"No voy a quedarme callado": El gendarme que estuvo preso en Venezuela y ahora va por Maduro

El pedido de justicia: “No voy a quedarme callado”

A través de sus redes sociales, Gallo anunció su incorporación como querellante y dejó un mensaje que sintetiza su postura:

“No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”.

El reclamo no solo apunta a su situación personal, sino que busca visibilizar la situación de otros detenidos en Venezuela y presionar por su liberación.

Cómo fue la detención del gendarme

El caso de Gallo comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a Venezuela con su pasaporte argentino para reencontrarse con su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo.

Había viajado a Caracas para pasar las fiestas, pero tras completar los controles migratorios fue separado por funcionarios venezolanos para una supuesta “entrevista”.

A partir de ese momento, quedó detenido bajo acusaciones de “acciones conspirativas” y un supuesto plan para atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Días después, la Fiscalía venezolana amplió los cargos y lo vinculó a “acciones desestabilizadoras y terroristas” junto a presuntos grupos internacionales.

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Repercusiones internacionales

El caso generó preocupación en organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre irregularidades en su detención y remarcó que había cumplido con todos los requisitos migratorios.

Por su parte, Naciones Unidas denunció en septiembre pasado que se trató de una “detención arbitraria”, en el marco de un informe que incluyó a otros presos políticos de distintas nacionalidades.

El giro político en Venezuela y la caída de Nicolás Maduro

La situación de los detenidos comenzó a modificarse en febrero, tras un cambio abrupto en el poder venezolano. En ese contexto, se produjeron liberaciones de presos políticos, entre ellos Gallo.

Poco después, el escenario dio un giro aún más fuerte: Nicolás Maduro fue capturado en un operativo llevado adelante por fuerzas especiales de Estados Unidos.

Según trascendió, comandos ingresaron a Venezuela de madrugada y detuvieron al ex mandatario junto a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos en helicóptero hacia territorio estadounidense.

El propio Donald Trump afirmó que seguía el operativo “en vivo” desde su residencia en Florida.

Las acusaciones contra Maduro en Estados Unidos

El Departamento de Justicia norteamericano acusa a Maduro de liderar una estructura criminal que utilizó el aparato estatal venezolano para facilitar el narcotráfico a nivel internacional.

Entre los cargos que enfrenta figuran: conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas de guerra y asociación ilícita.

El 26 de marzo, el ex mandatario fue llevado nuevamente ante un tribunal en Nueva York. Allí, volvió a declararse inocente, sostuvo que era presidente de su país y, a través de su defensa, afirmó no contar con recursos para afrontar los costos del proceso judicial.

Mientras avanza la causa en Estados Unidos, en la Argentina el expediente por crímenes de lesa humanidad suma ahora un nuevo protagonista: una víctima directa del régimen. La presentación de Nahuel Gallo como querellante no solo busca justicia por su detención, sino también mantener en agenda la situación de los presos políticos y las denuncias contra el chavismo.

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