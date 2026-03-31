Un nuevo episodio de vuelos suspendidos o cancelados podría desatarse en Argentina en las próximas semanas tras la amenaza que ATE ANAC lanzó durante la mañana del martes. El gremio de estatales aeronáuticos anticipó que la cautelar solicitada por la CGT y concedida por la Justicia ante la Reforma Laboral cortó los efectos que limitan la huelga por servicio esencial.
PARA ABRIL
Vuelos en duda: ATE ANAC lanzó amenaza de paro tras la cautelar de la CGT
Los vuelos en Argentina podrían sufrir un nuevo paro próximamente. Lo advirtió ATE ANAC, ante la caída de los límites a huelga.
Bajo ese escenario, los líderes gremiales anticiparon que podrían regresar las medidas de fuerza que afectan directamente a los servicios programados, desestimando la obligatoriedad que impuso la normativa recientemente sancionada por el Congreso. Esto podría plasmarse a partir de la mitad de abril, cuando se cumpla el plazo de conciliación obligatoria ordenado por la Secretaría de Trabajo.
El reclamo vigente de los trabajadores aeronáuticos corre en torno a serias diferencias salariales que el Gobierno nacional ha venido sorteando en los últimos meses. El desacuerdo central corre en torno a los controladores aéreos, que mantienen un conflicto abierto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea.
Qué dice la Resolución 173/2026 de ANAC
Los vuelos comerciales en Argentina, históricamente afectados por las tensiones gremiales y políticas, habían quedado “blindados” tras la última resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que declaró la esencialidad de la navegación aérea (controladores). La reglamentación de la medida, publicada en el Boletín Oficial, suponía un impacto directo en el mercado aerocomercial, tanto para trabajadores como también para las aerolíneas y los pasajeros.
El nuevo reglamento busca garantizar el servicio de navegación aérea en un 75% como mínimo, limitando la posibilidad de paro por parte de los controladores. Esto llega luego de una serie de conflictos entre los trabajadores nucleados en el gremio de ATEPSA y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (pública), donde en varias jornadas se vieron afectadas algunas franjas de servicio regular nacional e internacional a modo de protesta por diferencias salariales.
Respecto a esto, ATE ANAC aclaró su rechazo tras asambleas ejecutadas el viernes pasado en Aeroparque y Ezeiza. "El Sindicato rechazó la resolución 173/2026 que impuso el Gobierno nacional y que restringe el derecho a huelga en el sector aéreo y especialmente a los servicios de navegación aérea. Sin embargo, recientemente la restricción fue suspendida por la Justicia, lo que habilita al gremio a llevar adelante acciones directas como herramienta de presión al Ejecutivo hasta lograr el respeto por los derechos laborales de las y los trabajadores del sector", aseguraron.
Qué podría pasar
De ahora en más, y con la intervención judicial de las reformas laborales impulsadas por la Casa Rosada, se abre un escenario amplio en la puja entre los aeronáuticos y el Gobierno. Mientras se debate la legalidad del freno cautelar y el oficialismo ensaya maniobras para destrabar los efectos de la norma, también se desarrollan pujas salariales que pueden ser cruciales para alcanzar el servicio.
Si bien el conflicto sostenido por ATE ANAC se ha prolongado, el gremio se mostró abierto a resolver el problema aceptando propuestas provisorias presentadas por el Gobierno. Algo que podría volver a producirse en caso de una reapertura del diálogo paritario, mitigando los efectos en la programación a nivel nacional.
No obstante, el escenario de un recrudecimiento del conflicto también es posible. En ese caso, volverían las medidas de fuerza por franja horaria afectando tanto vuelos comerciales como cargueros, y garantizando operaciones mínimas impuestas por el reglamento antiguo.
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