Agustín Romo no negoció nada: él venía tropezando y un día se cayó

Al igual que Javier Milei y Santiago Caputo, lo suyo es 'la batalla cultural'.

Romo fue quien, a finales de 2023, protagonizó un episodio con China tras publicar una foto de una donación de pan dulce de la oficina comercial de Taiwán.

En 2023, fue incluido por el entonces presidente Alberto Fernández en una denuncia penal, junto a Javier Milei y Ramiro Marra, por sus declaraciones sobre el peso argentino y los plazos fijos, acusándolos de fomentar una corrida bancaria.

Pero gobernar precisa otras cualidades. Karina Milei tampoco es una maravilla pero al menos improvisa.

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