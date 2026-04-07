Si bien en el pasado Miguel Pichetto fue crítico de organizaciones sociales como el Movimiento Evita, su visita a Mariel Fernández, alcalde de Moreno (PBA) y referente del Evita, exhibe un cambio de época.
VISITA A MARIEL FERNÁNDEZ
La industria nacional, punto de encuentro entre Miguel Pichetto y Movimiento Evita
Miguel Pichetto recorre el peronismo con la bandera de la defensa de la industria nacional. Ahora, con Movimiento Evita.
Pichetto fue legislador nacional por Río Negro pero ha regresado a su natal Provincia de Buenos Aires, y lidera el bloque Encuentro Federal en la Cámara Baja. Ex aliado de los Kirchner, ex aliado de Mauricio Macri y ex aliado de Javier Milei (Ley Bases), ahora lo cuestiona con fuerza, y cuenta con la 'luz verde' de Cristina Fernández de Kirchner para recorrer las tribus peronistas.
Tema central con Mariel Fernández: las “consecuencias económicas y sociales” que provocan los Milei y la necesidad de unir fuerzas "para volver a tener un gobierno comprometido con la gente".
Y Fernández completó la idea: la “necesidad de volver a tener un gobierno popular que defienda nuestra industria, soberanía, desarrollo económico y fundamentalmente, a nuestro pueblo”.
Precisamente hay un creciente frente entre dirigentes empresarios y sindicalistas y dirigentes políticos que promueve la caída del consumo, que a su vez expulsa mano de obra y provoca quebrantos por doquier.
Es muy ridículo que Milei respalde esa caída del consumo o no la revierta porque también baja la recaudación impositiva, y no lo resolverá traslando a provincias y municipios la próxima etapa del ajuste infinito de las cuentas fiscales que, en verdad, requieren de crecimiento del PBI para equilibrarse, en particular porque la base de la recaudación impositiva son gravámenes sobre el consumo.
Pero el experto en crecimiento no entiende esas cuestiones básica. Y ahí abreva el frente en formación.
Algo más: Mariel Fernández también viene trabajando por la unidad del peronismo:
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