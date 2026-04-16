La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de tensión política que ya no proviene únicamente de la oposición: ahora el cuestionamiento llegó desde el propio espacio oficialista.
EL BIÓGRAFO DE MILEI
Fuego amigo contra Manuel Adorni: Piden su renuncia y lo tildan de "mitómano público"
Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, pidió la renuncia de Manuel Adorni. Ajenos y propios no toleran más el caso Adorni, que suma capítulos todos los días.
En las últimas horas, el biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, pidió públicamente su renuncia y lanzó durísimas acusaciones que profundizan el desgaste del funcionario en medio de investigaciones judiciales.
“Se confirma judicialmente otra mentira de Adorni”, escribió Márquez en redes sociales, en referencia a las revelaciones sobre un viaje a Aruba que está bajo la lupa judicial. Y fue más allá: “¿O acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público?”.
Presión interna, crisis en aumento y pedido de renuncia
El pronunciamiento de Márquez marca un punto de inflexión: el cuestionamiento ya no es solo externo. El dirigente, identificado con las bases libertarias, exigió además una reacción dentro del propio Gabinete.
“Los ministros, si tienen dignidad, deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos”, lanzó, en un mensaje que expone una creciente incomodidad dentro del oficialismo.
La crítica también apuntó al impacto político que podría tener sostener a Adorni en el cargo:
“La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad: que ella no se pierda por un sinvergüenza que se aferra al poder”.
Las causas judiciales que complican a Manuel Adorni
El trasfondo del conflicto está marcado por una serie de investigaciones que avanzan en la Justicia. En las últimas horas se confirmó que el jefe de Gabinete realizó un viaje a Aruba junto a su familia, donde habría efectuado pagos en dólares en efectivo, una operatoria que ahora es analizada.
Pero no es el único frente abierto. También se investiga la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, sobre la calle Miró, así como posibles irregularidades en su financiamiento y remodelación.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito se tramita en el juzgado de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, y mantiene al funcionario bajo una creciente presión judicial y mediática.
Del respaldo al desgaste y el fuego amigo
Desde su regreso de un viaje oficial a Estados Unidos, Adorni quedó en el centro de la escena. A las investigaciones se sumaron cuestionamientos sobre su patrimonio, lo que terminó de instalar un clima adverso.
En ese contexto, el ataque de Márquez no solo refuerza las críticas, sino que introduce un elemento político clave: el “fuego amigo”.
El propio biógrafo apeló a un mensaje directo al Presidente, buscando reencauzar el rumbo del espacio:
“Volvamos a ser quien fuimos y arrasemos en 2027, otorgándole al león una reelección apabullante, carajo”.
Incluso cerró su mensaje con una frase atribuida al mandatario:
“Prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable”.
Un frente cada vez más complejo
Mientras tanto, en la Casa Rosada el silencio predomina. Adorni resiste en su cargo, pero el escenario se vuelve cada vez más incómodo: a la presión judicial y la ofensiva opositora ahora se suma una interna que empieza a hacerse visible.
El interrogante que queda abierto es cuánto margen político le queda al jefe de Gabinete para sostenerse en medio de un conflicto que ya dejó de ser solo institucional para transformarse, también, en una disputa dentro del propio oficialismo.
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