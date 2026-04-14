FreSU se multiplica: UTA, ATE, UOM, Subte y más prometen combate al Gobierno

Es por esto que los delegados de Aceiteros, UOM y ATE acordaron un plenario para el próximo 1 de mayo, donde más de 1.500 dirigentes de todo el país se van a encontrar para acordar un plan de lucha conjunto para hacer retroceder definitivamente la normativa que llegó a modificar la Ley de Contrato de Trabajo.

Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que mezclar porque el ajuste lo sufrimos todos. La destrucción de los salarios y de los puestos de empleo nos atraviesa tanto al sector público como al sector privado, dijo Rodolfo Aguiar, líder de ATE, al momento de la creación del FreSU. Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que mezclar porque el ajuste lo sufrimos todos. La destrucción de los salarios y de los puestos de empleo nos atraviesa tanto al sector público como al sector privado, dijo Rodolfo Aguiar, líder de ATE, al momento de la creación del FreSU.

Por otra parte, el FreSU se presentó como una oportunidad política de comenzar un ordenamiento opositor concreto. Con buena parte del peronismo integrando las filas gremiales, el espacio podría traccionar diálogos y consensos que por vía partidaria permanecen cerrados.

Reforma Laboral Avanza la formación del FreSU.

Qué sindicatos son el FreSU

Con la sumatoria de UTA y Metrodelegados, el Frente de Sindicatos Unidos quedó conformado por Aceiteros, UOM, APLA, Papeleros, Centro de Patrones y otros. La intención de los dirigentes es alcanzar el mayor número posible de adhesiones para ganar representatividad, siempre con la anuencia de las dirigencias de cada espacio.

Mientras tanto, la CGT avanzó en las últimas horas en la organización de la Marcha por el Día del Trabajador. Pautada para el 30 de abril próximo, la movilización fue ratificada por el cotitular Cristian Jerónimo, quien advirtió que se encuentra abierta la posibilidad de una medida de fuerza para mostrar disconformidad con las políticas de la Casa Rosada.

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