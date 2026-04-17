Axel Kicillof marca más diferencia con Javier Milei: Reunión con Gustavo Petro

Luego, Kicillof se trasladó hacia el predio de FIRA Barcelona, donde dialogó con la alemana Barley acerca de la necesidad de profundizar los vínculos de cooperación entre Europa y los países de América Latina.

En otro encuentro, Milei estuvo con el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, Aloizio Mercadante, con quien busca un acuerdo en materia de cooperación e inversiones en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la provincia de Buenos Aires.

Más tarde, Kicillof se reunió con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler; y el secretario adjunto de Organización y de Transparencia y Acción Democrática del PSOE, Borja Cabezón. El objetivo fue coordinar acciones políticas a nivel global entre el PSOE y el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que preside Kicillof.

Kicillof también dialogó con el expresidente de Chile, Gabriel Boric.

Y se reunió con Nancy Okail y Matt Duss, presidenta y vicepresidente del Center for International Policy, un think tank que trabaja junto al Partido Demócrata de USA. La idea es lograr un intercambio.

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