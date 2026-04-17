Este viernes (17/04), cuando vence el plazo que le dio la Justicia para que aplique la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para suspender la norma aprobada por el Congreso.
VENCE EL PLAZO
Financiamiento Universitario: Milei busca ganar tiempo con un recurso ante la Corte
El Gobierno de Javier Milei presentó un recurso ante la Corte Suprema para que suspenda la Ley de Financiamiento Universitario, cuando vence el plazo.
El argumento del Gobierno en la presentación es el mismo que el Presidente usó para suspender la aplicación de la Ley -tras vetarla y ser ratificada por el Congreso-: alegó que es de "imposible aplicación" por no tener especificada una "fuente de financiamiento".
“En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron. Frente a esta situación y al agotamiento de los plazos, estamos presentando el recurso hasta que se pueda definir la forma de financiamiento”, aseguran desde el Gobierno.
Cabe recordar que el pasado 31 de marzo la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por el Gobierno y ratificó la vigencia plena de la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente, ordenándole su aplicación "inmediata".
La intención de Milei con esta presentación ante la Corte -realizada por la Procuración del Tesoro- es simplemente ganar tiempo. Pero de todos modos, de acuerdo con la normativa vigente, la apelación extraordinaria no suspende la obligación de pago salvo que lo disponga expresamente el tribunal.
Mientras se desarrolla la disputa judicial, el Gobierno asegura que avanzará con actualizaciones parciales en las partidas universitarias y cumplirá con los pagos mensuales contemplados en la normativa.
Por lo demás, hay pocas expectativas de que la CSJN acepte dicho recurso extraordinario. Fuentes judiciales informaron a Infobae que no existen muchos antecedentes de fallos de la Corte Suprema que respalden la suspensión de este tipo de medidas cautelares, aunque mencionaron tres casos previos —“César Arias”, “Brigadier Estanislao López” y “AEDBA”— en los que se admitió el efecto suspensivo.
De todos modos, el Gobierno estaría obligado desde mañana a efectuar la transferencia presupuestaria según los artículos 5 y 6 de la ley, hasta que la Corte resuelva el fondo del asunto.
Dentro del Ejecutivo persiste el debate técnico sobre cómo instrumentar el pago. Un alto funcionario aclaró a Infobae: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan.”
Si no hay plata para universidades, hay marcha
Mientras tanto, la comunidad académica y los gremios evalúan reeditar la masiva movilización de 2024, la más multitudinaria que sufrió la administración de Javier Milei. Una marcha de esa magnitud en estos momentos sería un duro golpe para un Gobierno, que ya viene golpeado entre los presuntos escándalos de corrupción y una economía real que no levanta. Las encuestas de diversas consultoras están mostrando cómo cae la imagen del Presidente y, a la par, aumenta el descontento social y la preocupación por la economía (inflación y empleo, sobre todo).
El Consejo Universitario Nacional (CIN) anunció ayer una nueva masiva marcha en todo el país para la primera mitad de mayo en caso de que el gobierno de Javier Milei no cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
"Volveremos a convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", indicó el CIN en un comunicado.
Desde hace varios días, distintas facultades de universidades públicas nacionales vienen realizando clases públicas o abrazos simbólicos para reclamar al Gobierno que cumpla la Ley.
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