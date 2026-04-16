Aunque Santiago Caputo intente instalar que Agustín Romo llegó a un acuerdo con Sebastián Pareja y le cedió la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja bonaerense, no lo crean: es 'fake news'.
CRISIS EN LAS NANOFUERZAS DEL CIELO
Agustín Romo no negoció nada: él venía tropezando y un día se cayó
Los medios amigos de Santiago Caputo titulan que Agustín Romo negoció con Sebastián Pareja ceder la jefatura del bloque LLA. Naaaa. Lo echaron.
Es cierto lo de Gonzalo Seoane en Infocielo: "La interna de La Libertad Avanza en la Provincia terminó de cristalizarse con un movimiento que se venía gestando desde el año pasado: Agustín Romo será desplazado de la presidencia del bloque libertario en la Cámara de Diputados y en su lugar asumirá Juan Esteban Osaba, uno de los principales referentes del armado de Sebastián Pareja en territorio bonaerense. El cambio quedará definido en la próxima sesión ordinaria, que no tiene fecha por la falta de conformación de las comisiones."
Hay que destacar algo más: Romo nunca consolidó su jefatura. Por un lado, a causa de su escaso apego al trabajo legislativo. Luego, su limitación para 'hacer política' partidaria, quedando encapsulado en la secta Las Fuerzas del Cielo que en la Cámara de Diputados provincial tiene un único adherente: Nahuel Sotelo, quien regresó cuando le echaron 'fleet' en Cancillería apenas arribó Pablo Quirno.
Volvemos a Seoane: "La presentación en soledad del proyecto para impulsar una Legislatura unicameral por parte del diputado Héctor Gay terminó de acelerar una definición que ya venía madurando. Lo que en diciembre se postergó por pedido de Javier Milei, se concretó ahora. “Le dieron una oportunidad, pero demostró que no le interesa la política, él es feliz tuiteando”, afirman en los cuarteles del partido violeta."
El pasado
Romo fue el Director de Comunicación Digital de la campaña de La Libertad Avanza.
Al igual que Javier Milei y Santiago Caputo, lo suyo es 'la batalla cultural'.
Romo fue quien, a finales de 2023, protagonizó un episodio con China tras publicar una foto de una donación de pan dulce de la oficina comercial de Taiwán.
En 2023, fue incluido por el entonces presidente Alberto Fernández en una denuncia penal, junto a Javier Milei y Ramiro Marra, por sus declaraciones sobre el peso argentino y los plazos fijos, acusándolos de fomentar una corrida bancaria.
Pero gobernar precisa otras cualidades. Karina Milei tampoco es una maravilla pero al menos improvisa.
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