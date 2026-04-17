Milei en la cornisa judicial: El manotazo del 'per saltum' para salvar la reforma en medio del barro político

La semana (agitada) cierra con una agenda marcada por una gestión que, tras dos años de mandato, intenta consolidar su modelo económico en medio de tensiones institucionales y una agenda internacional de alto perfil. El gobierno de Javier Milei enfrenta ruidos internos y éticos que erosionan la imagen presidencial.

El escenario político está dominado por la judicialización de las reformas. El recurso de per saltum presentado ante la Corte Suprema para validar la Reforma Laboral (frenada por la CGT) es el movimiento más agresivo del Ejecutivo hasta la fecha.

El Gobierno busca eludir las instancias inferiores (Fuero Laboral) que percibe como hostiles. La decisión de la Corte definirá la viabilidad de la "flexibilización" que el mercado reclama pero que el sindicalismo resiste.

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La administración atraviesa una semana de "turbulencias en Olivos". El "Adornigate" ha generado la primera fisura pública de magnitud en la comunicación oficial, obligando a Guillermo Francos a salir como bombero político.

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La Libertad Avanza busca retomar la iniciativa mediante la descentralización de la obra pública (concesión de rutas a provincias), intentando sacarse de encima el costo político de la falta de mantenimiento vial.

En el plano económico, Luis Caputo se encuentra en una encrucijada. Con una inflación mayorista que corre al 3,4% mensual y un acumulado anual cercano al 28%, el mercado empieza a mostrar signos de agotamiento frente al "plan platita cero".

La "temperatura social" en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y el descontento por la quita de fondos a la Armada (impulsada por Federico Sturzenegger) sugieren que el ajuste ha llegado a áreas sensibles que antes eran consideradas aliadas del Gobierno.

La agenda externa de Argentina está totalmente integrada al eje EE.UU. - Israel. El viaje de Javier Milei a Israe, refuerza la postura geopolítica en un momento de altísima tensión en Medio Oriente (tras el alto el fuego entre Israel y Líbano negociado por la Casa Blanca).

El eje de la mañana pasará por cómo el Gobierno logre separar el ruido político (Adorni) de la gestión económica (tasas y universidades). La clave del día será la reacción del mercado a la flexibilización de encajes y si esto se percibe como un giro hacia el crecimiento o un riesgo para la estabilidad del dólar.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

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Live Blog Post Corrupción en la AFA: Piden la detención e indagatoria de Tapia y Toviggino Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero iniciada en diciembre pasado, según informaron fuentes vinculadas al expediente. El requerimiento fue presentado por el fiscal Pedro Simón, quien además pidió avanzar con la indagatoria de más de dos docenas de personas del entorno de ambos dirigentes. Entre los señalados figuran los propietarios formales de una lujosa quinta ubicada en Pilar, también bajo investigación judicial: el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte. VER +

Live Blog Post Arde la interna en el Gobierno: Ahora, Lilia Lemoine vs. "Gordo Dan" La diputada Lilia Lemoine se cruzó en X con Daniel Parisini, alias el "Gordo Dan", y lo criticó por apoyar a Victoria Villarruel: "Vos hubieras dejado caer al Gobierno". "No pasarás", respondió el streamer. Todo comenzó con un extenso posteo de una usuaria en X, que se refirió al conflicto legal de Sebastián Pareja, legislador nacional por la provincia de Buenos Aires, y once tuiteros, referenciados en La Libertad Avanza. VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post El 'industricidio' avanza La actividad industrial en la provincia de Santa Fe atraviesa un escenario crítico. Según el último informe de la Fisfe, la producción manufacturera cayó un 14,9% interanual en febrero de 2026 y acumuló una baja de 12,3% en el primer bimestre del año, consolidando una tendencia recesiva que se profundiza desde mediados de 2025. El dato no sólo refleja la magnitud del retroceso sino también su extensión: el 76% de las ramas industriales registró caídas en su nivel de actividad, lo que da cuenta de un deterioro generalizado. En términos desestacionalizados, la producción también retrocedió 2% respecto de enero y se ubicó en el segundo nivel más bajo desde que comenzó la serie en 2016, solo por encima del piso alcanzado durante la pandemia en abril de 2020. Entre los sectores más golpeados aparecen la maquinaria agropecuaria (-37,7%), la molienda de oleaginosas (-30,3%), la industria automotriz (-39,1%) y las autopartes (-22,1%), actividades clave en el entramado productivo santafesino. También se registraron caídas importantes en metalurgia (-25,2%), manufacturas de plástico (-10,7%) y muebles (-7,2%). En contraste, sólo algunos rubros lograron mejoras puntuales, como la siderurgia (+8,2%) y los productos lácteos (+7,9%). VER +

