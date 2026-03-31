Gran cantidad de pasajeros permanecen varados en el aeropuerto internacional de Bariloche en la previa al fin de semana extra largo de Semana Santa, tras las nuevas cancelaciones de vuelos de Flybondi, lo que llevó a la Municipalidad local a intervenir de oficio.
INTERVINO EL MUNICIPIO
En las puertas de Semana Santa, Flybondi canceló vuelos en Bariloche y hay caos para el turismo
El Aeropuerto Internacional de Bariloche es un caos en la previa a Semana Santa tras las nuevas cancelaciones de Flybondi, que dejó a familias durmiendo en el piso.
Ante la falta de respuestas a los pasajeros, desde la Municipalidad de Bariloche informaron que la Oficina Municipal de Información y Defensa al Consumidor (OMIDUC) desplegó un operativo de asistencia para brindar información y acompañamiento a usuarios afectados por la suspensión de servicios.
Hay pasajeros que llevan tres días durmiendo en la terminal, y la empresa, que opera con menos de la mitad de su flota, no brinda asistencia.
Por ello, a través de la OMIDUC se montó un operativo de emergencia para asesorar a los damnificados que, en muchos casos, denuncian un abandono total por parte de la firma.
Personal de la Subsecretaría de Inspección General se presentó en la terminal para labrar actas y entregar material informativo a los viajeros. Desde el municipio se enfatizó la necesidad de documentar cada incumplimiento y gasto extra en alojamiento o comida para formalizar los reclamos legales correspondientes, según informaron medios locales.
En el aeropuerto de Bariloche, hay familias duermen en el suelo
La situación en el aeropuerto barilochense se volvió crítica en las últimas horas, con pasajeros que no pueden costear hoteles por su cuenta y llevan más de tres días esperando una solución o una fecha certera de regres.
Se registraron además testimonios de padres que viajan con hijos con discapacidad y denuncian la ausencia total de canales de comunicación por parte de la empresa.
Zaira Contreras, pasajera de Flybondi, de Buenos Aires, que espera en el aeropuerto tras una nueva suspensión de la aerolínea, contó a la local 'Radio Seis' su caso. Está embarazada de 21 semanas y el vuelo para regresar a Buenos Aires se "lo cambiaron como tres veces y ayer a la noche lo cancelaron". "Se supone que soy prioridad pero nadie responde nada y se lavan las manos", expresó. Y lamentó: "Nadie tiene respuestas".
Contó que "se lavan las manos diciendo que el supervisor está de franco o vacaciones, que no hay nadie para hacer algo".
"No te dejan otra opción que pagar otro avión cuando vos ya lo abonaste hace un montón de tiempo", dijo en medio de la incertidumbre total.
Una crisis que afecta a todo el país
Cierto es que más allá del colapso en la cordillera, el conflicto responde a una problemática estructural de la compañía. Según datos del sector, Flybondi atraviesa una fuerte crisis operativa que ha diezmado su capacidad de respuesta y lo hizo justo antes del fin de semana largo de Semana Santa:
- De una flota de 23 aeronaves, actualmente solo 9 se encuentran en servicio.
- La mayoría de los aviones alquilados bajo la modalidad ACMI no están operativos, dejando a la firma con pocos equipos con matrícula argentina (LV) para cubrir sus rutas.
- Esta situación ya afectó a más de 40.000 pasajeros en todo el país durante el mes de marzo.
Otras noticias de Urgente24
Huevos: En la Argentina pobre, somos los mayores consumidores del mundo (y contrabandistas)
Pobreza, el último dato "positivo" del Indec antes que se cumpla el décimo mes sin desinflación
La imagen de Javier Milei cae como plomo y la bronca acelera el riesgo de estallido social
Aument a todo en abril: Desde el transporte a los servicios públicos y las comunicaciones