, de lo contrario, dijo, "va a ser muy lenta la recuperación". "Hay que ver la paciencia de la gente, el año que viene hay elecciones", agregó como condicionante.

Para el economista, el Ejecutivo debería aplicar "políticas de estímulo para dar un empujón inicial" a la actividad, de lo contrario, dijo, "va a ser muy lenta la recuperación". "Hay que ver la paciencia de la gente, el año que viene hay elecciones", agregó como condicionante.

Al mencionar que Milei no quiere volver a tener déficit fiscal, Kiguel propuso que se utilice el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar créditos hipotecarios, lo que no tendría costo fiscal.

"Hay que movilizar. Necesitamos de políticas activas. Salir del círculo vicioso al virtuoso. Para eso, hay que hacer algo, sólo no pasa", dijo.

Kiguel no dejó de destacar que la "política económica está en la dirección correcta". Ponderó la desregulación, la apertura y el equilibrio fiscal.

No obstante, consideró que todo eso "funcionó muy bien" en la primera parte del gobierno, pero que en "una segunda etapa", insistió, "debería haber un estímulo".

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