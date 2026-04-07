La industria nacional, punto de encuentro entre Miguel Pichetto y Movimiento Evita

Es muy ridículo que Milei respalde esa caída del consumo o no la revierta porque también baja la recaudación impositiva, y no lo resolverá traslando a provincias y municipios la próxima etapa del ajuste infinito de las cuentas fiscales que, en verdad, requieren de crecimiento del PBI para equilibrarse, en particular porque la base de la recaudación impositiva son gravámenes sobre el consumo.

Pero el experto en crecimiento no entiende esas cuestiones básica. Y ahí abreva el frente en formación.

Algo más: Mariel Fernández también viene trabajando por la unidad del peronismo:

Embed #DataClave | Nuevo espacio político: intendenta unió a todos los sectores del peronismo y sumó a famoso músico



La jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, presentó su nuevo proyecto con referentes de todas las corrientes del PJ.



Audio de CFK, Bianco, Moreno, diputados… — Dataclave (@Dataclave) March 18, 2026

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