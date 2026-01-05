El 10 de marzo de 2025 Infobae lanzó su transmisión vía streaming con dos programas uno por la mañana y otro por la tarde. Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart, Jesica Bossi, Federico Mayol y Diego Iglesias, entre otros, fueron quienes dieron a luz al proyecto y se confirmó una novedad para 2026.
EN QUÉ DIAL SALDRÁ AL AIRE
Infobae se amplia y lleva su streaming a la radio
En diálogo con Urgente24, el periodista Pablo Montagna reveló detalles de lo que será la apuesta de Infobae con el fin de alcanzar mayores niveles de audiencia.
Es que a raíz de la aceptación que tuvo por parte del público, además de agrandar la programación y sumar comunicadores como Nacho Girón y Manu Jove, el periodista Pablo Montagna fue quien confirmó que también se podrá escuchar por radio y será por el dial FM 97.1. Es preciso recordar que hace algunas semanas el ciclo La mañana de Infobae se consagró en los Martín Fierro de los canales de streaming cuando salió junto al programa Segurola y La Habana de Futurock en la terna a "Mejor Programa Informativo".
De esta manera el portal de noticias que creó Daniel Hadad en 2002 sigue expandiéndose y buscará consolidar su sello mediante el aire de la emisora radial que supo poner al aire a empresas como FM Like y Vorterix. Cabe destacar que anteriormente supo estar al frente de Radio 10 y Vale, Mega, Pop y Amadeus, que transfirió posteriormente al Grupo Indalo.
De acuerdo a la información el reconocido empresario decidió alquilar la señal en que la licencia corresponde al Grupo Octubre. De esta manera el fundador del reconocido portal de noticias se asociará a Víctor Santa María, secretario general del sindicato SUTERH y FATERyH, quien supo quedarse con Canal 9 luego de que por presiones políticas el periodista debiera vender el 80% de la señal al mexicano Ángel González.
Pablo Montagna habló con Urgente24 y brindó detalles al respecto de Infobae
En diálogo con Urgente24, el periodista Pablo Montagna brindó más detalles de lo que será la amplificación de Infobae.
El reconocido comunicador reveló que la programación pasará de tener dos programas a contar con cuatro producciones. "No sabría decirte el staff", aclaró señalando que algunos de sus colegas debieron irse por restricciones impuestas desde TN que lanzará su propio canal de streaming.
Con respecto a la FM 97.1 señaló que si bien actualmente hay música a partir de febrero sumará los programas que emitan desde el destacado multimedio de comunicación.
"La radio es una radio chiquita, potente pero chiquita. Sale en Capital y Gran Buenos Aires, no es un radio que se va a escuchar en todo el país", añadió posteriormente.