Live Blog Post Javier Milei busca oxígeno en Israel El Presidente iniciará este sábado 18 de abril una gira internacional con destino a Israel, en el marco de una agenda oficial que se extenderá hasta el 22 de abril e incluirá reuniones políticas, actividades diplomáticas y visitas a lugares religiosos. El viaje contempla encuentros con autoridades israelíes, firmas de acuerdos y participación en eventos de alto perfil institucional. VER +

Live Blog Post Escala la tensión en PAMI En medio de la crisis en el PAMI empiezan a mostrarse efectos concretos en la atención de millones de jubilados, en un contexto marcado por falta de financiamiento y demoras en los pagos a prestadores. Profesionales de la salud advierten sobre un escenario crítico que impacta en el acceso a servicios esenciales y desde Urgente24 dialogamos con especialistas al respecto. Desde el sector óptico, Reinaldo Kerschen, presidente de la Cámara Argentina de Óptica, describió un panorama límite: “PAMI no está pagando, a las ópticas le deben hace seis meses aproximadamente”. Y agregó: “La consecuencia concreta es el quiebre de la cadena de comercialización y el probable cierre de muchos locales de óptica”. Según explicó, la deuda afecta prestaciones realizadas desde noviembre del 2025 y obliga a muchos comerciantes a endeudarse o desprenderse de bienes para sostener la actividad. VER NOTA VER +

Live Blog Post Oxígeno financiero: El BID desembolsa USD 7.200 millones para apuntalar el plan de Caputo Tras informar la asistencia del Banco Mundial durante la estadía de Luis Caputo en Washington, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un apoyo financiero para la Argentina que podría superar los USD 7.200 millones en 2026. Por un lado, la entidad prevé más de USD 5.000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por USD 550 millones, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales. En tanto, BID Invest, el brazo para el sector privado, proyecta movilizar inversiones por alrededor de USD 2.200 millones. "El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento", dijo el presidente de la entidad, Ilan Goldfajn. VER +

Live Blog Post SMN anunció apagón informativo para el 24 de abril Colaboradores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunciaron una medida de fuerza con paro informativo para el 24 de abril. La decisión corre en torno a la protesta por el despido inminente de 140 contratados en medio del recorte presupuestario empujado por el Gobierno nacional. Con una tensa situación interna, los trabajadores dispusieron la programación de la medida que durará al menos siete horas y va a afectar una multiplicidad de actividades clave. De esa manera, intentarán visibilizar la importancia del organismo a nivel nacional y regional, rechazando los intentos de reducir su tamaño como parte del plan de desregulación encabezado por Federico Sturzenegger. VER NOTA VER +

Live Blog Post Trump a la carga contra la OTAN: "Que se mantenga alejada" El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a arremeter contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tras asegurar que recibió una llamada del bloque en la que ofrecían su ayuda, después de la apertura del estrecho de Ormuz. "Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda", afirmó el mandatario por medio de otra publicación en su red Truth Social. VER +

