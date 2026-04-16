Trabajadores de ATE ANAC confirmaron un nuevo paro que afectará vuelos la semana próxima. Los aeronáuticos estatales ratificaron su adhesión a la medida convocada por el gremio de estatales, en reclamo a la falta de paritarias y degradación salarial dirigida al Gobierno nacional.
NACIONAL
Paro de vuelos inminente: ATE ANAC anticipa un 21 de abril caótico en aeropuertos
Un nuevo paro en los vuelos tendría lugar la semana próxima. ATE ANAC confirmó la sumatoria al paro de estatales. Qué puede pasar.
La decisión, enmarcada en un plan de lucha conjunta del gremio de los trabajadores estatales, llega luego de varias semanas de reclamos internos que no fueron atendidos y que agotaron incluso las instancias de conciliación obligatoria impuestas por el Gobierno. En ese sentido, los aeronáuticos de ATe quedaron en condiciones de no solo entablar acciones de fuerza el 21/4, sino además ejecutar otras medidas de fuerza.
Según anticipó el sitio Aviación en Argentina, el enojo de ATE ANAC escaló en febrero, cuando el Gobierno nacional no depositó una suma no remunerativa que se habría acordado en la paritaria pasada. Esto detonó el rechazo de los trabajadores, que se alinearon con las medidas más combativas de ATE.
Durante todo el conflicto, ha quedado en evidencia que el Gobierno nacional nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto. Más bien intentó perjudicar a quienes sostenemos parte del sistema aeronáutico.
Qué es ATE ANAC y por qué puede haber paro
ATE ANAC nuclea a todos los empleados estatales del sector aeronáutico. Estos últimos desarrollan tareas clave en la garantía estatal de la seguridad operacional del sector, incluyendo roles como aeronavegación, inspección y fiscalización, servicios de emergencia y servicios auxiliares.
Esto último implica que las medidas de fuerza ejecutadas por ese personal afectan, en cadena, a todas las operaciones aeroportuarias del país. Algo que complica la ejecución normal de los vuelos programados en tiempo y forma.
Si bien el cronograma para el 21 de abril aún no fue definido por completo, es previsible que los efectos de un paro de los trabajadores de ATE ANAC complique el normal desarrollo de los planes de vuelos establecidos.
Respecto a la esencialidad del rol aeronáutico-estatal, el Gobierno nacional avanzó con normativas que limitan el derecho a huelga exigiendo un mínimo de servicio del 75%. Esta medida estuvo enmarcada en la Resolución 173/2026 de ANAC, donde se demandaban garantías casi plenas a vuelos internacionales y regionales.
Sin embargo, la Justicia avanzó con una medida cautelar de suspensión de la mencionada resolución, lo que retrotrajo las condiciones de esencialidad declaradas a su estadío previo. Esto implica que, si bien es un servicio esencial, las prestaciones de ATE ANAC pueden quedar mayormente afectadas por medidas de fuerza.
ATE ANAC advierte por la seguridad de los vuelos
Casi en simultáneo con la confirmación del paro del 21/4, ATE ANAC lanzó un comunicado expresando una seria preocupación por un presunto deterioro en la seguridad operacional a nivel nacional. Según el gremio, la conducción actual de ANAC deterioró la calidad de la fiscalización ajustando salarios en un 65%, lo que conduce a una erosión de la confianza internacional.
Además, se señaló a la política de “Cielos Abiertos” como una “lógica de maximización del lucro sobre la seguridad”. “Si los estándares de fiscalización continúan degradándose, las aeronaves y los aeropuertos argentinos dejarán de ser vistos como medios y espacios de transporte seguros, para ser percibidas como amenazas operacionales en el espacio aéreo y la industria aerocomercial internacional”, explicó el gremialista.
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