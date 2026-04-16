La interna en La Libertad Avanza volvió a quedar al descubierto, esta vez con un condimento judicial que amplificó el conflicto: la citación a indagatoria de tuiteros libertarios desató una nueva escalada de tensión entre dirigentes del propio espacio y ambas partes se resisten a frenar.
ENLOQUECIERON
Interna libertaria sin control: Citan a tuiteros y estalla la guerra entre Sebastián Pareja y El Gordo Dan
La interna libertaria no tiene fin. Además del escándalo Adorni, ahora se le sumaron los talibanes de Twitter que piden la renuncia de Sebastián Pareja.
En el centro de la polémica aparece el diputado nacional Sebastián Pareja, uno de los armadores clave del mileísmo en la provincia de Buenos Aires, y el influencer libertario Daniel Parisini, quien salió a cruzarlo con dureza tras conocerse el avance de la causa.
“Bancátela si te putean, boludo. Por algo será”, lanzó Parisini en su programa La Misa, en una frase que rápidamente se viralizó y expuso el nivel de confrontación dentro del oficialismo.
Una causa judicial y una interna que escala
El conflicto tiene su origen en una denuncia presentada por Pareja, quien acusó a un grupo de usuarios de la red social X de difundir su número de teléfono y de incurrir en conductas que podrían encuadrarse como delitos.
Tras una primera etapa en la Justicia nacional, que se declaró incompetente, el expediente quedó en manos de la fiscal Celsa Ramírez, especializada en delitos complejos.
En los últimos días, Ramírez avanzó con la imputación y citó a indagatoria a once tuiteros, luego de identificar sus cuentas. Entre ellos figuran perfiles conocidos dentro del ecosistema libertario digital.
Según fuentes del caso, los acusados enfrentan cargos por amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones, todos contemplados en el Código Penal.
“No es inteligente denunciar tuiteros” dijo el Gordo Dan
Lejos de bajar el tono, Parisini redobló las críticas contra Pareja y cuestionó la estrategia judicial.
“Es poco inteligente salir a denunciar tuiteros”, sostuvo, y dejó en claro de qué lado se posiciona dentro de la disputa:
“Siempre me voy a poner del lado de los pibes que pusieron la cara en sus casas y dieron la batalla de pantallas”.
Incluso reveló que ya había pedido la renuncia del dirigente bonaerense:
“Yo incluso le llegué a pedir la renuncia a Pareja. No pasó. Lo mantuvieron”.
Reacciones en cadena hacia Sebastián Pareja y críticas a la Justicia
La avanzada judicial no solo generó ruido político, sino también una reacción en cadena dentro del universo libertario.
El tuitero Esteban Glavinich, conocido como “TraductorTeAma”, apuntó contra la denuncia y habló de un ataque a la libertad de expresión:
“Los munipas y los kukas siempre en contra de la libertad de expresión”.
En la misma línea, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez cargó contra la fiscal Ramírez, a quien calificó con términos despectivos y la vinculó políticamente con el dirigente Daniel Angelici.
Dos modelos de poder en choque
Detrás del episodio judicial se esconde una disputa más profunda dentro del oficialismo. Dos formas de construcción política que conviven —y chocan— desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
Por un lado, el sector territorial, representado por Pareja y otros armadores, apuesta a una lógica clásica: estructura, cargos y presencia en organismos como PAMI o ANSES para consolidar poder.
Del otro, el ala digital —los llamados “celestiales”—, donde se ubican Parisini y otros referentes, busca preservar la pureza ideológica del espacio y rechaza ese tipo de prácticas.
La tensión no es nueva, pero se agravó tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires en 2025, cuando los cuestionamientos internos se volvieron más explícitos.
Un conflicto que viene de antes
El enfrentamiento entre ambos sectores ya había tenido episodios de alto voltaje. Uno de los más recordados ocurrió durante el cierre de campaña en Rosario, cuando Glavinich denunció haber sido agredido físicamente por Pareja.
Desde el entorno del diputado, en tanto, desestiman las acusaciones y aseguran que el tuitero mantiene “una obsesión patológica” con el dirigente.
Un escenario que se recalienta
Mientras la Justicia avanza y los tuiteros se preparan para declarar, la interna libertaria suma un nuevo capítulo que vuelve a tensionar al oficialismo.
Lo que empezó como una causa judicial por publicaciones en redes sociales terminó exponiendo algo más profundo: una disputa abierta por el rumbo, el poder y la identidad de La Libertad Avanza. Y, por ahora, nadie parece dispuesto a bajarle el tono.
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