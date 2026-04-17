River-Boca: La increíble predicción de la IA sobre el ganador del Superclásico

Boca vs. River - Superclásico 2026 - FOTO NA DAMIAN DOPACIO Exequiel Zeballos, uno de los autores de los goles en el último Superclásico. FOTO NA DAMIAN DOPACIO

¿Cómo salieron Boca y River en el último Superclásico?

El último Superclásico se jugó en “La Bombonera” por el Torneo Clausura 2025 el 9 de noviembre y fue victoria de Boca Juniors por 2 a 0. Uno de los autores de los goles coincide con el autor del gol de Boca pronosticado por la IA, y es Miguel Merentiel, el otro lo hizo Exequiel Zeballos.

En ese momento Golazo24 le había consultado a la IA y la predicción no estuvo lejos, había dado a Boca como ganador pero 1 a 0, lo sorprendente es que el gol lo iba a convertir Miguel Merentiel según la IA, y así fue, hizo uno de los dos. Por eso hay que estar bien atento a lo que pase el domingo para comparar el resultado real con lo que dijo ahora la IA.

Toda la info importante del Superclásico

¿Cuándo se juega? El domingo 19 de abril a las 17hs.

El domingo 19 de abril a las 17hs. ¿Dónde? En el Estadio Monumental de Núñez

En el Estadio Monumental de Núñez ¿Fecha y torneo? Será la 15º fecha del Torneo Apertura

Será la 15º fecha del Torneo Apertura ¿Quién televisa? Se podrá ver por la pantalla de ESPN Premium, TNT Sports, Disney + Premium

Se podrá ver por la pantalla de ESPN Premium, TNT Sports, Disney + Premium ¿Cómo llegan? River está 2º en la zona “B” con 26 puntos, Boca está 4º en la zona “A” con 21 puntos.

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