River-Boca: La increíble predicción de la IA sobre el ganador del Superclásico

Este domingo River recibirá a Boca por la 15º fecha del Torneo Apertura de Primera División a las 17hs en el estadio Monumental. Golazo24 le consultó a la IA Gémini sobre el posible resultado y en su respuesta fue contundente. Dio a un ganador de forma contundente sin dudar y con justificación. Además agregó los autores de los goles.
River-Boca: La IA predice al ganador del Superclásico
Le consultamos a la IA de Google, Gémini, cuál iba a ser el resultado del partido que jugarán el domingo en el Estadio Monumental River y Boca el domingo que viene a las 17hs, y su respuesta fue contundente, el Superclásico lo ganará River por 2 a 1. Además nos agregó a los goleadores y la forma en que se dará el partido.
Según la IA el River-Boca será un partido trabado y cerrado, complicándose la fluidez del juego no solo por tratarse de un clásico sino por el mal estado del campo de juego del Monumental debido a los Shows de AC/DC. Algo en lo que hizo mucho hincapié.
La solidez de la defensa de Boca liderada por Di Lollo y de su arquero Leandro Brey harán que este partido no tenga muchos goles a pesar de la efectividad que viene teniendo River en la delantera. También remarca la racha de triunfos consecutivos del “Millonario” y la baja cantidad de goles en contra de Boca.
Según la IA el partido lo abrirá Sebastián Driussi para River poniendo el 1-0 en el primer tiempo. En el complemento llegará el empate de Miguel Merentiel pero rápidamente River volverá a pasar al frente de la mano de Facundo Colidio, jugador formado en las inferiores de Boca. De esta forma River ganaría 2-1 según la IA llamada Gémini.
¿Cómo salieron Boca y River en el último Superclásico?
El último Superclásico se jugó en “La Bombonera” por el Torneo Clausura 2025 el 9 de noviembre y fue victoria de Boca Juniors por 2 a 0. Uno de los autores de los goles coincide con el autor del gol de Boca pronosticado por la IA, y es Miguel Merentiel, el otro lo hizo Exequiel Zeballos.
En ese momento Golazo24 le había consultado a la IA y la predicción no estuvo lejos, había dado a Boca como ganador pero 1 a 0, lo sorprendente es que el gol lo iba a convertir Miguel Merentiel según la IA, y así fue, hizo uno de los dos. Por eso hay que estar bien atento a lo que pase el domingo para comparar el resultado real con lo que dijo ahora la IA.
Toda la info importante del Superclásico
- ¿Cuándo se juega? El domingo 19 de abril a las 17hs.
- ¿Dónde? En el Estadio Monumental de Núñez
- ¿Fecha y torneo? Será la 15º fecha del Torneo Apertura
- ¿Quién televisa? Se podrá ver por la pantalla de ESPN Premium, TNT Sports, Disney + Premium
- ¿Cómo llegan? River está 2º en la zona “B” con 26 puntos, Boca está 4º en la zona “A” con 21 puntos.
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