La tensión vuelve a instalarse en los aeropuertos españoles. Una huelga indefinida de controladores aéreos comenzó este viernes y afecta a nueve aeropuertos del país en pleno fin de semana marcado por la final de la Copa del Rey en Sevilla y el inicio de la Feria de Abril.
9 AEROPUERTOS EN ALERTA
Una huelga aérea amenaza la final de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad
Un paro indefinido de controladores convocado por USCA y CCOO coincide con la final de Copa del Rey en Sevilla y el inicio de la famosa Feria de Abril.
El paro, convocado por los sindicatos USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) y CCOO (Comisiones Obreras), involucra a más de un centenar de controladores de la empresa Saerco, responsable de gestionar el tráfico aéreo en varios aeródromos regionales. Los representantes de los trabajadores denuncian falta de plantilla, cambios de turno comunicados con escaso margen y un deterioro progresivo de las condiciones laborales que, según sostienen, termina impactando en la seguridad operacional.
El conflicto no aparece de manera aislada. En las últimas semanas el sistema aeroportuario español ya había vivido momentos de tensión durante la Semana Santa, cuando una huelga del personal de tierra amenazó con complicar las operaciones en varios aeropuertos del país, justo en uno de los periodos de mayor movimiento turístico del año.
Ahora el escenario vuelve a repetirse en un momento igualmente sensible. Miles de aficionados viajarán hacia Sevilla para presenciar la final entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, mientras la ciudad se prepara para recibir a turistas de toda España y del extranjero por la tradicional Feria de Abril, un contexto que vuelve a poner bajo presión al sistema de transporte aéreo.
Estos son los nueve aeropuertos afectados por la huelga
Según detallaron los sindicatos en el comunicado difundido este viernes y recogido por Europa Press, la huelga afecta a nueve aeropuertos gestionados por la empresa Saerco en distintos puntos de España. Se trata de Jerez de la Frontera, A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos, Sevilla, Vigo, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.
Aunque varios de estos aeropuertos operan con menor volumen de tráfico que los grandes hubs del país, su funcionamiento resulta clave para las conexiones regionales y para el movimiento turístico, especialmente en territorios como Canarias, donde el transporte aéreo es prácticamente la única vía de conexión regular con la península.
En ese contexto, los sindicatos advierten que el conflicto podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones puntuales, dependiendo del desarrollo de la huelga y de los servicios mínimos que establezcan las autoridades.
Sevilla, el punto más sensible del conflicto
El impacto más delicado podría sentirse en la capital de Andalucía, ciudad que este fin de semana recibirá a miles de aficionados para la final de la Copa del Rey entre los colchoneros y el conjunto vasco.
A la dinámica ya mencionada de alquileres, entradas y pasajes de avión con precios disparados (tanto para los aficionados madrileños como, en mayor medida, para los vascos que viajarán desde el norte de España), fenómeno que Urgente24 ya había analizado en una nota anterior, se suma ahora este conflicto aéreo totalmente ajeno a la organización del evento.
Para el partido se han programado alrededor de 50 vuelos adicionales, que se suman a la media diaria de 185 operaciones comerciales del aeropuerto sevillano. A ese movimiento extraordinario se agrega además la llegada masiva de visitantes por el inicio de la tradicional Feria de Abril, uno de los eventos turísticos más importantes del calendario español, que este año se celebrará del 20 al 26 de abril.
Ante este escenario, las autoridades prepararon un operativo de seguridad de gran escala, que movilizará a cerca de 2.500 funcionarios y empleados públicos para garantizar el normal desarrollo de los eventos. En paralelo, desde el sector aeroportuario recomiendan a los viajeros acudir con mayor antelación de la habitual a los aeropuertos y revisar el estado de sus vuelos ante posibles demoras derivadas de la huelga.
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