Live Blog Post Una causa judicial y una interna libertaria que escala La interna en La Libertad Avanza volvió a quedar al descubierto, esta vez con un condimento judicial que amplificó el conflicto: la citación a indagatoria de tuiteros libertarios desató una nueva escalada de tensión entre dirigentes del propio espacio y ambas partes se resisten a frenar. En el centro de la polémica aparece el diputado nacional Sebastián Pareja, uno de los armadores clave del mileísmo en la provincia de Buenos Aires, y el influencer libertario Daniel Parisini, quien salió a cruzarlo con dureza tras conocerse el avance de la causa. VER NOTA VER +

Live Blog Post El biógrafo de Milei insiste contra Adorni: "Mintió públicamente, no está en condiciones" "Su permanencia perjudica al Gobierno", insistió el Nicolás Márquez. Sobre esa línea, remarcó en diálogo con LN+: " Soy ferviente defensor al Gobierno, pero no soy funcionario". El biógrafo de Javier Milei sostiene que el "Caso Adorni" genera "fastidio" y "rechazo" en la población. "Está terminado y acabado", sentenció. Consultado sobre porqué los Milei lo respaldan, señaló: "El Gobierno no quiere que la prensa le golpee a un funcionario de alto rango". De manera continuada, aseguró: "no me convence". VER +

Live Blog Post Lo que tenes que saber a las 11:00 en Argentina Nacionales: Descentralización de Rutas El Gobierno Nacional oficializó hoy, mediante el Decreto 253/2026, la delegación de la concesión de rutas nacionales por peaje a nueve provincias. La medida busca que los distritos gestionen directamente la infraestructura vial, aunque el Estado mantiene la titularidad del dominio público. Esta medida es de carácter temporal y revocable. Santa Fe: Tarifazo y Crisis de Frecuencias La Provincia amaneció con un fuerte impacto en el bolsillo: Aumento del 30%: Rige el nuevo cuadro tarifario para el transporte interurbano (Decreto 710/2026), impulsado por la suba de costos operativos y la eliminación total del Fondo Compensador del Interior.

Recortes de Servicio: Empresas como General Güemes ya operan con frecuencias reducidas (por ejemplo, el tramo Rosario-Rafaela pasó de 10 a 6 servicios diarios) priorizando las rutas troncales y dejando a localidades intermedias con conectividad mínima. San Juan: Ley de Fortalecimiento Minero El gobernador Marcelo Orrego confirmó el envío a la Legislatura de un proyecto clave para fortalecer la seguridad jurídica minera. En paralelo, las escuelas sanjuaninas aplican protocolos especiales hoy tras una serie de amenazas virales que generaron preocupación en la comunidad educativa. Entre Ríos: Allanamientos por Enriquecimiento Ilícito La justicia entrerriana avanza en la causa contra el exgobernador Gustavo Bordet. El fiscal Arias ordenó allanamientos en viviendas vinculadas al exmandatario y su hija en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito. Además, los gremios estatales (ATE) confirmaron adhesión al paro nacional del próximo 21 de abril. Chubut y Región Petrolera: Retenciones Cero Se puso en marcha el acta de entendimiento entre el Ministerio de Economía y la provincia de Chubut para eliminar las retenciones al petróleo convencional. Esta medida se extenderá al resto de las provincias productoras con el fin de incentivar la inversión frente a la caída de la producción madura. San Luis: Agenda de Gestión y Clima El gobernador Claudio Poggi desarrolla hoy su actividad oficial en Concarán y Merlo. Mientras tanto, el sistema meteorológico emitió una alerta por inestabilidad y descenso de temperatura que afectará a la región central del país durante la tarde. Chaco y Corrientes: Asistencia en el Impenetrable Continúa el operativo de asistencia para familias aisladas por la crecida del río Bermejo. En el plano económico regional, cámaras empresarias de la zona reclaman la declaración de "Emergencia Industrial" ante caídas récord en la actividad manufacturera. VER +

