La justicia del Trabajo dictó este lunes una medida cautelar que suspende 82 artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso mientras evalúa su constitucionalidad, que es la cuestión de fondo. El juez Raúl Ojeda, del juzgado de 1ra instancia del Trabajo, hizo lugar al planteo de la CGT.
REFORMA LABORAL, SUSPENDIDA
CGT: "La justicia le puso un límite claro al Gobierno"
Cristian Jerónimo, de la conducción de la CGT, celebró la suspensión de gran parte de la reforma laboral.
Cristian Jerónimo, uno de los integrantes de la conducción de la central gremial, celebró el fallo como "una buena noticia para el mundo del trabajo", y evaluó que con él "la justicia le puso un límite claro al Gobierno" respecto de que "cualquier ley se puede discutir, pero no se puede avasallar los derechos de los trabajadores".
"Siempre dijimos que esta ley es regresiva, inconstitucional y que atacaba los derechos colectivos e individuales de los trabajadores", sostuvo el sindicalista en diálogo con el streaming de Infobae.
Jerónimo sostuvo que la cautelar alcanza, entre otros puntos de la ley, lo que regía para el derecho a huelga, por lo que queda suspendida la declaración de actividades "trascendentales y esenciales" que, dijo, "quitaba todo derecho a huelga y asambleas".
Por otro lado, afirmó que quedó en suspenso la nueva fórmula de cálculo de las inmenizaciones, así como el del fin la ultractividad de los convenios colectivos. "Todo se retrotrae", respondió cuando le preguntaron por el sistema de banco de horas.
"Queda claro que teníamos que teníamos razón. Vamos a seguir trabajando para defender el modelo sindical argentino. No vamos a ceder un sólo derecho en la medida que no exista un ámbito en el que se discuta y se construya de común acuerdo", dijo el gremialista.
Jerónimo dijo que la CGT no se oponer a una "modernización laboral" pero acusó al Gobierno de no haber tenido "nunca voluntad de generar un ámbito de diálogo".
Sobre sus expectativas respecto de la aplicación de la ley, sostuvo que "no va a prosperar" ya que habrá "más cautelares" y que en última instancia "terminará en la Corte Suprema".
"No están dadas las condiciones para que se aplique la reforma", afirmó.
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