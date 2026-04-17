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OPCIÓN A LOS LIBERTARIOS

Miguel Pichetto, Carlos Kikuchi y Leonardo Nardini apuestan a liderar un "gran frente nacional"

Miguel Ángel Pichetto, Carlos Kikuchi y Leonardo Nardini coincidieron en avanzar hacia la construcción de un “gran frente nacional” para desplazar a LLA.

17 de abril de 2026 - 20:23
Leonardo Nardini, Miguel Pichetto y Carlos Kikuchi

Leonardo Nardini, Miguel Pichetto y Carlos Kikuchi

En un contexto de fuerte reconfiguración política, Miguel Ángel Pichetto, Carlos Kikuchi, Leonardo Nardini y Emilio Monzó coincidieron en avanzar hacia la construcción de un “gran frente nacional” que logre articular a distintos sectores del arco político y económico frente a la actual coyuntura.

El planteo no es menor: Se da en medio de tensiones crecientes dentro de las principales coaliciones y con un oficialismo que enfrenta desafíos tanto en lo económico como en lo social. En ese marco, los dirigentes remarcaron la importancia de generar consensos amplios que trasciendan las grietas tradicionales.

Pichetto fogonea

Pichetto, con su perfil histórico de armador político, insistió en que “la Argentina necesita acuerdos estructurales” y dejó entrever que el actual esquema de polarización está agotado. En la misma línea, Monzó volvió a cuestionar la lógica binaria que dominó la última década y pidió “recuperar una política más racional y dialoguista”.

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Por su parte, Nardini aportó una mirada desde el peronismo territorial, al señalar que “hay una demanda concreta de la sociedad por soluciones y no por peleas internas”, lo que refuerza la idea de un armado más amplio que incluya gobernadores, intendentes y sectores productivos.

La foto conjunta y el mensaje coordinado no pasan desapercibidos: sugieren el intento de instalar una alternativa de centro con volumen político, en momentos en que tanto el oficialismo como la oposición tradicional muestran fisuras.

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Los l&iacute;deres del futuro&nbsp; "gran frente nacional" que se oponga a los libertarios de Javier Milei.

Los líderes del futuro "gran frente nacional" que se oponga a los libertarios de Javier Milei.

¿Nuevo espacio en gestación o una señal para reordenar lo existente?

Por ahora, el “gran frente nacional” aparece más como un llamado que como una estructura definida. Pero en la política argentina, estos movimientos suelen ser el primer paso de algo mayor.

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