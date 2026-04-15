Mal clima en el SMN: No renovarán 140 empleados contratados

¿Cuáles serán las ventajas?

El recorte generaría un ahorro estimado superior a los $3.500 millones anuales, fondos que —según la planificación oficial— serán reinvertidos en equipamiento y tecnología durante 2026.

El rediseño surge de un informe del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, donde se identificó “sobredimensionamiento” en áreas administrativas y falta de integración tecnológica.

¿Tendrá impacto en aeronavegación?

Bajo la órbita del ministerio de Defensa, el SMN es clave para la aeronavegación. En ese sentido, el Gobierno sostiene que la reforma no compromete la seguridad aérea, sino que la mejora, al incorporar sistemas más precisos y confiables.

Además, se proyecta fortalecer el rol del organismo en sectores estratégicos como el agro, el transporte y la gestión de eventos climáticos extremos.

SMN-paro-Urgente24 ATE, fuerte gremio opositor, se alineó en defensa de los trabajadores.

ATE aprovecha el conflicto

La decisión generó tensión sindical. Como gremio de abierta oposición, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó protestas y advirtió que los despidos pueden afectar la operatividad del organismo. El gremio cuestiona el diagnóstico oficial y sostiene que la automatización no reemplaza completamente el trabajo humano en la validación de datos.

Desde el Gobierno rechazan esas críticas y aseguran que la reforma es “indispensable” para actualizar el sistema.

Caso testigo de ajuste estatal

El SMN se perfila como un caso testigo dentro del proceso de reforma del Estado. La primera etapa —despidos y compras de equipamiento— marcará el ritmo de una transformación que el Ejecutivo considera estratégica: Menos estructura administrativa, más tecnología y mayor eficiencia operativa.

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