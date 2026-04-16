El Gobierno nacional decidió profundizar la pelea judicial por la reforma laboral y presentó un recurso de “per saltum” ante la Corte Suprema para intentar revertir, de manera urgente, la suspensión de más de 80 artículos clave de la norma.
RECURSO FRENTE A LA CORTE
Salvataje: ¿Qué implica el "per saltum" en la reforma laboral?
Con el "per saltum" frente a la Corte Suprema, el gobierno espera revertir la suspensión de más de 80 artículos claves de la norma.
La jugada no es menor: implica saltear instancias intermedias y forzar una intervención directa del máximo tribunal en un conflicto que ya se volvió político, sindical y judicial al mismo tiempo.
Según trascendió, la presentación fue impulsada por la Procuración del Tesoro en representación de la secretaría de Trabajo, para dejar sin efecto la medida cautelar dictada por un juzgado laboral, que frenó la aplicación de la ley en todo el país tras una demanda de la CGT.
¿Qué afirma la Casa Rosada?
En la Casa Rosada sostienen que el juzgado se extralimitó. Argumentan falta de competencia para intervenir sobre una norma de alcance nacional y advierten sobre el riesgo de “fragmentación jurídica” si distintos tribunales empiezan a fallar en direcciones opuestas.
Por eso, el planteo ante la Corte no solo busca recuperar la vigencia de la reforma, sino también unificar criterio en un escenario que ya muestra señales de dispersión judicial.
Peso de la reforma laboral
Recordemos que la reforma laboral es una de las piezas centrales del programa económico del Gobierno, y su freno judicial impacta de lleno en la hoja de ruta oficial.
Del otro lado, la presión sindical se mantiene firme y anticipa una batalla prolongada sobre la constitucionalidad de la norma.
"Per saltum" jugada de alto riesgo
Así, el “per saltum” aparece como una jugada de alto riesgo: Si la Corte acepta intervenir, el Gobierno podría acelerar los tiempos y obtener una definición clave.
Si no, el conflicto seguirá empantanado en tribunales inferiores, con costos políticos y económicos crecientes.
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