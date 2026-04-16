Fuego amigo contra Manuel Adorni: Piden su renuncia y lo tildan de "mitómano público"

La crítica también apuntó al impacto político que podría tener sostener a Adorni en el cargo:

“La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad: que ella no se pierda por un sinvergüenza que se aferra al poder”.

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Las causas judiciales que complican a Manuel Adorni

El trasfondo del conflicto está marcado por una serie de investigaciones que avanzan en la Justicia. En las últimas horas se confirmó que el jefe de Gabinete realizó un viaje a Aruba junto a su familia, donde habría efectuado pagos en dólares en efectivo, una operatoria que ahora es analizada.

Pero no es el único frente abierto. También se investiga la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, sobre la calle Miró, así como posibles irregularidades en su financiamiento y remodelación.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito se tramita en el juzgado de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, y mantiene al funcionario bajo una creciente presión judicial y mediática.

Del respaldo al desgaste y el fuego amigo

Desde su regreso de un viaje oficial a Estados Unidos, Adorni quedó en el centro de la escena. A las investigaciones se sumaron cuestionamientos sobre su patrimonio, lo que terminó de instalar un clima adverso.

En ese contexto, el ataque de Márquez no solo refuerza las críticas, sino que introduce un elemento político clave: el “fuego amigo”.

El propio biógrafo apeló a un mensaje directo al Presidente, buscando reencauzar el rumbo del espacio:

“Volvamos a ser quien fuimos y arrasemos en 2027, otorgándole al león una reelección apabullante, carajo”.

Incluso cerró su mensaje con una frase atribuida al mandatario:

“Prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LHDA16/status/2044761495058198850&partner=&hide_thread=false “Cuando intentó hacer una conferencia (Adorni) condicionada, sin repregunta, con periodistas que él convocó y uno le hace una pregunta. Él dice ‘no te voy a responder porque apenas sos un periodista’ y él apenas era un vendedor de autos antes de gozar de las mieles del poder”. pic.twitter.com/7R4CrtX7PT — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) April 16, 2026

Un frente cada vez más complejo

Mientras tanto, en la Casa Rosada el silencio predomina. Adorni resiste en su cargo, pero el escenario se vuelve cada vez más incómodo: a la presión judicial y la ofensiva opositora ahora se suma una interna que empieza a hacerse visible.

El interrogante que queda abierto es cuánto margen político le queda al jefe de Gabinete para sostenerse en medio de un conflicto que ya dejó de ser solo institucional para transformarse, también, en una disputa dentro del propio oficialismo.

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