Live Blog Post Tras la apertura del Estrecho, cae el precio del petróleo El precio del petróleo registró una caída abrupta tras el anuncio de Irán sobre la apertura temporal del estrecho de Ormuz (un corredor esencial para el comercio mundial de hidrocarburos) durante el alto el fuego pactado con Estados Unidos. En un contexto marcado por febriles negociaciones diplomáticas y expectativas de distensión en Oriente Medio, la cotización de los principales crudos de referencia mostró un retroceso significativo este viernes: Crudo Brent: Cerró en 89,43 dólares por barril, lo que representa una baja de 8,77 dólares (un retroceso del 8,93%). Crudo WTI (West Texas Intermediate): Finalizó la jornada en 81,53 dólares, perdiendo 11,65 dólares respecto al día anterior. VER +

Live Blog Post Previo a su viaje a Israel, Miel aseguró que "Hay que enfrentar a Irán" El presidente Javier Milei concedió una entrevista exclusiva al Canal 14 de Israel, justamente horas antes de emprender su viaje a los actos por el 78° aniversario del Estado hebreo, donde está previsto que encienda una de las antorcha, en el Monte Herzl. El líder argentino dijo tener “una profunda admiración por Netanyahu” y que los iraníes “son cobardes y hay que enfrentarlos”- En el reportaje trasmitido este jueves por el Canal 14 de Israel, fervientemente criticado por vastos sectores de la oposición argentina que le cuestionan el alineamiento en tiempos de guerra, el presidente Javier Milei le dedicó unas cálidas palabras al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de captura internacional emitida por La Haya por supuestos crímenes de guerra —al igual que contra los terroristas de Hamás—, y dijo que “si algo caracteriza a Israel es que puede convivir con sus vecinos”. VER NOTA VER +

Live Blog Post ¿Cuándo llega el otoño?: Así estará el clima este fin de semana Para este fin de semana, el clima en Argentina estará marcado por el avance de un frente frío que generará condiciones muy distintas entre el sábado y el domingo, especialmente en la franja central y el norte del país. Aquí tienes el resumen detallado por regiones y provincias: 1. Región Centro (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, La Pampa) Sábado 18: Será el "mejor" día en cuanto a temperatura. En el AMBA y Santa Fe se esperan máximas de hasta 27°C con cielo mayormente despejado. Sin embargo, hacia la noche comenzará a aumentar la nubosidad.

Domingo 19: La inestabilidad avanza. Se espera un aumento de nubosidad y un descenso térmico gradual (máximas de 25°C). En La Pampa y el oeste de Buenos Aires, el viento sur empezará a sentirse con fuerza. 2. Región de Cuyo (Mendoza, San Luis, San Juan) Alerta Meteorológica: Esta región será de las más afectadas por la inestabilidad.

Sábado: En San Luis y Mendoza se prevén tormentas y ráfagas de viento de hasta 70 km/h .

Domingo: Marcado descenso de temperatura. En San Luis, por ejemplo, la máxima caerá de los 26°C del sábado a apenas 19°C el domingo, con probabilidad de lluvias fuertes. 3. Norte y Litoral (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Santiago del Estero) Clima Cálido: El calor persistirá un poco más aquí. En Misiones , las máximas rondarán los 28°C el sábado y podrían subir hasta los 31°C el domingo.

Tendencia: Aunque el sábado será estable, el domingo por la tarde/noche el frente frío empezará a generar tormentas aisladas, especialmente en el NEA (Noreste Argentino). 4. NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja) Sábado: Jornada calurosa con máximas que podrían superar los 30°C en zonas bajas.

Domingo: Aumento de nubosidad y probabilidad de tormentas dispersas hacia el final del día debido al ingreso de aire frío desde el sur. 5. Patagonia (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego) Frío y Nieve: Se mantiene la probabilidad de lluvias y nevadas en la zona cordillerana (oeste y sur).

