“La trampa de Cristina Kirchner es intentar llevarnos a una votación interna con un padrón del Partido Justicialista que está viciado, es trucho, eso es algo imposible, todo es un desastre, de allí, hay que salir corriendo” sostuvo Santiago Cúneo.
USANDO LOS PADRONES GENERALES
Santiago Cúneo: "el peronismo debe hacer una interna nacional confederada"
El dirigente del Partido Justicialista Santiago Cúneo sugirió que “todos los movimientos sociales, sindicatos y sectores internos deberían participar.”
El comunicador aseguró que “ la jueza María Servini de Cubría tiene en su escritorio un expediente listo para decretar la intervención del Partido Justicialista.”
La agrupación partidaria nacional es conducida por Cristina Kirchner a nivel nacional pero mantiene una situación conflictiva desde hace varios años.
“Hay que jubilar al fracaso en Argentina”
Santiago Cúneo fue terminante a la hora de definir los pasos a seguir y criticó a la “vieja guardia” partidaria:
“Intendentes, gobernadores, legisladores, ¿Ustedes creen que con el nombre de Miguel Ángel Pichetto vamos a ganar una elección? ¿Creen que con un tipo como Guillermo Moreno, que dice que Benjamin Netanyahu es un compañero, que los Bolsonaro son nuestros socios y que Trump es peronista vamos a ganar?
"Si Cristina Kirchner manda a hacer reuniones para construir la derecha pichetista y lo recibe en San Telmo, estamos fritos.”
“El gobierno nacional está acabado”
“La gente quiere saber cómo vamos a frenar la hiperinflación, la explosión del dólar, cómo vamos a volver a generar empleo”.
Para Santiago Cúneo, el justicialismo no está hoy a la altura de los desafíos que se plantean.
“El problema es el peronismo de la provincia de Buenos Aires porque está tratando de ver si se adelantan las elecciones nacionales. Siempre la rosca chiquitita. Estamos en el medio de la guerra hipersónica, balística, misilística, casi en el holocausto nuclear y los nuestros están discutiendo quién va de primer concejal en Quilmes”.
“Somos una decepción para la sociedad porque nuestra agenda es de mierda. La gente te desprecia. Literalmente”.
"Dante Gebel es un invento de Cristina Kirchner"
"Mezclando mierda con barro no se hace una pared. Hay que construir como corresponde. Perder una elección es circunstancial. Perder el rumbo es permanente. Axel Kicillof ya apareció en una encuesta ganando la elección frente a Milei".
Dante Gebel es un invento de la señora de San Telmo con la ayuda de la intendenta de Moreno y Máximo Kirchner.