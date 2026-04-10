Santiago Cúneo: "Leandro Camani dijo que con las multas se gana más que con el narco"

La historia

En la crónica del medio InfoPilar, aparece esta descripción:

"(...) Cuando le pregunto sobre su actividad, me dice que su actividad le permite entre otras cosas ir a desayunar con señoritas al Llao Llao y volver a almorzar a Buenos Aires; que tenía más de un avión y que también los utilizaba para visitar gobernadores en las provincias", recordó antes de agregar que "después le pregunto cómo había logrado armar su negocio, a lo que me contestó ‘los políticos son más corruptos que los ladrones’".

"Seguimos charlando, me da algunos nombres de intendentes del conurbano -cita particularmente al ex intendente de Hurlingam (Juanchi Zavaleta), a quien le adjudica haber sido quien le abrió las puertas a otros municipios en el conurbano-, y me dice que el negocio que tiene es mejor que el narcotráfico. Le pregunté qué quería decir, y me asegura que se ganaba más plata en blanco; el problema era como pasarla a negro para pagar las coimas a la política".

Cúneo sostuvo que al regreso de ese viaje, hablaron de la cuestión fotomultas, momento en que Camani me dice que "proyectaba tener el monopolio del conurbano bonaerense en los siguientes 5 años". Le pregunté cómo pensaba hacerlo y me dice que el único obstáculo burocrático eran las licitaciones porque había otras empresas, por lo que creía que tenía que copiar el modelo del Ministerio de Planificación a través de los contratos con universidades. cosa que ya hacía con la Universidad de San Martín«.

En su opinión, y después de considerar que Camani se valió del premio Martín Fierro «como herramienta para construir un sistema de periodistas rentados, ya que para ese momento ya tenía producciones en Crónica y América, y les transfería dinero de las cuentas de sus empresas«, Cúneo se refirió a la cuestión por la que el presidente de la AFA y en su carácter de presidente del CEAMSE, Claudio Tapia, denunció al empresario en este mismo expediente. "El Camino del Buen Ayre es el conurbano bonaerense; se le negó (la instalación de cámaras de fotomultas) y eso videntemente interfería en sus planes empresariales", evaluó.

También mencionó una "mesa de negocios" que vincula a Camani con Diego Lepeda, "su lobbista en reuniones referidas a contrataciones de radares por parte de los municipios". Este personaje cobra atención central ya que su otro empleo es el de gerenciar la Parrilla Roldán, un conocido y exclusivo reducto gastronómico ubicado en el porteñísimo barrio de Palermo, donde se reúnen varios jueces federales y donde confluyen el propio Lepeda, Camani, y el empresario Leonardo Scatturice, "quien se referencia en los Servicios de Inteligencia del Estado, con vínculo directo con Santiago Caputo y el gobierno nacional".

Ya en forma personal, el periodista se mostró convencido de que "después de haber tratado con Camani, se le deberían realizar estudios psiquiátricos por megalomanía ya que la conjunción de tantos factores de poder pudieron dar en su personalidad la prepotencia y la sensación de impunidad, sumado a que administra una caja multimillonaria que en realidad le debería ingresar directamente a los estados municipales y provinciales". (...)".

---------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones

Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya

Juan Román Riquelme sacude Boca y ya decidió el próximo DT del Xeneize

Reconocida cadena de panaderías top busca evitar la quiebra y cierra locales

Carne de guanaco: A $6.500 el kilo, ya está en las góndolas