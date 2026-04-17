En suspenso: Gigante de lácteos entre el "respirador" judicial y el vacío de las góndolas

El frente más sensible es el humano. Los trabajadores enfrentan meses de haberes impagos, lo que coloca a cientos de familias en la cuenca lechera santafesina en una situación de vulnerabilidad extrema.

Tras 90 días sin percibir sus haberes, los empleados denuncian un estado de abandono total por parte de la firma. Lo que antes era un motor de la economía regional ahora muestra un panorama de galpones y máquinas detenidas.

image Sabor amargo.

El Senado busca destrabar la crisis

Ante la parálisis productiva y el conflicto laboral que afecta a cientos de familias, se llevó a cabo una reunión clave en el recinto de la Cámara de Senadores para trazar una hoja de ruta de rescate.

El encuentro en el Senado se destacó por la convergencia de distintos niveles del Estado y representantes gremiales, marcando un contraste con la ausencia de respuestas del ámbito nacional.

El presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig, junto a los senadores Alcides Calvo, Hugo Rasetto, Leonardo Diana, Germán Giacomino y Esteban Motta. Por parte del Gobierno provincial participaron los ministros Fabián Bastía (Gobierno e Innovación Pública) y Roald Báscolo (Trabajo, Empleo y Seguridad Social), además de funcionarios de distintas áreas vinculadas a la producción y el desarrollo territorial, y representantes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en representación de la ministra Victoria Tejeda, dijeron presentes.

Asimismo, empleados de las plantas de Suardi, Lehmann y Clason, junto a representantes de Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), así como autoridades locales de las comunidades afectadas, también se presentaron para gestionar posibles soluciones que permitan reactivar la producción, preservar los puestos de trabajo y garantizar el pago de salarios.

image Senadores, ministros provinciales y trabajadores mantuvieron una reunión en el recinto para analizar la situación de la empresa y coordinar acciones que permitan reactivarla.

Todos coincidieron en la gravedad del escenario. No solo por los trabajadores de la empresa, sino por el impacto en la cadena productiva. A su vez, remarcaron una dificultad clave: la ausencia de los dueños de la compañía (la familia Espiñeira) en las instancias de diálogo, algo que complica cualquier intento de acuerdo.

En tanto, se definieron algunas líneas de acción: convocar formalmente a los responsables para que den explicaciones, avanzar en herramientas legislativas y reforzar el trabajo en cada una de las localidades afectadas. El objetivo es sumar a todos los sectores involucrados —trabajadores, productores, proveedores y comercios— para intentar destrabar una situación que, por ahora, sigue sin una solución clara.

Un futuro en suspenso

Lácteos Verónica pasó de ser una potencia exportadora y referente del sector a luchar por su existencia básica. La firma tiene un valor simbólico e histórico muy fuerte, pero el éxito de este "freno judicial" dependerá exclusivamente de la aparición de un plan de negocios concreto o un socio estratégico en el corto plazo.

Sin leche en las plantas y sin sueldos en los bolsillos de los empleados, la suspensión de la quiebra es solo una tregua en un conflicto que requiere soluciones de fondo.

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