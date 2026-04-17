Papelón de Javier Milei: Defendió sin leer un paper de inflación y el autor lo humilló

image Javier Milei compartió un video sobre desinflación y lo usó para reforzar su discurso, pero Fernando Morra lo corrigió y aclaró que el paper muestra otros factores. El economista lo cuestionó y sugirió que no se respalda un enfoque exclusivamente monetario como explicación de la inflación. Fuente: X

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Efectivamente, Morra es el autor del paper cuya evidencia se vincula con el tipo de análisis presentado en el video, así que es la máxima autoridad en cuanto a lo que se refiere corregir la malinterpretación de Milei. Y la última frase, "Quizás valga la pena leerlo", en redes se vio como una cachetadita elegante pero contundente, dando a entender que el Presidente simplificó o interpretó de manera parcial el análisis.

Inflación: qué dice el paper y por qué contradice a Milei

Ahora, yendo al paper en sí, el tema estructural es cómo se explica y, sobre todo, cómo se reduce la inflación cuando viene persistiendo.

El trabajo de Morra se enfoca en países que atravesaron inflaciones moderadas (en el rango de 15% a 30% anual sostenido durante varios años) y analiza los procesos exitosos de desinflación en economías como Chile y Colombia, entre otros casos internacionales. Según sus conclusiones, estos procesos duraron en promedio alrededor de 4 años, con algunos casos que superaron incluso la década.

image El paper de Morra analiza desinflaciones en países como Chile y Colombia y concluye que requieren tiempo, tipo de cambio competitivo y políticas de ingresos además de lo monetario.

Además, el paper identifica una suma de factores que resultaron clave:

Tipo de cambio alto o competitivo en la etapa inicial

Contexto internacional favorable

Políticas de ingresos que incluyeron subas de salarios reales

Crecimiento económico sostenido

Marcos institucionales como autonomía del Banco Central y metas de inflación claras

Esto implica que, si bien la política monetaria es relevante, no alcanza por sí sola para explicar ni garantizar una desinflación sostenida, algo que contrasta con la postura de Milei, quien rechaza la idea de multicausalidad y sostiene una visión más estricta.

Recordemos que, según los últimos datos del INDEC, la inflación mostró cierta resistencia a la baja, con un registro de 3,4% en marzo, pero... ¿alcanza con el ancla monetaria o se necesitan otras herramientas?

Aquí el trabajo completo:

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Reacciones en redes: entre la ironía y la polarización

Como pasa siempre que Milei abre la boca (o usa su cuenta de X), el intercambio entre el Presidente y Morra generó un alto nivel de interacción, con miles de likes, reposts y comentarios.

Por un lado, hubo usuarios que interpretan la respuesta de Morra como una desautorización técnica; por el otro, quienes cuestionaron su rol en anteriores gestiones o defienden la consistencia del enfoque monetario del Gobierno.

Lo que más protagonismo tomó fue la frase "Quizás valga la pena leerlo", porque cuestionó al Presidente e ironizó sobre la situación. Entre los comentarios más representativos se destacan:

"Es que si no traducís el paper a un vídeo animado hecho con IA donde él es un superhéroe lamentablemente no lo va a leer y mucho menos entenderlo"

"lo mandaba a leer #MileiVergüenzaMundial"

"Lo debe haber leído, pero no lo entendió"

"Mieli toma como ejemplo a Morra que lo está criticando. El tipo ; yo no soy su ejemplo presidente mi paper habla de todo lo contrario no entendió mi paper"

"TREMENDA CERRADA DE ORTO. El autor del estudio deja en evidencia al imbécil del presidente argentino y, como le sucede cotidianamente, se caga en los pañales."

"tipo de cambio alto en un pais donde el traslado a precios del dolar es automatico? politica de ingresos con emision monetario? es lo mas estupido que lei en el dia"

"Capaz que el presi no sabe leer, no sean malos (?)"

"@JMilei podría explicar porq en marzo fuimos el 1er país en inflación de sudamérica y bolivia con deflación (país sin reservas), Paraguay y Uruguay importadores netos de combustibles."

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