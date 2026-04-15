Santiago Cúneo: "el peronismo debe hacer una interna nacional confederada"

“Intendentes, gobernadores, legisladores, ¿Ustedes creen que con el nombre de Miguel Ángel Pichetto vamos a ganar una elección? ¿Creen que con un tipo como Guillermo Moreno, que dice que Benjamin Netanyahu es un compañero, que los Bolsonaro son nuestros socios y que Trump es peronista vamos a ganar?

"Si Cristina Kirchner manda a hacer reuniones para construir la derecha pichetista y lo recibe en San Telmo, estamos fritos.”

Milei-cristina.jpg Javier Milei y Cristina Kirchner Montaje: Urgente24

“El gobierno nacional está acabado”

“La gente quiere saber cómo vamos a frenar la hiperinflación, la explosión del dólar, cómo vamos a volver a generar empleo”.

Para Santiago Cúneo, el justicialismo no está hoy a la altura de los desafíos que se plantean.

“El problema es el peronismo de la provincia de Buenos Aires porque está tratando de ver si se adelantan las elecciones nacionales. Siempre la rosca chiquitita. Estamos en el medio de la guerra hipersónica, balística, misilística, casi en el holocausto nuclear y los nuestros están discutiendo quién va de primer concejal en Quilmes”.

“Somos una decepción para la sociedad porque nuestra agenda es de mierda. La gente te desprecia. Literalmente”.

Al tipo que se le cayó el comercio se le acabó la correa. Hoy cerró. Ya no podía pagar la luz, no tenía para reponer los chocolates, el almacén con la góndola vacía porque no puede comprar mercadería…Ese chabón hoy, ¿vos crees que le interesa la mezquindad miserable de las candidaturas en el PJ?” Al tipo que se le cayó el comercio se le acabó la correa. Hoy cerró. Ya no podía pagar la luz, no tenía para reponer los chocolates, el almacén con la góndola vacía porque no puede comprar mercadería…Ese chabón hoy, ¿vos crees que le interesa la mezquindad miserable de las candidaturas en el PJ?”

Dante Gebel Dante Gebel Foto: X @DanteGebelOk 04/12/2025

"Dante Gebel es un invento de Cristina Kirchner"

"Mezclando mierda con barro no se hace una pared. Hay que construir como corresponde. Perder una elección es circunstancial. Perder el rumbo es permanente. Axel Kicillof ya apareció en una encuesta ganando la elección frente a Milei".

Dante Gebel es un invento de la señora de San Telmo con la ayuda de la intendenta de Moreno y Máximo Kirchner.

Estos son los misterios de una construcción delirante que así siempre termina, ¿no? Cuando la brújula no marca el norte no volvés nunca más. Ganes o pierdas elecciones. La agenda es lo importante. ¿Cuál es nuestra agenda? La revolución. Los BRICS a nivel internacional. La reconstrucción de la Argentina en el siglo XXI. Produciendo bienes y servicios exportables. Tecnología aplicada. Estos son los misterios de una construcción delirante que así siempre termina, ¿no? Cuando la brújula no marca el norte no volvés nunca más. Ganes o pierdas elecciones. La agenda es lo importante. ¿Cuál es nuestra agenda? La revolución. Los BRICS a nivel internacional. La reconstrucción de la Argentina en el siglo XXI. Produciendo bienes y servicios exportables. Tecnología aplicada.