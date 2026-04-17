Una huelga aérea amenaza la final de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad

Aunque varios de estos aeropuertos operan con menor volumen de tráfico que los grandes hubs del país, su funcionamiento resulta clave para las conexiones regionales y para el movimiento turístico, especialmente en territorios como Canarias, donde el transporte aéreo es prácticamente la única vía de conexión regular con la península.

En ese contexto, los sindicatos advierten que el conflicto podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones puntuales, dependiendo del desarrollo de la huelga y de los servicios mínimos que establezcan las autoridades.

Sevilla Plaza de España en Sevilla, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad que este fin de semana recibirá a miles de aficionados por la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad.

Sevilla, el punto más sensible del conflicto

El impacto más delicado podría sentirse en la capital de Andalucía, ciudad que este fin de semana recibirá a miles de aficionados para la final de la Copa del Rey entre los colchoneros y el conjunto vasco.

A la dinámica ya mencionada de alquileres, entradas y pasajes de avión con precios disparados (tanto para los aficionados madrileños como, en mayor medida, para los vascos que viajarán desde el norte de España), fenómeno que Urgente24 ya había analizado en una nota anterior, se suma ahora este conflicto aéreo totalmente ajeno a la organización del evento.

Para el partido se han programado alrededor de 50 vuelos adicionales, que se suman a la media diaria de 185 operaciones comerciales del aeropuerto sevillano. A ese movimiento extraordinario se agrega además la llegada masiva de visitantes por el inicio de la tradicional Feria de Abril, uno de los eventos turísticos más importantes del calendario español, que este año se celebrará del 20 al 26 de abril.

Ante este escenario, las autoridades prepararon un operativo de seguridad de gran escala, que movilizará a cerca de 2.500 funcionarios y empleados públicos para garantizar el normal desarrollo de los eventos. En paralelo, desde el sector aeroportuario recomiendan a los viajeros acudir con mayor antelación de la habitual a los aeropuertos y revisar el estado de sus vuelos ante posibles demoras derivadas de la huelga.

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