Temperaturas: Ambiente muy frío con heladas matinales. En el centro y sur de la región, las mínimas estarán cerca de los 5°C o incluso menos en zonas altas. VER +

Live Blog Post Por algún motivo, la economía positiva que exponen Milei y Caputo no convence Es cierto lo que expuso Christian Buteler en Ámbito Financiero, en una columna que aconsejó a Javier Milei y Luis Caputo colocar ya una emisión de deuda pública en mercados globales, aprovechando la baja del riesgo país: "(…) Caputo caminó los pasillos de Washington durante las reuniones de primavera del FMI con el aval de un programa formalmente encarrilado. La aprobación por parte del organismo de la 2da. revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF), correspondiente a las metas de diciembre del año pasado, otorgó un respiro burocrático, pero no resolvió el nudo gordiano de la macroeconomía argentina." Marcelo Bonelli en Clarín profundizó esto último que, quizás, explique por qué Caputo aún no ha lanzado la emisión de deuda en mercados globales. VER NOTA VER +

Live Blog Post No hay 2027 para los Milei con esta economía Es evidente que 'la usina' está corroborando, con su mala praxis, que la Administración Milei 'no la ve'. Sigue enfocada en Manuel Adorni -un lastre insoportable, un 'meme' interminable, hoy sólo un capricho de los hermanos, en particular de Karina- y no en el fondo de todo: la economía. Ratificado el refrán: No hay peor ciego que... VER NOTA VER +

Live Blog Post Donald Trump: "Ormuz está completamente abierto" A través de Truth Social, el presidente de Estados Unidos confirmó que Irán reabrió el Estrecho. En línea con Donald Trump, Irán lo confirma por medio de su canciller. image VER +

Live Blog Post El Gobierno habilitó concesiones provinciales en rutas nacionales En medio de un derrumbe de la infraestructura de rutas nacionales por falta de obras y mantenimiento, el Gobierno nacional anunció una nueva maniobra para detener el deterioro cediendo el poder de concesión en tramos en nueve provincias. De esta manera, las jurisdicciones quedaron habilitadas a poner peajes para generar recursos de mantenimiento y obras. Mediante el Decreto 253/2026, el Poder Ejecutivo habilitó a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a otorgar concesiones con empresas públicas o privadas que financien obras de mantenimiento y mejora vía el cobro de peajes. Las trazas permanecerán bajo propiedad del Estado Nacional y su control y fiscalización también quedarán bajo su órbita. VER NOTA VER +

Live Blog Post Boletín Oficial: Infraestructura, Defensa y Seguridad Social 1. Descentralización de Rutas Nacionales (Decreto 253/2026) El Gobierno Nacional ha oficializado la delegación a nueve provincias de la facultad para gestionar, mantener y concesionar mediante peaje tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. Provincias alcanzadas: Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Las mismas podrán otorgar concesiones de hasta 30 años. Deberán presentar un plan de obras y un esquema de financiamiento ante la Dirección Nacional de Vialidad. El Estado Nacional mantiene la titularidad del dominio público; la delegación es de carácter funcional y revocable. 2. Cooperación Militar con EE. UU. Se autorizó formalmente el ingreso de tropas y equipamiento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para la realización de ejercicios combinados en territorio y aguas argentinas. Ejercicio "Daga Atlántica": Se desarrollará entre el 21 de abril y el 12 de junio en la Base Naval Puerto Belgrano, Córdoba y Moreno (PBA). Ejercicio "PASSEX": Operación naval en la Zona Económica Exclusiva (del 26 al 30 de abril) que contará con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley. Objetivo: Fortalecer la interoperabilidad y el control de vigilancia en el Atlántico Sur. 3. Actualizaciones en Seguridad Social (ANSES) A través de las Resoluciones 74/2026 y 79/2026, se fijaron los nuevos valores de las prestaciones previsionales tras aplicar el ajuste del 2,9% correspondiente a la inflación de febrero. 4. Reestructuración del Gabinete y Gestión Pública El Boletín refleja el movimiento de piezas en el Poder Ejecutivo para acelerar la reforma del Estado: Designaciones y renuncias: Se oficializan cambios en segundas y terceras líneas de ministerios clave (Economía y Capital Humano) buscando optimizar el gasto público. Emergencia y Prevención: Se aprobó un nuevo Plan Nacional contra Desastres Naturales, enfocado en mitigar riesgos climáticos que afectan la producción agroindustrial. 5. Otros Avisos Relevantes ARCA (Ex-AFIP): La Aduana Formosa y otras dependencias publicaron edictos sobre mercaderías en situación de rezago y notificaciones de sumarios infraccionales. INAES: Se iniciaron sumarios administrativos a diversas cooperativas y mutuales por incumplimientos en la presentación de documentación asamblearia. VER +

