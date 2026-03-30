CGT: "La justicia le puso un límite claro al Gobierno"

Por otro lado, afirmó que quedó en suspenso la nueva fórmula de cálculo de las inmenizaciones, así como el del fin la ultractividad de los convenios colectivos. "Todo se retrotrae", respondió cuando le preguntaron por el sistema de banco de horas.

"Queda claro que teníamos que teníamos razón. Vamos a seguir trabajando para defender el modelo sindical argentino. No vamos a ceder un sólo derecho en la medida que no exista un ámbito en el que se discuta y se construya de común acuerdo", dijo el gremialista.

Jerónimo dijo que la CGT no se oponer a una "modernización laboral" pero acusó al Gobierno de no haber tenido "nunca voluntad de generar un ámbito de diálogo".

Sobre sus expectativas respecto de la aplicación de la ley, sostuvo que "no va a prosperar" ya que habrá "más cautelares" y que en última instancia "terminará en la Corte Suprema".

"No están dadas las condiciones para que se aplique la reforma", afirmó.

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