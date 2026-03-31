Vuelos en duda: ATE ANAC lanzó amenaza de paro tras la cautelar de la CGT

El nuevo reglamento busca garantizar el servicio de navegación aérea en un 75% como mínimo, limitando la posibilidad de paro por parte de los controladores. Esto llega luego de una serie de conflictos entre los trabajadores nucleados en el gremio de ATEPSA y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (pública), donde en varias jornadas se vieron afectadas algunas franjas de servicio regular nacional e internacional a modo de protesta por diferencias salariales.

Respecto a esto, ATE ANAC aclaró su rechazo tras asambleas ejecutadas el viernes pasado en Aeroparque y Ezeiza. "El Sindicato rechazó la resolución 173/2026 que impuso el Gobierno nacional y que restringe el derecho a huelga en el sector aéreo y especialmente a los servicios de navegación aérea. Sin embargo, recientemente la restricción fue suspendida por la Justicia, lo que habilita al gremio a llevar adelante acciones directas como herramienta de presión al Ejecutivo hasta lograr el respeto por los derechos laborales de las y los trabajadores del sector", aseguraron.

Torre de control P ATE ANAC prepara nuevos paros.

Qué podría pasar

De ahora en más, y con la intervención judicial de las reformas laborales impulsadas por la Casa Rosada, se abre un escenario amplio en la puja entre los aeronáuticos y el Gobierno. Mientras se debate la legalidad del freno cautelar y el oficialismo ensaya maniobras para destrabar los efectos de la norma, también se desarrollan pujas salariales que pueden ser cruciales para alcanzar el servicio.

Si bien el conflicto sostenido por ATE ANAC se ha prolongado, el gremio se mostró abierto a resolver el problema aceptando propuestas provisorias presentadas por el Gobierno. Algo que podría volver a producirse en caso de una reapertura del diálogo paritario, mitigando los efectos en la programación a nivel nacional.

No obstante, el escenario de un recrudecimiento del conflicto también es posible. En ese caso, volverían las medidas de fuerza por franja horaria afectando tanto vuelos comerciales como cargueros, y garantizando operaciones mínimas impuestas por el reglamento antiguo.

Más noticias en Urgente24:

Acorralando a Manuel Adorni: Piden citar a una escribana por "maniobra fraudulenta"

Fue malparida y va a previsible final: causa Cuadernos de la Corrupción

Huevos: En la Argentina pobre, somos los mayores consumidores del mundo (y contrabandistas)