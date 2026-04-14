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FreSU se multiplica: UTA, ATE, UOM, Subte y más prometen combate al Gobierno

Sindicatos del FreSU comunicaron la adhesión de dos nuevas organizaciones. Con UTA y metrodelegados, se expande el listado opositor con tendencia combativa.

14 de abril de 2026 - 11:13
El FRESU se multiplica con UTA y Metrodelegados.&nbsp;

El FRESU se multiplica con UTA y Metrodelegados. 

Con esa sumatoria, autorizada por las autoridades de cada espacio, el sector del transporte quedó casi por completo integrado al FreSU teniendo en cuenta la presencia previa de aeronáuticos representados por el secretario general de APLA, Pablo Biró. El cuadro, en expansión, implica un “desprendimiento” controlado de cada gremio para poder entablar acciones más efectivas en la lucha contra la reforma laboral y el plan económico de la Casa Rosada.

En ese sentido, cada sindicato aportó al FreSU su línea más combativa. La formación está encabezada por ATE, Aceiteros y UOM, tres espacios que han encabezado los cuestionamientos a la administración de Javier Milei en el mundo sindical.

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Para el FreSU, la prioridad es marcar el contraste con otros gremios que forman parte de la CGT y que se han mostrado abiertos a colaborar con la gobernabilidad. Algo que se notó en la serie de reclamos que convocó a la central obrera y que no revistieron la contundencia esperada en base a antecedentes históricos.

PROTESTA SINDICAL_AFP
Sindicatos se organizan por fuera de la CGT para darle más combate al Gobierno.

Sindicatos se organizan por fuera de la CGT para darle más combate al Gobierno.

Por qué la UOM y Metrodelegados buscan combatir

Las principales líneas de combate que el FreSU pretende encarar están referidas a la reforma laboral. En ese sentido, los integrantes fundadores dieron a conocer el espacio advirtiendo que los frenos judiciales a la norma sancionada durante el periodo extraordinario no revisten confianza suficiente al estar a merced de las decisiones de la Corte Suprema.

Es por esto que los delegados de Aceiteros, UOM y ATE acordaron un plenario para el próximo 1 de mayo, donde más de 1.500 dirigentes de todo el país se van a encontrar para acordar un plan de lucha conjunto para hacer retroceder definitivamente la normativa que llegó a modificar la Ley de Contrato de Trabajo.

Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que mezclar porque el ajuste lo sufrimos todos. La destrucción de los salarios y de los puestos de empleo nos atraviesa tanto al sector público como al sector privado, dijo Rodolfo Aguiar, líder de ATE, al momento de la creación del FreSU. Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que mezclar porque el ajuste lo sufrimos todos. La destrucción de los salarios y de los puestos de empleo nos atraviesa tanto al sector público como al sector privado, dijo Rodolfo Aguiar, líder de ATE, al momento de la creación del FreSU.

Por otra parte, el FreSU se presentó como una oportunidad política de comenzar un ordenamiento opositor concreto. Con buena parte del peronismo integrando las filas gremiales, el espacio podría traccionar diálogos y consensos que por vía partidaria permanecen cerrados.

Reforma Laboral
Avanza la formación del FreSU.

Avanza la formación del FreSU.

Qué sindicatos son el FreSU

Con la sumatoria de UTA y Metrodelegados, el Frente de Sindicatos Unidos quedó conformado por Aceiteros, UOM, APLA, Papeleros, Centro de Patrones y otros. La intención de los dirigentes es alcanzar el mayor número posible de adhesiones para ganar representatividad, siempre con la anuencia de las dirigencias de cada espacio.

Mientras tanto, la CGT avanzó en las últimas horas en la organización de la Marcha por el Día del Trabajador. Pautada para el 30 de abril próximo, la movilización fue ratificada por el cotitular Cristian Jerónimo, quien advirtió que se encuentra abierta la posibilidad de una medida de fuerza para mostrar disconformidad con las políticas de la Casa Rosada.

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FUENTE: Urgente 24

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