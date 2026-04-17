El presidente argentino Javier Milei con el israelí Benjamín Netanyahu es la antítesis del gobernador bonaerense presidenciable Axel Kicillof dialogando con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En reiteradas ocasiones Milei agredió verbalmente a Petro, demostrando una mala educación notable.
TAMBIEN KATARINA BARLEY
Axel Kicillof marca más diferencia con Javier Milei: Reunión con Gustavo Petro
Axel Kicillof se reunió en Barcelona con el presidente de Colombia, Gustavo Petro; y la N°2 del Parlamento europeo, la alemana Katarina Barley.
Acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la asesora de Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini, Kicillof mantuvo reuniones bilaterales varias, en el marco de la Movilización Global Progresista, en Barcelona (España), con autoridades del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el presidente de Colombia, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialdemócrata alemana Katarina Barley.
Kicillof manifestó que los presentes se encuentran preocupados "en torno a la conformación de un nuevo orden internacional”.
Luego agregó, según su comunicado de prensa:
- “En esta situación de transición y cambio, nos encontramos aquí para poner en conjunto elementos, posiciones y acciones que permitan construir una expectativa de futuro mucho más positiva”.
- “La dirección que le está imprimiendo Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño: gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a Barcelona a manifestar su rechazo.
- “Estos encuentros son fundamentales para generar debates entre organizaciones de distinto tipo y, sobre todo, presentar una posición conjunta de rechazo a los atropellos que se están viviendo en muchos países”.
La agenda
La reunión con Petro fue en la biblioteca Gabriel García Márquez, y se informó que analizaron el contexto de inestabilidad global y coincidieron en la necesidad de generar alianzas regionales en pos del bienestar social frente a las amenazas de la ultraderecha internacional.
Luego, Kicillof se trasladó hacia el predio de FIRA Barcelona, donde dialogó con la alemana Barley acerca de la necesidad de profundizar los vínculos de cooperación entre Europa y los países de América Latina.
En otro encuentro, Milei estuvo con el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, Aloizio Mercadante, con quien busca un acuerdo en materia de cooperación e inversiones en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la provincia de Buenos Aires.
Más tarde, Kicillof se reunió con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler; y el secretario adjunto de Organización y de Transparencia y Acción Democrática del PSOE, Borja Cabezón. El objetivo fue coordinar acciones políticas a nivel global entre el PSOE y el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que preside Kicillof.
Kicillof también dialogó con el expresidente de Chile, Gabriel Boric.
Y se reunió con Nancy Okail y Matt Duss, presidenta y vicepresidente del Center for International Policy, un think tank que trabaja junto al Partido Demócrata de USA. La idea es lograr un intercambio.
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