Interna libertaria sin control: Citan a tuiteros y estalla la guerra entre Sebastián Pareja y El Gordo Dan

En los últimos días, Ramírez avanzó con la imputación y citó a indagatoria a once tuiteros, luego de identificar sus cuentas. Entre ellos figuran perfiles conocidos dentro del ecosistema libertario digital.

Según fuentes del caso, los acusados enfrentan cargos por amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones, todos contemplados en el Código Penal.

“No es inteligente denunciar tuiteros” dijo el Gordo Dan

Lejos de bajar el tono, Parisini redobló las críticas contra Pareja y cuestionó la estrategia judicial.

“Es poco inteligente salir a denunciar tuiteros”, sostuvo, y dejó en claro de qué lado se posiciona dentro de la disputa:

“Siempre me voy a poner del lado de los pibes que pusieron la cara en sus casas y dieron la batalla de pantallas”.

Incluso reveló que ya había pedido la renuncia del dirigente bonaerense:

“Yo incluso le llegué a pedir la renuncia a Pareja. No pasó. Lo mantuvieron”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TTendenciaX/status/2044593830524068322&partner=&hide_thread=false "Sebastián Pareja":

Porque el Gordo Dan fue claro sobre cómo el cagón de mierda de Pareja está denunciando militantes de su partido sin razón aparente. "Si te molesta lo que dice la gente, quizás deberías escuchar lo que te dicen". pic.twitter.com/mnL5Ct4Y9F — Tendencias (@TTendenciaX) April 16, 2026

Reacciones en cadena hacia Sebastián Pareja y críticas a la Justicia

La avanzada judicial no solo generó ruido político, sino también una reacción en cadena dentro del universo libertario.

El tuitero Esteban Glavinich, conocido como “TraductorTeAma”, apuntó contra la denuncia y habló de un ataque a la libertad de expresión:

“Los munipas y los kukas siempre en contra de la libertad de expresión”.

En la misma línea, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez cargó contra la fiscal Ramírez, a quien calificó con términos despectivos y la vinculó políticamente con el dirigente Daniel Angelici.

Dos modelos de poder en choque

Detrás del episodio judicial se esconde una disputa más profunda dentro del oficialismo. Dos formas de construcción política que conviven —y chocan— desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Por un lado, el sector territorial, representado por Pareja y otros armadores, apuesta a una lógica clásica: estructura, cargos y presencia en organismos como PAMI o ANSES para consolidar poder.

Del otro, el ala digital —los llamados “celestiales”—, donde se ubican Parisini y otros referentes, busca preservar la pureza ideológica del espacio y rechaza ese tipo de prácticas.

La tensión no es nueva, pero se agravó tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires en 2025, cuando los cuestionamientos internos se volvieron más explícitos.

Un conflicto que viene de antes

El enfrentamiento entre ambos sectores ya había tenido episodios de alto voltaje. Uno de los más recordados ocurrió durante el cierre de campaña en Rosario, cuando Glavinich denunció haber sido agredido físicamente por Pareja.

Desde el entorno del diputado, en tanto, desestiman las acusaciones y aseguran que el tuitero mantiene “una obsesión patológica” con el dirigente.

Un escenario que se recalienta

Mientras la Justicia avanza y los tuiteros se preparan para declarar, la interna libertaria suma un nuevo capítulo que vuelve a tensionar al oficialismo.

Lo que empezó como una causa judicial por publicaciones en redes sociales terminó exponiendo algo más profundo: una disputa abierta por el rumbo, el poder y la identidad de La Libertad Avanza. Y, por ahora, nadie parece dispuesto a bajarle el tono.

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