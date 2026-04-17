Canal de Israel entrevista a Javier Milei: Lo que nadie te contó

Pero lo que muchos medios de comunicación occidentales no han revelado sobre el reportaje es que el medio entrevistador, el Canal 14 israelí, contribuye a desplegar “propaganda política” a favor de Netanyahu. Además, fue denunciado por organizaciones de derechos humanos del propio país por una serie de declaraciones que incitaban a la violencia y al genocidio contra los gazatíes y los palestinos de Cisjordania, así como por discriminación religiosa, al excluir a ciertas corrientes del judaísmo.

En ese sentido, Milei no fue entrevistado por Haaretz, un medio opositor israelí que afirma ser perseguido por Netanyahu y que, en su última editorial, fue contundente sobre el lugar que ocupa el presidente argentino para el establishment político del país hebreo:

“El presidente argentino, Javier Milei, ha sido elegido para encender una antorcha en la ceremonia oficial que da inicio a las celebraciones del Día de la Independencia, junto a un juez rabínico israelí que se jactó públicamente de demoler viviendas en Gaza”.

Milei ante el Canal 14 de Israel: "Irán es enemigo de Argentina"

En la entrevista con el Canal 14 de Israel, el presidente Javier Milei declaró que la "causa de Israel es justa", trató de “cobardes” a los iraníes y aseguró que “Irán es enemigo de Argentina”.

“Son cobardes que tienen miedo de enfrentarlos. Si usted quiere la paz, tiene que estar preparado para la guerra. Si no entendemos eso y no estamos dispuestos a enfrentar a aquellos que quieren arruinar nuestra existencia, uno va a terminar siendo víctima de todas maneras. La persona que tiene miedo muere todos los días. En cambio, el que enfrenta la vida con coraje va a morirse una sola vez”, expresó ante la periodista israelí.

Si querés la paz, tenes que estar preparado para la guerra (...) hay que enfrentarlos Si querés la paz, tenes que estar preparado para la guerra (...) hay que enfrentarlos

"Irán es enemigo de Argentina. Colocaron dos bombas en Argentina", recordó, refiriéndose a los graves atentado del pasado.

image El acercamiento de Javier Milei a Israel en tiempos guerra y justo cuando es marginado por la comunidad internacional, que le critica al Estado hebreo sus excesos y crímenes de guerra, molesta a un grueso de la población argentina. Otra buena parte, apoya su alineación.

"Más allá del peligro de desarrollar capacidades nucleares, Irán exporta terrorismo a todo el mundo y lo financia. Es evidente que no se trata solo de un enemigo de Israel, sino de todo Occidente. Si no comprendemos el peligro que representa este régimen teocrático, ponemos en riesgo nuestra propia existencia", dijo en la entrevista al Canal 14.

"Si hay algo que caracteriza a Israel es que puede convivir con sus vecinos. No tiene problemas de convivencia. Sin embargo, el caso de Irán quiere el exterminio de Israel. Entonces, usted no puede tener una actitud pasiva, una actitud tibia al respecto. Claramente, Irán es una amenaza”, añadió.

Milei insistió ante la periodista en trasladar la embajada argentina a Jerusalén, lo que llevaría a que Argentina pase a formar parte del reducido grupo de tres países (EE.UU., Guatemala, Honduras y Kosovo) que han movido sus sedes diplomáticas allí. El presidente argentino también expresó que no le importa si este traslado conlleva problemas diplomáticos.

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También no se anduvo con rodeos al criticar a la comunidad internacional, cuyos líderes, incluso de la extrema derecha al igual que él —tal como la primera ministra italiana Giorgia Meloni—, han condenado los excesos de Israel en nombre de su supuesta lucha contra el terrorismo. Milei sentenció al respecto: “La principal característica de la comunidad internacional es su cobardía. Temen a los medios de comunicación, temen a los ataques y no comprenden que solo están fortaleciendo el terrorismo”.

Además, citó a Chesterton, quien decía que quienes se humillan para evitar la guerra se quedarán con la humillación y la guerra. “ Quien tiene miedo muere cada día”, afirmó , “en cambio, quienes afrontan la vida con valentía mueren solo una vez. La única manera de vencerlos es enfrentarlos”, agregó.

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