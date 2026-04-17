Una de cal y otra de arena (1): Intel sube, Netflix baja

Pero cuidado: Ross Gerber, cofundador, presidente y director ejecutivo de Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, afirma que Netflix se encuentra en una posición fenomenal y que sigue generando enormes ganancias.

"Netflix reportó ganancias que superaron las estimaciones de los analistas, pero sus previsiones no alcanzaron las expectativas": Gerber habló en el programa 'Bloomberg The Close'.

En una carta a los accionistas, los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters dijeron que Warner Bros. "habría sido un buen acelerador para nuestra estrategia, pero solo al precio adecuado".

Paramount acordó adquirir Warner Bros. por US$ 110.000 millones, y el acuerdo está siendo sometido a un escrutinio regulatorio en USA y Europa, y se enfrenta a una vehemente oposición de Hollywood.

Sarandos afirmó que el proceso de licitación les enseñó "muchísimo sobre la ejecución de acuerdos". Si bien las fusiones y adquisiciones siguen siendo "una herramienta para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos", dijo que retirarse de la puja por Warner Bros. demostró que "mantendremos una gran disciplina en la forma en que lo abordemos".

Ahora Wall Street busca indicios de que Netflix pueda mantener el interés de sus suscriptores. La dirección afirmó que la retención de clientes mejoró en todas las regiones durante el 1er. trimestre. La compañía subió sus precios de suscripción en marzo, incrementando su plan estándar sin anuncios en US$ 2, hasta alcanzar los US$ 20 mensuales.

Los ingresos aumentaron un 16% en los primeros 3 meses del año, en parte a una indemnización por ruptura de contrato de US$ 2.800 millones que Paramount pagó a Netflix.

“Son cifras excelentes. La gente esperaba aún mejores”, declaró Ross Gerber, director ejecutivo de Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, a Bloomberg TV. “No revisaron al alza sus previsiones para el año, que creo que era lo que la gente esperaba”.

Sarandos y Peters intentaron tranquilizar a los inversores, asegurándoles que cuentan con un plan para el futuro, destacando 3 prioridades:

ofrecer una programación de mayor calidad,

implementar nuevas tecnologías y

generar más ingresos a partir de los miembros.

Sarandos afirmó que Netflix planifica ampliar su programación deportiva a nivel mundial, incluyendo grandes eventos como el Clásico Mundial de Béisbol, que generó un número récord de suscriptores en Japón. Y que estaba en conversaciones para ampliar su relación con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Netflix también lanzará una experiencia móvil actualizada a finales de este mes que incluirá un feed de descubrimiento de videos vertical, lo que facilitará la interacción de los usuarios con su contenido, según la compañía. Además de películas y series de televisión, Netflix está invirtiendo en videojuegos y podcasts.

Por otra parte, Netflix informó que la remuneración de sus codirectores ejecutivos disminuyó: Sarandos ganó US$ 53,9 millones y Peters US$ 53,2 millones.

Charles Tillman Fútbol americano, próximo objetivo de Netflix. En la foto, Charles Tillman, el equivalente a Juan Román Riquelme en el fútbol americano. Foto: Instagram @peanuttillman 30/01/2026

Hastings

En cuanto a la salida de Hastings marca el fin de una era para este pionero de la industria del streaming.

Con 65 años, él aportó el capital inicial para fundar Netflix como un servicio de alquiler de DVD por correo y reemplazó al cofundador Marc Randolph como director ejecutivo en 1999.

Luego dirigió la compañía durante su batalla con Blockbuster Video y fue la fuerza impulsora detrás de su incursión en el streaming.

Hastings integra el Consejo de Administración de Bloomberg Inc.

Bajo el liderazgo de Hastings, Netflix lanzó el servicio en más de 190 territorios, superando a los estudios de Hollywood para construir la compañía de entretenimiento más valiosa del mundo. Él dejó el cargo de director ejecutivo en enero de 2023, cediendo el puesto a Sarandos y Peters.

Intel

La otra cara de la moneda es Intel Corp., cuyas acciones alcanzaron su nivel intradiario más alto desde la era de las puntocom, a medida que crece el optimismo sobre el plan de recuperación del fabricante de chips o microprocesadores.

Intel se encuentra inmerso en un esfuerzo que durará varios años para recuperar su liderazgo tecnológico tras años de ceder cuota de mercado a sus rivales.

Los analistas prevén que la tendencia alcista de Intel continúe, con la posibilidad de que se anuncien nuevos clientes importantes, y algunos predicen que las acciones podrían alcanzar los US$ 100 con el tiempo.

Las acciones de Intel subieron hasta superar el máximo histórico del 24/01/2020. Y acumulan una subida del 90% este año, tras dispararse +84% en 2025.

Intel se encuentra ahora 8% por debajo de su máximo histórico de cierre (US$ 74,88), establecido el 31/08/2000.

Las acciones de Intel alcanzan su nivel más alto desde el año 2000.

El fabricante de chips se encuentra inmerso en un esfuerzo plurianual para recuperar su liderazgo tecnológico tras años de ceder cuota de mercado a rivales como Advanced Micro Devices Inc.

intel tan Liop-Bu-Tan es el CEO de Intel Corporation, nombrado en marzo de 2025.

Las crecientes pérdidas derivadas de las elevadas inversiones en nuevas fábricas, en un contexto de descenso de los ingresos, contribuyeron a una caída en picado de las acciones de Intel, que se desplomaron un 60% en 2024.

La mejora del panorama se produce tras varios acontecimientos clave.

A principios de abril, Intel acordó pagar US$ 14.200 millones para recomprar la mitad de una planta en Irlanda a Apollo Global Management, lo que se interpretó como una señal de progreso en sus esfuerzos de reestructuración.

Posteriormente, Intel anunció que se uniría al proyecto Terafab, de Elon Musk, para desarrollar semiconductores para Tesla Inc. , SpaceX y xAI. Esta noticia se produjo después de que Google, de Alphabet Inc. , se comprometiera a utilizar futuras generaciones de procesadores Xeon, de Intel, en centros de datos.

“Hay muchos catalizadores a corto plazo”, dijo Ryuta Makino, analista de investigación de Gabelli Funds. “Intel es muy atractiva”.

Ben Reitzes, analista de Melius Research, en una nota a sus clientes el 10/04, elevó su precio objetivo para la acción por 3ra. vez este año. Reitzes prevé que la tendencia alcista de Intel continúe, con la posibilidad de que se anuncien nuevos clientes importantes.

“A medida que la ejecución continúa, los márgenes brutos aumentan hasta alcanzar el 40%, y los clientes externos de Foundry (potencialmente Apple y Nvidia) comienzan a aportar ingresos reales, creemos que Intel podría tender a alcanzar un valor contable de 4 veces con el tiempo, lo que implicaría una cotización de las acciones muy por encima de los US$ 100”, escribió.

----------------------------

Más notas de Urgente24

Autos blindados con IA: La alianza de Stellantis y Microsoft para crear vehículos imposibles de hackear

Google afianzado con la inteligencia artificial: El sistema borró miles de millones de anuncios

WhatsApp cambia para siempre: la novedad que llega para quedarse

Sam Altman (CEO de OpenAI) negó la demanda de abuso sexual de su hermana

El "arma" defensiva de OpenAI: así es el nuevo GPT-5.4 para frenar ciberataques

ChatGPT llega a los autos y cambia todo: Así te "escucha" mientras manejás