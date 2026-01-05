Infobae se amplia y lleva su streaming a la radio

El reconocido comunicador reveló que la programación pasará de tener dos programas a contar con cuatro producciones. "No sabría decirte el staff", aclaró señalando que algunos de sus colegas debieron irse por restricciones impuestas desde TN que lanzará su propio canal de streaming.

Con respecto a la FM 97.1 señaló que si bien actualmente hay música a partir de febrero sumará los programas que emitan desde el destacado multimedio de comunicación.

"La radio es una radio chiquita, potente pero chiquita. Sale en Capital y Gran Buenos Aires, no es un radio que se va a escuchar en todo el país", añadió posteriormente.

