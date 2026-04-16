Pobreza infantil: los números "creativos" de Fundación Libertad y Progreso que no cierran

Incluso alaban el rol de las asignaciones por hijo para llegar a tan preciado número, fundamento central de la gacetilla inventada para promocionar la caída de la pobreza en niños.

Según el INDEC, la pobreza en menores de hasta 5 años fue de 35,7% a fines de 2025 (muy por encima del 19,1%), más de un tercio de los niños en ese rango de edad son pobres. O uno de cada tres. Aun así, muestra una mejora con respecto al mismo período de 2023, cuando era de 58%. Pero lejos está del mencionado 19,1%.

Si uno quiere ser bondadoso, puede pensar que se equivocaron con el porcentaje de menores pobres de hasta 5 años en proporción a la totalidad de los niños pobres, pero esa opción sería incluso peor, porque significa que ni chequean lo que escriben. ¿Libertarios en apuros?

¿Por qué inventan datos?

Lo más curioso es que quieran forzar una retórica que no tiene ni pies ni cabeza, porque ningun rango de edad de hasta 64 años tiene un índice de pobreza menor al 36%. Solo los mayores de 65 muestran un mejorado 17,6% de pobreza. La desesperación del Gobierno y sus proxies es cada vez más notoria y frecuente. Ya nadie les cree nada. Lo peor es que podrían haber llegado a generar una gacetilla con los resultados del INDEC, que reflejan una caída en la pobreza, sin inventar.

De todos modos, los datos del INDEC están muy cuestionados. La forma de medición de la pobreza se basa en los ingresos de la población, por un lado, y en la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT), por el otro. La CBT a su vez es resultado de la multiplicación de un índice por la CBA. Por eso, en diciembre de 2025, para no ser pobre se necesitaba $423.531,80 en el Gran Buenos Aires, por caso: un número que se encuentra bastante lejos de lo que necesitaba un adulto para cubrir sus necesidades básicas en la realidad, y más teniendo en cuenta los gastos de alquiler y servicios básicos.

Sumado a eso, el rezago del INDEC para publicar algunos informes hace que los datos que se analizan ya sean antiguos. Los últimos tres meses, la economía argentina acumula una inflación de 9,4%, ajustes salariales por debajo del IPC y aumentos en el precio de la carne y otros alimentos. Esto último impacta en la CBA y seguramente en la próxima medición de pobreza correspondiente al primer semestre de este año, que lamentablemente conoceremos recién a fines de septiembre próximo.

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