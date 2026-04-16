Running: El error que muchos corredores cometen y podría aumentar el riesgo de lesiones

"Nuestro enfoque multidisciplinario integra la medicina del deporte, la kinesiología y la nutrición para crear un plan 360° para el paciente. El objetivo no es solo tratar lesiones cuando ocurren, sino anticiparnos a ellas, optimizar el rendimiento y asegurar que cada persona disfrute de su actividad física de forma segura y sostenible en el tiempo", agrega.

Este enfoque integral es la clave para un deporte seguro y sostenible. Al combinar la evaluación médica, el fortalecimiento físico y el asesoramiento nutricional, el equipo multidisciplinario crea una hoja de ruta 100% personalizada.

Por ello, la recomendación final es clara: realizar una evaluación profesional antes de iniciar o intensificar una actividad física es el paso fundamental para optimizar el rendimiento y, sobre todo, disfrutar del camino sin lesiones.

ejercicio actividad física jcomp.jpg Es importante la preparación antes de entrenar.

Acerca de Grupo Omint

Grupo Omint inició sus actividades en Argentina en 1967, y en 1980 en Brasil. Actualmente, está formado por Omint Argentina, Omint Brasil, Omint Prepaga, Omint Seguros, Omint Assistance, Omint Mascotas, 3 clínicas y 2 centros médicos propios: Clínica Santa Isabel, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Centro Médico Bazterrica y Centro Médico Santa Rita; además cuentan con clínicas odontológicas en Argentina y Brasil.

Su objetivo es garantizar calidad de servicios médicos, eficacia y ética profesional, anticipándose a las tendencias en el cuidado de la salud. Con más de 57 años de trayectoria en el país, se ha posicionado como una empresa de medicina privada líder en calidad médica.

En el exterior, el Grupo Omint es miembro de instituciones de prestigio internacional como el IAG (International Assistance Group) y el IFHP (International Federation of Health Plans).

Fuente: Grupo Omint

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