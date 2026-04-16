Paro de vuelos inminente: ATE ANAC anticipa un 21 de abril caótico en aeropuertos

Esto último implica que las medidas de fuerza ejecutadas por ese personal afectan, en cadena, a todas las operaciones aeroportuarias del país. Algo que complica la ejecución normal de los vuelos programados en tiempo y forma.

Si bien el cronograma para el 21 de abril aún no fue definido por completo, es previsible que los efectos de un paro de los trabajadores de ATE ANAC complique el normal desarrollo de los planes de vuelos establecidos.

Respecto a la esencialidad del rol aeronáutico-estatal, el Gobierno nacional avanzó con normativas que limitan el derecho a huelga exigiendo un mínimo de servicio del 75%. Esta medida estuvo enmarcada en la Resolución 173/2026 de ANAC, donde se demandaban garantías casi plenas a vuelos internacionales y regionales.

Sin embargo, la Justicia avanzó con una medida cautelar de suspensión de la mencionada resolución, lo que retrotrajo las condiciones de esencialidad declaradas a su estadío previo. Esto implica que, si bien es un servicio esencial, las prestaciones de ATE ANAC pueden quedar mayormente afectadas por medidas de fuerza.

image Un nuevo paro podría golpear los aeropuertos de Argentina.

ATE ANAC advierte por la seguridad de los vuelos

Casi en simultáneo con la confirmación del paro del 21/4, ATE ANAC lanzó un comunicado expresando una seria preocupación por un presunto deterioro en la seguridad operacional a nivel nacional. Según el gremio, la conducción actual de ANAC deterioró la calidad de la fiscalización ajustando salarios en un 65%, lo que conduce a una erosión de la confianza internacional.

Si la fiscalización argentina falla por falta de personal capacitado, falta de capacidad operativas o por la asfixia económica de sus cuadros técnicos, Argentina comienza a “exportar riesgo ", aseguró Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC. Si la fiscalización argentina falla por falta de personal capacitado, falta de capacidad operativas o por la asfixia económica de sus cuadros técnicos, Argentina comienza a “exportar riesgo ", aseguró Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC.

Además, se señaló a la política de “Cielos Abiertos” como una “lógica de maximización del lucro sobre la seguridad”. “Si los estándares de fiscalización continúan degradándose, las aeronaves y los aeropuertos argentinos dejarán de ser vistos como medios y espacios de transporte seguros, para ser percibidas como amenazas operacionales en el espacio aéreo y la industria aerocomercial internacional”, explicó el gremialista.

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