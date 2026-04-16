La Fundación Libertad y Progreso publicó una gacetilla sobre la pobreza en menores de edad totalmente tendenciosa y en parte errónea, comenzando por el título. Además, realiza comparaciones que solo buscan generan una realidad que no existe. ¿Cuál es el objetivo del think tank de Alberto Benegas Lynch (h)?
PROXIES EN APUROS
Pobreza infantil: los números "creativos" de Fundación Libertad y Progreso que no cierran
Errores básicos y datos de pobreza inventados. La desesperación de los proxies del Gobierno por generar una retórica triunfalista los deja expuestos.
Los errores en el estudio de la Fundación Libertad y Progreso
En primer lugar, solo basta leer el título para quedarse shockeado con el error que cometen desde esta organización, porque incluso podían comunicarlo de manera más favorable de otro modo: “Los niños en situación de pobreza son 24,8% menos que al final del mandato de Alberto Fernández”, pregona la gacetilla.
En primer lugar, la pobreza de la que hablan es de menores de hasta 14 años, lo cual deja fuera de estudio al resto de los menores de edad. En segundo lugar, la diferencia en el indicador de pobreza es mayor al 24,8%. Cayó de 58,4% en diciembre de 2023 a 41,3% a fines de 2025. La diferencia es de 24,8 puntos porcentuales, lo cual difiere a decir 24,8%. El proporcional es incluso mayor, cosa que les convenía enfatizar pero marca el primer error en su apuro por mostrar los grandes resultados.
Cabe mencionar que esa caída en la pobreza de los menores de hasta 14 años, incluye un pico de 66,1% en el primer semestre del 2024, consecuencia del fuerte ajuste y devaluación que realizó el gobierno de Javier Milei.
Inventan números para hacer propaganda
Sin embargo, lo peor surge de proponer un dato que no existe. En la gacetilla se menciona que la pobreza en menores de hasta 5 años fue 19,1% en el segundo semestre de 2025. Este dato es erróneo y muestra una intencionalidad.
Incluso alaban el rol de las asignaciones por hijo para llegar a tan preciado número, fundamento central de la gacetilla inventada para promocionar la caída de la pobreza en niños.
Según el INDEC, la pobreza en menores de hasta 5 años fue de 35,7% a fines de 2025 (muy por encima del 19,1%), más de un tercio de los niños en ese rango de edad son pobres. O uno de cada tres. Aun así, muestra una mejora con respecto al mismo período de 2023, cuando era de 58%. Pero lejos está del mencionado 19,1%.
Si uno quiere ser bondadoso, puede pensar que se equivocaron con el porcentaje de menores pobres de hasta 5 años en proporción a la totalidad de los niños pobres, pero esa opción sería incluso peor, porque significa que ni chequean lo que escriben. ¿Libertarios en apuros?
¿Por qué inventan datos?
Lo más curioso es que quieran forzar una retórica que no tiene ni pies ni cabeza, porque ningun rango de edad de hasta 64 años tiene un índice de pobreza menor al 36%. Solo los mayores de 65 muestran un mejorado 17,6% de pobreza. La desesperación del Gobierno y sus proxies es cada vez más notoria y frecuente. Ya nadie les cree nada. Lo peor es que podrían haber llegado a generar una gacetilla con los resultados del INDEC, que reflejan una caída en la pobreza, sin inventar.
De todos modos, los datos del INDEC están muy cuestionados. La forma de medición de la pobreza se basa en los ingresos de la población, por un lado, y en la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT), por el otro. La CBT a su vez es resultado de la multiplicación de un índice por la CBA. Por eso, en diciembre de 2025, para no ser pobre se necesitaba $423.531,80 en el Gran Buenos Aires, por caso: un número que se encuentra bastante lejos de lo que necesitaba un adulto para cubrir sus necesidades básicas en la realidad, y más teniendo en cuenta los gastos de alquiler y servicios básicos.
Sumado a eso, el rezago del INDEC para publicar algunos informes hace que los datos que se analizan ya sean antiguos. Los últimos tres meses, la economía argentina acumula una inflación de 9,4%, ajustes salariales por debajo del IPC y aumentos en el precio de la carne y otros alimentos. Esto último impacta en la CBA y seguramente en la próxima medición de pobreza correspondiente al primer semestre de este año, que lamentablemente conoceremos recién a fines de septiembre próximo.
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