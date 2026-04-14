Miembros de UTA y Metrodelegados se sumaron en las últimas horas a la formación del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU). Con el visto bueno de aceiteros, metalúrgicos y estatales, los choferes y trabajadores del Subte porteño pasaron a integrar el nuevo espacio de combate contra el Gobierno nacional.
SINDICATOS
FreSU se multiplica: UTA, ATE, UOM, Subte y más prometen combate al Gobierno
Sindicatos del FreSU comunicaron la adhesión de dos nuevas organizaciones. Con UTA y metrodelegados, se expande el listado opositor con tendencia combativa.
Con esa sumatoria, autorizada por las autoridades de cada espacio, el sector del transporte quedó casi por completo integrado al FreSU teniendo en cuenta la presencia previa de aeronáuticos representados por el secretario general de APLA, Pablo Biró. El cuadro, en expansión, implica un “desprendimiento” controlado de cada gremio para poder entablar acciones más efectivas en la lucha contra la reforma laboral y el plan económico de la Casa Rosada.
Para el FreSU, la prioridad es marcar el contraste con otros gremios que forman parte de la CGT y que se han mostrado abiertos a colaborar con la gobernabilidad. Algo que se notó en la serie de reclamos que convocó a la central obrera y que no revistieron la contundencia esperada en base a antecedentes históricos.
Por qué la UOM y Metrodelegados buscan combatir
Las principales líneas de combate que el FreSU pretende encarar están referidas a la reforma laboral. En ese sentido, los integrantes fundadores dieron a conocer el espacio advirtiendo que los frenos judiciales a la norma sancionada durante el periodo extraordinario no revisten confianza suficiente al estar a merced de las decisiones de la Corte Suprema.
Por otra parte, el FreSU se presentó como una oportunidad política de comenzar un ordenamiento opositor concreto. Con buena parte del peronismo integrando las filas gremiales, el espacio podría traccionar diálogos y consensos que por vía partidaria permanecen cerrados.
Qué sindicatos son el FreSU
Con la sumatoria de UTA y Metrodelegados, el Frente de Sindicatos Unidos quedó conformado por Aceiteros, UOM, APLA, Papeleros, Centro de Patrones y otros. La intención de los dirigentes es alcanzar el mayor número posible de adhesiones para ganar representatividad, siempre con la anuencia de las dirigencias de cada espacio.
Mientras tanto, la CGT avanzó en las últimas horas en la organización de la Marcha por el Día del Trabajador. Pautada para el 30 de abril próximo, la movilización fue ratificada por el cotitular Cristian Jerónimo, quien advirtió que se encuentra abierta la posibilidad de una medida de fuerza para mostrar disconformidad con las políticas de la Casa Rosada.
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