En las puertas de Semana Santa, Flybondi canceló vuelos en Bariloche y hay caos para el turismo

image Pasajeros de Flybondi reclaman en el aeropuerto de Bariloche, donde algunos están varados desde hace tres días... Foto tomada del sitio 'Bariloche 2000'.

En el aeropuerto de Bariloche, hay familias duermen en el suelo

La situación en el aeropuerto barilochense se volvió crítica en las últimas horas, con pasajeros que no pueden costear hoteles por su cuenta y llevan más de tres días esperando una solución o una fecha certera de regres.

Se registraron además testimonios de padres que viajan con hijos con discapacidad y denuncian la ausencia total de canales de comunicación por parte de la empresa.

Zaira Contreras, pasajera de Flybondi, de Buenos Aires, que espera en el aeropuerto tras una nueva suspensión de la aerolínea, contó a la local 'Radio Seis' su caso. Está embarazada de 21 semanas y el vuelo para regresar a Buenos Aires se "lo cambiaron como tres veces y ayer a la noche lo cancelaron". "Se supone que soy prioridad pero nadie responde nada y se lavan las manos", expresó. Y lamentó: "Nadie tiene respuestas".

Contó que "se lavan las manos diciendo que el supervisor está de franco o vacaciones, que no hay nadie para hacer algo".

"No te dejan otra opción que pagar otro avión cuando vos ya lo abonaste hace un montón de tiempo", dijo en medio de la incertidumbre total.

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Una crisis que afecta a todo el país

Cierto es que más allá del colapso en la cordillera, el conflicto responde a una problemática estructural de la compañía. Según datos del sector, Flybondi atraviesa una fuerte crisis operativa que ha diezmado su capacidad de respuesta y lo hizo justo antes del fin de semana largo de Semana Santa:

- De una flota de 23 aeronaves, actualmente solo 9 se encuentran en servicio.

- La mayoría de los aviones alquilados bajo la modalidad ACMI no están operativos, dejando a la firma con pocos equipos con matrícula argentina (LV) para cubrir sus rutas.

- Esta situación ya afectó a más de 40.000 pasajeros en todo el país durante el mes de marzo.

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