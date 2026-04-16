La trampa de la IA: por qué producir más rápido te está obligando a trabajar el doble

El caso de los "médicos editores" y por qué la IA está fallando en el día a día

El workslop aparece en todos los rubros. Diseñadores reciben mensajes de colegas que simplemente copian y pegan la respuesta de un chatbot sin revisarla. Médicos en clínicas usan IA para responder emails de pacientes y luego tienen que corregir errores que podrían afectar la atención. Equipos de marketing debaten durante horas qué quiso decir realmente el bot.

Kelly Cashin, diseñadora freelance, explicó que muchas veces recibe textos confusos y la respuesta del colega es: “Sí, yo tampoco entiendo qué quiso decir la IA”. Philip Barrison, investigador de la Universidad de Michigan, observó lo mismo en clínicas: los médicos terminaban invirtiendo más tiempo editando que si hubieran escrito el correo desde cero.

Por qué las empresas empujan la IA (y por qué está fallando)

Según Aiha Nguyen, directora del programa Labor Futures de Data & Society, muchas compañías invirtieron fuerte en IA y ahora necesitan justificar ese gasto reduciendo costos laborales. El problema es que la tecnología no siempre está lista para reemplazar el criterio humano, y las empresas la implementan sin capacitación clara ni casos de uso bien definidos.

Jeff Hancock, uno de los autores del estudio, resume el dilema: “La gente está siendo obligada a usar IA sin dirección ni apoyo”. El resultado no es más productividad, sino más trabajo invisible de corrección.

Sarah Fox, directora de Tech Solidarity Lab en Carnegie Mellon, va más allá: “Decir que la IA mejora la productividad muchas veces oculta cambios más grandes en las dinámicas laborales y reduce la autonomía de los trabajadores”.

¿Es el fin del criterio humano o solo estamos usando mal la herramienta?

El workslop revela el problema entre la visión optimista de los ejecutivos y la realidad de quienes están en el día a día. Mientras los jefes celebran métricas de eficiencia, muchos empleados sienten que están haciendo el doble de trabajo para corregir los errores de una máquina.

La inteligencia artificial tiene un enorme potencial, pero por ahora está generando más frustración que resultados en muchas oficinas.

La clave no está en usar más IA, sino en usarla mejor: con capacitación, casos de uso claros y respeto por el criterio humano.

Mientras tanto, el workslop sigue creciendo.

----------------------------------

Otras noticias de Urgente24

WhatsApp cambia para siempre: la novedad que llega para quedarse

River reveló qué tiene Juanfer Quintero: ¿Juega el Superclásico contra Boca?

Running: El error que muchos corredores cometen y podría aumentar el riesgo de lesiones

Empleo: Con Milei solo se superaron Neuquén y Río Negro, las otras 22 provincias no se recuperan