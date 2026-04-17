Carrefour decidió comenzar a jugar en otras ligas. Ahora también podés salir con un look nuevo. La cadena francesa empezó a vender ropa de marcas globales dentro de sus supermercados, en una jugada que sacude al retail y apunta directo al corazón de los shoppings.
COMPETENCIA BRAVA
La estrategia del supermercado Carrefour que quiere matar a los shoppings
Con más de 680 locales en el país y una facturación anual de 6.000 millones de dólares, Carrefour tiene todo para convertir esta apuesta en tendencia.
Entre góndolas de fideos y lácteos, aparecen percheros con prendas de GAP, Old Navy y Banana Republic. Todo en el mismo lugar donde comprás el pan.
Supermercado Carrefour: Por qué vende ropa premium en Argentina
Hoy, el cliente busca resolver todo en una sola salida. Menos tiempo, menos traslados, más eficiencia. Carrefour leyó ese comportamiento y decidió apostar fuerte a transformar el supermercado en un espacio integral, igual a como lo hace en la actualidad el supermercado Coto.
Según explicó el director de Asuntos Corporativos de la compañía, el objetivo es combinar conveniencia con aspiracionalidad. Es decir, que el cliente no solo compre lo que necesita, sino también lo que desea.
Qué marcas y precios se consiguen en el supermercado Carrefour
La primera etapa del plan incluye la venta de indumentaria masculina en 13 sucursales del país. Las marcas elegidas apuntan a un segmento medio y medio-alto, con fuerte reconocimiento internacional.
Los precios, en tanto, buscan ubicarse en un punto intermedio entre el shopping y el outlet:
- Remeras básicas desde $34.990
- Buzos alrededor de $46.990
- Jeans desde $49.990
Además, la propuesta se complementa con productos de Everlast, que Carrefour ya venía comercializando.
En las próximas semanas, la cadena planea ampliar la oferta a indumentaria femenina y extender la presencia de estas marcas a más locales.
Ya no hace falta ir a un shopping para comprar indumentaria. Esto podría generar un efecto dominó en el sector. Menos tráfico en shoppings, más competencia en precios y una redefinición del recorrido de compra.
Supermercado Carrefour: Qué hizo la competencia en Argentina
Carrefour no fue el primero en dar este paso. Coto ya había tanteado el terreno meses atrás.
La cadena local lanzó una cápsula de H&M en algunas de sus tiendas, incluyendo sucursales en puntos clave como Abasto y Nordelta.
Además, Coto ya tenía experiencia en el rubro con su marca propia Top Design, especialmente fuerte en camperas.
Lo que cambia ahora es la escala y el enfoque. Carrefour apuesta a marcas globales con identidad propia.
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