Live Blog Post Pobreza: Fundación Libertad y Progreso inventó datos en su apuro por apoyar a Milei La Fundación Libertad y Progreso publicó una gacetilla sobre la pobreza en menores de edad totalmente tendenciosa y en parte errónea, comenzando por el título. Además, realiza comparaciones que solo buscan generan una realidad que no existe. ¿Cuál es el objetivo del think tank de Alberto Benegas Lynch (h)? VER NOTA VER +

Live Blog Post Crisis en las nanofuerzas del cielo Aunque Santiago Caputo intente instalar que Agustín Romo llegó a un acuerdo con Sebastián Pareja y le cedió la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja bonaerense, no lo crean: es 'fake news'. Es cierto lo de Gonzalo Seoane en Infocielo: "La interna de La Libertad Avanza en la Provincia terminó de cristalizarse con un movimiento que se venía gestando desde el año pasado: Agustín Romo será desplazado de la presidencia del bloque libertario en la Cámara de Diputados y en su lugar asumirá Juan Esteban Osaba, uno de los principales referentes del armado de Sebastián Pareja en territorio bonaerense. El cambio quedará definido en la próxima sesión ordinaria, que no tiene fecha por la falta de conformación de las comisiones." VER NOTA VER +

Live Blog Post Nación acelera su ofensiva judicial para rescatar la Reforma Laboral El Gobierno nacional decidió profundizar la pelea judicial por la Reforma Laboral y presentó un recurso de “per saltum” ante la Corte Suprema para intentar revertir, de manera urgente, la suspensión de más de 80 artículos clave de la norma. La jugada no es menor: implica saltear instancias intermedias y forzar una intervención directa del máximo tribunal en un conflicto que ya se volvió político, sindical y judicial al mismo tiempo. VER NOTA VER +

Live Blog Post El BCRA baja encajes: ¿Irá a créditos? El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza en una nueva etapa de su política monetaria con la flexibilización de los encajes bancarios, en el marco del acuerdo técnico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida apunta a recomponer la liquidez del sistema financiero tras el fuerte endurecimiento aplicado en 2025. La decisión implica una relajación de las exigencias que los bancos deben cumplir para inmovilizar depósitos. En concreto, la autoridad monetaria redujo el piso de integración diaria de encajes y amplió el universo de activos —incluidos títulos públicos— que pueden utilizarse para cumplir con esa obligación. VER NOTA VER +

Live Blog Post Se hunde Manuel Adorni La deriva del Jefe de Gabinete no tiene fin: el 16/4 se conoció que viajó junto a su familia al exclusivo LLao Llao, propiedad en un 50% del grupo IRSA. Los escándalos comenzaron cuando se conoció que Manuel Adorni subió a su esposa a una comitiva presidencial que viajó a Nueva York y de ahí continuó el listado que hunde al Gobierno. VER NOTA VER +

Live Blog Post Nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada La estrategia legislativa será el eje de una nueva reunión de la mesa política del Gobierno este viernes en Casa Rosada. El encuentro apunta a recuperar la centralidad de la agenda pública tras el impacto político del caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La convocatoria estará encabezada por Adorni e incluirá a Karina Milei, Santiago Caputo y Martín Menem. También participarán Diego Santilli, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem, referentes clave del oficialismo. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, se ausentará ya que se encuentra en Washington por reuniones con el FMI y el Banco Mundial. Desde ahí, el Gobierno logró avanzar en la revisión del acuerdo y negocia financiamiento para cubrir vencimientos de deuda. VER +

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