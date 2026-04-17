Según Ariel Albornoz, Head of Engineering de Aditi Consulting, empresa especializada en servicios de ingeniería digital y transformación digital para organizaciones, “esta tendencia marca un cambio de paradigma: la IA deja de enfocarse exclusivamente en tareas puntuales para comenzar a desempeñar funciones completas asociadas a perfiles profesionales definidos”.
REEMPLAZO O REDISEÑO
¿Tu próximo compañero es un algoritmo de IA? Fin de los organigramas tradicionales por la llegada de los "agentes"
La IA pasó a convertirse en un compañero. El experto Ariel Albornoz explica los nuevos organigramas híbridos. ¿Qué lugar queda para el talento humano?
Lo que antes se limitaba a automatizar procesos repetitivos ahora evoluciona hacia la creación de gemelos digitales funcionales de roles enteros.
Estos agentes se entrenan con documentación, decisiones previas, criterios de actuación y experiencia acumulada, replicando cómo un empleado evalúa situaciones y toma acciones.
El resultado es que las empresas ya no solo abren vacantes tradicionales: algunas posiciones operativas se cubren directamente con agentes de IA, dando lugar a organigramas híbridos donde humanos y sistemas inteligentes conviven en el mismo esquema organizacional.
Más que un bot: Cómo los 'gemelos digitales' están tomando decisiones 24/7
Albornoz explica que estos agentes no solo ejecutan instrucciones: pueden replicar el razonamiento de un rol profesional frente a distintos escenarios. Un ejemplo concreto es el desarrollo de un Network Operations Center (NOC) basado en agentes de IA para una operadora de telecomunicaciones líder a nivel mundial.
En ese caso, los agentes cubren roles completos de monitoreo y operación de red 24/7, logrando mejoras concretas en tiempos de respuesta y continuidad del servicio.
“No se trata de reemplazar personas ni de eliminar puestos existentes, sino de resolver necesidades de capacidad”, aclara el especialista.
El peligro del 'Workslop': Cuando la IA mal aplicada te quita más tiempo del que te ahorra
La integración de la IA en las empresas avanza a gran velocidad, pero no siempre de forma adecuada. Muchas compañías implementan estas herramientas sin una estrategia clara, capacitación suficiente ni casos de uso bien definidos.
El resultado es un fenómeno que ya se conoce como “workslop”: contenido o procesos generados por IA que parecen profesionales pero están llenos de errores, imprecisiones o falta de contexto, obligando a los empleados a invertir más tiempo en correcciones que si hubieran hecho el trabajo manualmente.
Este desajuste genera frustración, baja la moral y, paradójicamente, reduce la productividad en lugar de aumentarla. Los empleados terminan corrigiendo el output de la IA en lugar de enfocarse en tareas de mayor valor.
Roles tácticos vs. estratégicos: ¿Qué puestos son realmente 'blindados' ante el avance algorítmico?
Este cambio genera un debate necesario. Por un lado, permite a las empresas resolver necesidades de capacidad sin abrir nuevas vacantes tradicionales, lo que puede ser clave en contextos de incertidumbre económica.
Por otro, obliga a las personas a desarrollar un valor diferencial: ya no basta con ejecutar tareas, sino con combinar inteligencia humana con las herramientas disponibles de forma inteligente.
Albornoz pronostica que el impacto será desigual según el tipo de rol: los agentes de IA tenderán a ocupar funciones tácticas o de ejecución, mientras que los roles estratégicos, vinculados a la definición de rumbos, objetivos y visión de negocio, seguirán requiriendo una fuerte intervención humana.
El nuevo mapa del trabajo: Por qué la eficiencia ya no depende de la herramienta, sino del criterio
La IA ya está asumiendo roles completos en las organizaciones. El avance es inevitable y, en muchos casos, necesario. Pero el verdadero éxito no dependerá de cuánta IA se incorpore, sino de cómo se haga: con estrategia clara, capacitación adecuada y respeto por el criterio humano.
Las empresas que logren esta integración de manera equilibrada ganarán en eficiencia y competitividad. Las que la implementen de forma apresurada o sin acompañamiento corren el riesgo de generar más problemas que soluciones.
El futuro del trabajo no es solo humano ni solo artificial. Es, cada vez más, una combinación inteligente de ambos.
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