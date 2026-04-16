Salvataje: ¿Qué implica el "per saltum" en la reforma laboral?

Peso de la reforma laboral

Recordemos que la reforma laboral es una de las piezas centrales del programa económico del Gobierno, y su freno judicial impacta de lleno en la hoja de ruta oficial.

Del otro lado, la presión sindical se mantiene firme y anticipa una batalla prolongada sobre la constitucionalidad de la norma.

"Per saltum" jugada de alto riesgo

Así, el “per saltum” aparece como una jugada de alto riesgo: Si la Corte acepta intervenir, el Gobierno podría acelerar los tiempos y obtener una definición clave.

Si no, el conflicto seguirá empantanado en tribunales inferiores, con costos políticos y económicos crecientes.

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